Словтеч инқилоби: Нега одамлар замонавий смартфонлардан воз кечиб, эски гаджетларга қайтмоқда?

·0·Техно
Словтеч инқилоби: Нега одамлар замонавий смартфонлардан воз кечиб, эски гаджетларга қайтмоқда?

Замонавий технологиялар олами мисли кўрилмаган тезликда ривожланиб, ҳаётимизнинг ҳар бир жабҳасини рақамлаштириб юборди. Бироқ, сўнгги вақтларда фойдаланувчилар орасида аксинча тенденция — "словтеч" (секин технология) ҳаракати кучайиб бормоқда. Одамлар доимий билдиришномалар, чексиз контент ва алгоритмлар босимидан чарчаб, онгли равишда содда ва функционаллиги чекланган эски қурилмаларга қайтишни афзал кўришмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Яқинда Нью-Йорк метросида иПод Шуффле плеерининг улкан реклама постери пайдо бўлиши кўпчиликни ҳайратда қолдирди. Ушбу қурилма дизайнери, иПод асосчиларидан бири Тонй Фаделл TechCrunch нашрига берган интервюсида, йигирма йил аввалги маҳсулотининг бугунги кунда "экран вақти нолга тенг" деган шиор остида тарғиб қилинаётганини кўриб ҳайрон қолганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, бу ҳолат технологик тўйинишнинг яққол белгисидир.

Рақамли чарчоқ ва "ишқаланиш" зарурати

Бугунги кунда смартфонлар деярли ҳамма нарсани қила олади: озиқ-овқат буюртма қилишдан тортиб, учрашувлар белгилашгача. Бироқ, бу қулайлик ўзи билан бирга доимий боғлиқлик ва чарчоқни ҳам олиб келди. Бакк Маркет компанияси маркетинг директори Жой Ҳоварднинг фикрича, одамлар ҳаётининг ҳар бир дақиқасини оптималлаштиришдан чарчаган. Улар энди технологиядан кўпроқ фойда эмас, балки хотиржамлик ва диққатни жамлаш имконини кутишмоқда.

Қизиғи шундаки, замонавий фойдаланувчилар илгари технологиянинг камчилиги деб ҳисобланган "фриктион" (ишқаланиш), яни жараённинг бироз мураккаблигини энди афзаллик сифатида кўришмоқда. Масалан, иПод орқали мусиқа тинглаш учун уни компьютерга улаш ва қўшиқларни қўлда юклаш керак. Бу жараён фойдаланувчига ўз танловини қадрлаш ва алгоритм таклиф қилган нарсани эмас, балки ўзи истаган мусиқани онгли равишда тинглаш имконини беради.

Ретро гаджетларнинг янги даври

Ҳозирги ёш авлод, яни смартфонсиз дунёни кўрмаган ёшлар орасида қуйидаги қурилмаларга талаб кескин ортган:

  • Симли қулоқчинлар — Bluetooth уланиш муаммоларидан холи ва эстетик жиҳатдан жозибали;
  • Эски рақамли фотоаппаратлар — суратларни дарҳол ижтимоий тармоққа юклаш имконияти йўқлиги сабабли жараёндан завқланишга хизмат қилади;
  • Ретро ўйин консоллари — рекламалар ва пуллик контентларсиз соф ўйин тажрибасини тақдим этади;
  • КД плеерлар ва винил пластинкалар — мусиқани жисмоний ҳис қилиш имконини беради.
Ушбу тенденция шунчаки носталгия эмас, балки инсон диққат-эътиборини ҳимоя қилишга бўлган уринишдир. Эски камералар Instagram сторй юклай олмайди, ретро ўйинлар қимор рекламалари билан сизни безовта қилмайди, иПод эса сизга ёқиши эҳтимоли бўлган эмас, балки сиз ҳақиқатан яхши кўрадиган мусиқани ижро этади.

Собиқ ЖAMDАТ компанияси асосчиси Аустин Муррайнинг эслашича, 2000-йилларнинг бошида одамлар телефонда ўйин ўйнаш ғояси устидан кулишган. Бугун эса инсоният ўша даврдаги соддаликка қайтиш учун миллионлаб доллар сарфлашга тайёр. Словтеч ҳаракати бизга технология ҳаётимизни бошқариши эмас, балки биз технологиядан қачон ва қандай фойдаланишни ҳал қилишимиз кераклигини эслатмоқда.

ТехнологияСмартфониПодСловтечГаджетлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Физикада инқилоб: Олимлар илк бор торий-229 асосидаги ядро соатини яратишдиФизикада инқилоб: Олимлар илк бор торий-229 асосидаги ядро соатини яратишдиБугун, 15:24Сунъий интеллектнинг янги чегараси: Роботларни ўқитиш учун маълумотлар етишмаяптиСунъий интеллектнинг янги чегараси: Роботларни ўқитиш учун маълумотлар етишмаяптиБугун, 15:21ДеэпЛ компанияси Михҳало стартапини сотиб олди: Жонли таржима соҳасида янги даврДеэпЛ компанияси Михҳало стартапини сотиб олди: Жонли таржима соҳасида янги даврБугун, 14:59Amazfit Чеетаҳ 2 Ultra: Тоғли ҳудудлар ва ультрамарафонлар учун махсус ақлли соатAmazfit Чеетаҳ 2 Ultra: Тоғли ҳудудлар ва ультрамарафонлар учун махсус ақлли соатБугун, 14:59Google олти йиллик танаффусдан сўнг Gemini сунъий интеллектига эга янги ақлли колонкани тақдим этдиGoogle олти йиллик танаффусдан сўнг Gemini сунъий интеллектига эга янги ақлли колонкани тақдим этдиБугун, 14:58Канада пенсия жамғармаси Ҳиндистоннинг сунъий интеллект инфратузилмасига 741 млн доллар тикдиКанада пенсия жамғармаси Ҳиндистоннинг сунъий интеллект инфратузилмасига 741 млн доллар тикдиБугун, 14:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда