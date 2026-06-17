Amazfit Чеетаҳ 2 Ultra: Тоғли ҳудудлар ва ультрамарафонлар учун махсус ақлли соат

·0·Техно
Amazfit Чеетаҳ 2 Ultra: Тоғли ҳудудлар ва ультрамарафонлар учун махсус ақлли соат

Ақлли қурилмалар бозорида ўз ўрнига эга бўлган Amazfit бренди ўзининг янги флагмани — Чеетаҳ 2 Ultra моделини тақдим этди. Ушбу гаджет шунчаки кундалик аксессуар эмас, балки мураккаб релефли тоғли ҳудудларда югуриш ва экстремал ультрамарафонлар билан шуғулланувчи профессионал спортчилар учун махсус восита сифатида ишлаб чиқилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги модел май ойида глобал бозорда дебют қилган эди ва эндиликда у МДҲ минтақаси бозорларига ҳам кириб келмоқда. Қурилманинг асосий ўзига хослиги унинг юқори баландликлардаги босим ўзгариши, кутилмаган иқлим шароитлари ва узоқ давом этадиган жисмоний ҳаракатларга бардошли қилиб яратилганидадир.

Мустаҳкам корпус ва илғор дисплей

Amazfit Чеетаҳ 2 Ultra корпуси бешинчи тоифадаги титандан ишланган бўлиб, у ҳам енгилликни (вазни бор-йўғи 52 грамм), ҳам фавқулодда мустаҳкамликни таъминлайди. Қурилма экрани тирналишларга чидамли сапфир шишаси билан ҳимояланган. 1,5 дюймли АМОЛEД-дисплей эса 3000 нитгача бўлган рекорд даражадаги ёрқинликка эга бўлиб, бу ҳатто тик тушган қуёш нури остида ҳам маълумотларни бемалол ўқиш имконини беради.

Техник жиҳатдан соат 780 мА·соат сиғимли аккумулятор билан жиҳозланган. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, қурилма оддий фойдаланиш режимида 30 кунгача, ГПС тизими доимий ёқилган ҳолатда эса 60 соатгача қувват сақлай олади. Бу кўрсаткич бир неча кун давом этадиган марафон иштирокчилари учун жуда муҳимдир.

Sportчилар учун кенг имкониятлар

Соатнинг дастурий таъминоти 180 дан ортиқ спорт режимини ўз ичига олади. Айниқса, релефли жойларда югуриш (траил руннинг) режими алоҳида эътиборга лойиқ: тизим нафақат масофани, балки йўлнинг қиялиги ва қаршилик даражасини ҳам ҳисобга олиб, организмга тушаётган реал юкламани ҳисоблаб беради.

  • Олтита сунъий йўлдош тизимини қўллаб-қувватловчи аниқ ГПС;
  • Юрак уриши, қондаги кислород миқдори ва тана ҳарорати датчиклари;
  • 64 GB ички хотира (мусиқа ва хариталар учун);
  • Сув ва чангдан тўлиқ ҳимояланган корпус.
Ўзбекистонлик спорт ишқибозлари учун ҳам ушбу гаджет қизиқарли бўлиши мумкин, чунки мамлакатимизда сўнгги йилларда тоғли ҳудудларда ўтказиладиган марафонлар оммалашиб бормоқда. Чеетаҳ 2 Ultra каби қурилмалар бундай мураккаб шароитларда спортчининг саломатлигини назорат қилиш ва йўналишдан адашмасликда ёрдам беради.

Ҳозирда ушбу ақлли соат минтақавий бозорларда тахминан 515-520 АҚШ доллари атрофидаги нархларда сотувга чиқмоқда. Ўзининг чидамлилиги ва функционаллиги билан у Garmin ва Apple Watch Ultra каби қимматроқ рақобатчиларга муносиб муқобил бўла олади.

AmazfitЧеетаҳ 2 UltraСмарт-соатТехнологияSport
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ДеэпЛ компанияси Михҳало стартапини сотиб олди: Жонли таржима соҳасида янги даврДеэпЛ компанияси Михҳало стартапини сотиб олди: Жонли таржима соҳасида янги даврБугун, 14:59Google олти йиллик танаффусдан сўнг Gemini сунъий интеллектига эга янги ақлли колонкани тақдим этдиGoogle олти йиллик танаффусдан сўнг Gemini сунъий интеллектига эга янги ақлли колонкани тақдим этдиБугун, 14:58Канада пенсия жамғармаси Ҳиндистоннинг сунъий интеллект инфратузилмасига 741 млн доллар тикдиКанада пенсия жамғармаси Ҳиндистоннинг сунъий интеллект инфратузилмасига 741 млн доллар тикдиБугун, 14:57Сунъий интеллект хатоларига чек қўйилади: Прамаана Лабс 27 миллион доллар инвестиция олдиСунъий интеллект хатоларига чек қўйилади: Прамаана Лабс 27 миллион доллар инвестиция олдиБугун, 14:27Россияда Gmail ва Apple ИД орқали авторизациядан ўтиш қоидалари қатъийлаштирилдиРоссияда Gmail ва Apple ИД орқали авторизациядан ўтиш қоидалари қатъийлаштирилдиБугун, 14:27SpaceX компаниясининг Cargo Dragon кемаси ХКСдан қимматбаҳо юклар билан қайтдиSpaceX компаниясининг Cargo Dragon кемаси ХКСдан қимматбаҳо юклар билан қайтдиБугун, 14:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда