Google олти йиллик танаффусдан сўнг Gemini сунъий интеллектига эга янги ақлли колонкани тақдим этди
Технология оламининг гиганти Google компанияси олти йиллик танаффусдан сўнг ўзининг янги авлод ақлли колонкасини намойиш этди. Google Ҳоме деб номланган ушбу қурилма бренднинг Gemini фор Ҳоме платформаси билан интеграциялашган илк маҳсулоти бўлиб, у уйдаги рақамли экотизимни бошқаришда мутлақо янги даражани вада қилмоқда. Қурилма нафақат овоз сифати, балки сунъий интеллект имкониятлари билан ҳам ажралиб туради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги Google Ҳоме модели аввалги Nest Audio қурилмасининг ўрнини эгаллайди. ixbt.com маълумотларига кўра, гаджетнинг нархи 100 доллар этиб белгиланган. Дастлаб баҳорда сотувга чиқиши кутилган қурилманинг етказиб берилиши 2026-йилнинг 25-июнидан бошланиши маълум қилинди. Дизайн борасида ҳам сезиларли ўзгаришлар мавжуд: эндиликда ҳолат индикаторлари қурилма тўри ортида эмас, балки унинг пастки қисмидаги ёруғлик ҳалқасида жойлашган.
Gemini: Ақлли ёрдамчининг янги давриҚурилманинг асосий ўзига хослиги унинг Google Assistant ўрнини эгаллаган Gemini сунъий интеллект тизими билан ишлашидир. Бу тизим фойдаланувчининг мураккаб ва кўп босқичли буйруқларини тушуниш қобилиятига эга. Масалан, фойдаланувчи "меҳмонхонадаги чироқни пасайтир, жаз мусиқасини қўй ва 20 дақиқага таймер ўрнат" каби яхлит гапларни тушунарли тарзда бериши мумкин. Энг муҳими, Gemini мулоқот контекстини эслаб қолади, бу эса ҳар бир гапда "Окей, Google" иборасини такрорлаш заруратини йўқотади.
Компания қурилмани тўрт хил рангда тақдим этмоқда: чиннигуллар (оқ), ёнғоқ (тўқ кулранг), нефрит (яшил) ва резавор (қизил). Таъкидлаш жоизки, сўнгги икки ранг варианти фақат АҚШ бозори учун эксклюзив ҳисобланади. Ўзбекистонлик технология ихлосмандлари учун оқ ва кулранг моделлар халқаро бозор орқали кўпроқ фойдаланиш имкониятига эга бўлиши кутилмоқда.
Овоз сифати ва техник имкониятларGoogle Ҳоме 360 даражали ҳажмдор овоз тизими билан жиҳозланган бўлиб, хонанинг исталган нуқтасида бир хил сифатли жарангни таъминлайди. Шунингдек, фойдаланувчилар қуйидаги имкониятлардан фойдаланишлари мумкин:
- Икки та колонкани бирлаштириб, стерео жуфтлик ҳосил қилиш;
- Google TV Стреамер билан биргаликда фазовий овоз тизимини яратиш;
- Маттер ва Треад Бордер Роутер протоколлари орқали ақлли уй маркази (хаб) сифатида фойдаланиш;
- Шовқинни бостириш ва акс-садони йўқотишнинг локал моделлари ёрдамида буйруқларни аниқ таниш.
Ушбу янгилик Google компаниясининг Amazon ва Apple каби рақобатчилар билан ақлли уй бозоридаги курашини янги босқичга олиб чиқади. Сунъий интеллектнинг бевосита маиший техникага интеграция қилиниши, келажакда уйларни янада автоном ва тушунувчан қилишга хизмат қилади.
…