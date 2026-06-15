Киберхавфсизлик мутахассислари АҚШ ҳукуматининг Anthropic моделларига тақиқига қарши чиқди
Дунёнинг етакчи киберхавфсизлик мутахассислари ва соҳа фахрийлари АҚШ ҳукуматига очиқ хат билан мурожаат қилиб, Anthropic компаниясининг энг кучли сунъий интеллект моделлари — Fable ва Мйтос учун ўрнатилган экспорт чекловларини бекор қилишни талаб қилмоқда. Экспертларнинг фикрича, бундай тақиқ киберҳимоячиларни муҳим воситалардан маҳрум қилиб, миллий хавфсизликка фойдадан кўра кўпроқ зарар келтириши мумкин. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Очиқ хатда таъкидланишича, ушбу чекловлар туфайли дастурий таъминотлардаги заифликларни аниқлаш ва уларни бартараф этиш имконияти чекланган. Мутахассислар "рақибларимиз жадал ривожланаётган бир пайтда, ҳимоячилардан энг яхши имкониятларни асоссиз тортиб олиш хавфлидир" дея огоҳлантирмоқда. Мазкур мурожаат АҚШ ҳукумати миллий хавфсизлик важлари билан Anthropic моделларини экспорт қилишни чеклаш ҳақида буйруқ берганидан сўнг эълон қилинди.
Ҳимоячилар қуролсизланмоқдаҲозирги кунга қадар ушбу хатга 76 нафар нуфузли эксперт имзо чеккан. Улар орасида Facebook собиқ хавфсизлик бўлими раҳбари Алекс Стамос, Apple компаниясининг хавфсизлик архитектураси бўйича собиқ менежери Жон Каллас ва Бугкровд платформаси асосчиси Касей Эллис каби таниқли шахслар бор. Улар ҳукуматнинг ушбу қарори кибержиноятчиларга устунлик бериб қўйишидан хавотирда.
Anthropic маълумотларига кўра, Мйтос модели апрель ойида тақдим этилганида, у хавфсизлик тизимларидаги камчиликларни топишда шу қадар кучли бўлганки, компания унга киришни қатъий чеклашга мажбур бўлган. Дастлаб фақат 50 га яқин компанияга рухсат берилган бўлса, кейинчалик бу рўйхат 15 та давлатдаги 150 та ташкилотга кенгайтирилган эди. Бироқ ҳукумат буйруғидан сўнг, Anthropic бутун дунё бўйлаб ушбу моделларга киришни тўхтатиб қўйди.
Тақиқ ортидаги шубҳали сабабларЯқинда оммага тақдим этилган Fable модели Мйтоснинг оммавий версияси бўлиб, у биология, кимё ва киберхавфсизлик соҳаларида ишлатилмаслиги учун қатъий чекловларга эга эди. Аммо мутахассислар ушбу чекловлар ҳаддан ташқари кучли эканлигини, ҳатто оддий хавфсизлик сўровларини ҳам блоклаб қўяётганини айтишмоқда. Оқ уйнинг экспорт назорати ҳақидаги қарори Fable моделидаги ҳимоя тизимини четлаб ўтиш (жаилбреакинг) мумкинлиги ҳақидаги ҳисоботга асосланган бўлиши мумкин.
Лута Секуритй асосчиси Катие Моуссоуриснинг сўзларига кўра, Amazon тадқиқотчилари томонидан тайёрланган махфий ҳисоботда ушбу моделни "бузиб кириш" усули кўрсатилган. Бироқ Моуссоурис бу аслида ҳақиқий бузиб кириш эмаслигини таъкидламоқда. Тадқиқотчилар шунчаки моделдан очиқ кодлардаги маълум хатоларни тузатишни сўрашган, бу эса киберҳужум учун етарли асос бўла олмайди.
Ушбу вазият сунъий интеллект технологияларини тартибга солиш ва уларнинг хавфсизлик соҳасидаги роли борасидаги баҳсларни яна бир бор авж олдирди. Агар АҚШ ҳукумати ўз қарорини қайта кўриб чиқмаса, маҳаллий киберхавфсизлик компаниялари халқаро бозорда ўз рақобатбардошлигини йўқотиши ва глобал тармоқлар хавф остида қолиши мумкин.
…