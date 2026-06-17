Amazfit Чеетаҳ 2 Ultra: Тоғли ҳудудлар ва ультрамарафонлар учун махсус ақлли соат
Ақлли қурилмалар бозорида ўз ўрнига эга бўлган Amazfit бренди ўзининг янги флагмани — Чеетаҳ 2 Ultra моделини тақдим этди. Ушбу гаджет шунчаки кундалик аксессуар эмас, балки мураккаб релефли тоғли ҳудудларда югуриш ва экстремал ультрамарафонлар билан шуғулланувчи профессионал спортчилар учун махсус восита сифатида ишлаб чиқилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги модел май ойида глобал бозорда дебют қилган эди ва эндиликда у МДҲ минтақаси бозорларига ҳам кириб келмоқда. Қурилманинг асосий ўзига хослиги унинг юқори баландликлардаги босим ўзгариши, кутилмаган иқлим шароитлари ва узоқ давом этадиган жисмоний ҳаракатларга бардошли қилиб яратилганидадир.
Мустаҳкам корпус ва илғор дисплейAmazfit Чеетаҳ 2 Ultra корпуси бешинчи тоифадаги титандан ишланган бўлиб, у ҳам енгилликни (вазни бор-йўғи 52 грамм), ҳам фавқулодда мустаҳкамликни таъминлайди. Қурилма экрани тирналишларга чидамли сапфир шишаси билан ҳимояланган. 1,5 дюймли АМОЛEД-дисплей эса 3000 нитгача бўлган рекорд даражадаги ёрқинликка эга бўлиб, бу ҳатто тик тушган қуёш нури остида ҳам маълумотларни бемалол ўқиш имконини беради.
Техник жиҳатдан соат 780 мА·соат сиғимли аккумулятор билан жиҳозланган. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, қурилма оддий фойдаланиш режимида 30 кунгача, ГПС тизими доимий ёқилган ҳолатда эса 60 соатгача қувват сақлай олади. Бу кўрсаткич бир неча кун давом этадиган марафон иштирокчилари учун жуда муҳимдир.
Sportчилар учун кенг имкониятларСоатнинг дастурий таъминоти 180 дан ортиқ спорт режимини ўз ичига олади. Айниқса, релефли жойларда югуриш (траил руннинг) режими алоҳида эътиборга лойиқ: тизим нафақат масофани, балки йўлнинг қиялиги ва қаршилик даражасини ҳам ҳисобга олиб, организмга тушаётган реал юкламани ҳисоблаб беради.
- Олтита сунъий йўлдош тизимини қўллаб-қувватловчи аниқ ГПС;
- Юрак уриши, қондаги кислород миқдори ва тана ҳарорати датчиклари;
- 64 GB ички хотира (мусиқа ва хариталар учун);
- Сув ва чангдан тўлиқ ҳимояланган корпус.
Ҳозирда ушбу ақлли соат минтақавий бозорларда тахминан 515-520 АҚШ доллари атрофидаги нархларда сотувга чиқмоқда. Ўзининг чидамлилиги ва функционаллиги билан у Garmin ва Apple Watch Ultra каби қимматроқ рақобатчиларга муносиб муқобил бўла олади.
…