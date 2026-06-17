Google олти йиллик танаффусдан сўнг Gemini сунъий интеллектига эга янги ақлли колонкани тақдим этди

·0·Техно
Google олти йиллик танаффусдан сўнг Gemini сунъий интеллектига эга янги ақлли колонкани тақдим этди

Технология оламининг гиганти Google компанияси олти йиллик танаффусдан сўнг ўзининг янги авлод ақлли колонкасини намойиш этди. Google Ҳоме деб номланган ушбу қурилма бренднинг Gemini фор Ҳоме платформаси билан интеграциялашган илк маҳсулоти бўлиб, у уйдаги рақамли экотизимни бошқаришда мутлақо янги даражани вада қилмоқда. Қурилма нафақат овоз сифати, балки сунъий интеллект имкониятлари билан ҳам ажралиб туради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги Google Ҳоме модели аввалги Nest Audio қурилмасининг ўрнини эгаллайди. ixbt.com маълумотларига кўра, гаджетнинг нархи 100 доллар этиб белгиланган. Дастлаб баҳорда сотувга чиқиши кутилган қурилманинг етказиб берилиши 2026-йилнинг 25-июнидан бошланиши маълум қилинди. Дизайн борасида ҳам сезиларли ўзгаришлар мавжуд: эндиликда ҳолат индикаторлари қурилма тўри ортида эмас, балки унинг пастки қисмидаги ёруғлик ҳалқасида жойлашган.

Gemini: Ақлли ёрдамчининг янги даври

Қурилманинг асосий ўзига хослиги унинг Google Assistant ўрнини эгаллаган Gemini сунъий интеллект тизими билан ишлашидир. Бу тизим фойдаланувчининг мураккаб ва кўп босқичли буйруқларини тушуниш қобилиятига эга. Масалан, фойдаланувчи "меҳмонхонадаги чироқни пасайтир, жаз мусиқасини қўй ва 20 дақиқага таймер ўрнат" каби яхлит гапларни тушунарли тарзда бериши мумкин. Энг муҳими, Gemini мулоқот контекстини эслаб қолади, бу эса ҳар бир гапда "Окей, Google" иборасини такрорлаш заруратини йўқотади.

Компания қурилмани тўрт хил рангда тақдим этмоқда: чиннигуллар (оқ), ёнғоқ (тўқ кулранг), нефрит (яшил) ва резавор (қизил). Таъкидлаш жоизки, сўнгги икки ранг варианти фақат АҚШ бозори учун эксклюзив ҳисобланади. Ўзбекистонлик технология ихлосмандлари учун оқ ва кулранг моделлар халқаро бозор орқали кўпроқ фойдаланиш имкониятига эга бўлиши кутилмоқда.

Овоз сифати ва техник имкониятлар

Google Ҳоме 360 даражали ҳажмдор овоз тизими билан жиҳозланган бўлиб, хонанинг исталган нуқтасида бир хил сифатли жарангни таъминлайди. Шунингдек, фойдаланувчилар қуйидаги имкониятлардан фойдаланишлари мумкин:

  • Икки та колонкани бирлаштириб, стерео жуфтлик ҳосил қилиш;
  • Google TV Стреамер билан биргаликда фазовий овоз тизимини яратиш;
  • Маттер ва Треад Бордер Роутер протоколлари орқали ақлли уй маркази (хаб) сифатида фойдаланиш;
  • Шовқинни бостириш ва акс-садони йўқотишнинг локал моделлари ёрдамида буйруқларни аниқ таниш.
Қурилманинг тўлиқ имкониятларини, жумладан, Gemini Live жонли мулоқот функцияси ва Google Ҳоме Бриеф кундалик ҳисоботларини ишлатиш учун Google Ҳоме Премиум обунаси талаб этилади. Ушбу хизмат нархи режасига қараб ойига 10 ёки 20 долларни ташкил этади. Гарчи қурилма энг сўнгги Треад 1.4 протоколини эмас, балки 1.3 версиясини қўллаб-қувватласа-да, у ҳозирги ақлли уй стандартлари учун тўлиқ жавоб беради.

Ушбу янгилик Google компаниясининг Amazon ва Apple каби рақобатчилар билан ақлли уй бозоридаги курашини янги босқичга олиб чиқади. Сунъий интеллектнинг бевосита маиший техникага интеграция қилиниши, келажакда уйларни янада автоном ва тушунувчан қилишга хизмат қилади.

GoogleGoogle ҲомеGeminiАқлли УйТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ДеэпЛ компанияси Михҳало стартапини сотиб олди: Жонли таржима соҳасида янги даврДеэпЛ компанияси Михҳало стартапини сотиб олди: Жонли таржима соҳасида янги даврБугун, 14:59Amazfit Чеетаҳ 2 Ultra: Тоғли ҳудудлар ва ультрамарафонлар учун махсус ақлли соатAmazfit Чеетаҳ 2 Ultra: Тоғли ҳудудлар ва ультрамарафонлар учун махсус ақлли соатБугун, 14:59Канада пенсия жамғармаси Ҳиндистоннинг сунъий интеллект инфратузилмасига 741 млн доллар тикдиКанада пенсия жамғармаси Ҳиндистоннинг сунъий интеллект инфратузилмасига 741 млн доллар тикдиБугун, 14:57Сунъий интеллект хатоларига чек қўйилади: Прамаана Лабс 27 миллион доллар инвестиция олдиСунъий интеллект хатоларига чек қўйилади: Прамаана Лабс 27 миллион доллар инвестиция олдиБугун, 14:27Россияда Gmail ва Apple ИД орқали авторизациядан ўтиш қоидалари қатъийлаштирилдиРоссияда Gmail ва Apple ИД орқали авторизациядан ўтиш қоидалари қатъийлаштирилдиБугун, 14:27SpaceX компаниясининг Cargo Dragon кемаси ХКСдан қимматбаҳо юклар билан қайтдиSpaceX компаниясининг Cargo Dragon кемаси ХКСдан қимматбаҳо юклар билан қайтдиБугун, 14:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда