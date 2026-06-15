Дунё бўйлаб болалар учун ижтимоий тармоқларни тақиқлаш тўлқини кучаймоқда

·0·Техно
Дунё бўйлаб болалар учун ижтимоий тармоқларни тақиқлаш тўлқини кучаймоқда

Сўнгги ойларда дунёнинг кўплаб ривожланган мамлакатлари вояга етмаган болалар ва ўсмирларнинг ижтимоий тармоқлардан фойдаланишини чеклаш бўйича қатъий чоралар кўришини эълон қилмоқда. Бу тенденция ёш авлодни кибербуллинг, интернетга қарамлик ва руҳий саломатлик муаммоларидан ҳимоя қилиш мақсадида амалга оширилмоқда. Австралия бу борада кашшоф бўлиб, бошқа давлатлар учун ўзига хос прецедент яратди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Буюк Британия ушбу рўйхатга қўшилган сўнгги давлатлардан бири бўлди. Мамлакат Бош вазири Кеир Стармер июн ойи ўрталарида болалар учун ижтимоий тармоқлардан фойдаланишни тақиқлаш ниятида эканини билдирди. Ҳукуматлар томонидан илгари сурилаётган ушбу қоидалар ёш фойдаланувчилар дуч келиши мумкин бўлган хавфларни, жумладан, зарарли контент ва онлайн йиртқичлар таъсирини камайтиришга қаратилган.

Тақиқ жорий этган ва режалаштираётган давлатлар

Ҳозирда бир қатор мамлакатлар ижтимоий тармоқ гигантларига нисбатан қонуний талабларни кучайтирмоқда. Қуйида ушбу йўналишда фаол қадам ташлаётган давлатлар келтирилган:

  • Австралия: 2025-йил декабрь ойидан бошлаб 16 ёшга тўлмаган болалар учун Facebook, Instagram, TikTok ва Х каби платформалардан фойдаланишни расман тақиқлади. Қоидаларни бузган компаниялар 34,4 миллион АҚШ долларигача жаримага тортилиши мумкин.
  • Австрия: Март ойи охирида 14 ёшгача бўлган болалар учун чекловлар жорий этишини маълум қилди.
  • Канада: 16 ёшгача бўлган фойдаланувчилар учун рақамли хавфсизлик тўғрисидаги қонун лойиҳасини ишлаб чиқди.
  • Дания: Ҳукумат 15 ёшгача бўлган болалар учун платформаларни ёпиш бўйича сиёсий келишувга эришган.
Австралия тажрибасига кўра, чекловлар WhatsApp ёки YouTube Кидс каби таълимий ва алоқа хизматларига дахл қилмайди. Бироқ, Facebook, Snapchat, Reddit ва Twitch каби оммабоп ресурслар қатъий назорат остига олинади. Австралия ҳукумати компаниялардан фойдаланувчининг ёшини аниқлашда шунчаки туғилган санани киритиш билан чекланиб қолмасдан, кўп босқичли верификация усулларидан фойдаланишни талаб қилмоқда.

Шунга қарамай, бундай кескин чоралар жамиятда турли баҳсларга сабаб бўлмоқда. Хусусан, Амнестй Теч каби ташкилотлар ва бир қатор экспертлар бу тақиқларни самарасиз деб ҳисобламоқда. Уларнинг фикрича, ёшни текширишнинг инвазив усуллари шахсий маълумотлар махфийлигига хавф туғдиради ва ёш авлоднинг замонавий рақамли реаллигини инобатга олмайди.

Ўзбекистон сегментида ҳам ижтимоий тармоқларнинг ёшлар тарбиясига таъсири тез-тез муҳокама қилинадиган мавзулардан биридир. Ғарб давлатларининг ушбу тажрибаси келажакда минтақамиздаги рақамли хавфсизлик сиёсатига ҳам ўз таъсирини кўрсатиши мумкин. Ҳозирча аксарият давлатлар жарималар ва қонуний тўсиқлар орқали технологик гигантларни масъулиятни ўз зиммасига олишга мажбурлашга уринмоқда.

Ижтимоий ТармоқларАвстралияХавфсизликТехнологияБолалар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қуёшдаги энг кучли чақнашни у бошланишидан аввал «кўриш»га муваффақ бўлиндиҚуёшдаги энг кучли чақнашни у бошланишидан аввал «кўриш»га муваффақ бўлиндиБугун, 17:54Нефт саноатида инқилоб: Россияда тўхтовсиз бурғулаш технологияси ишлаб чиқилдиНефт саноатида инқилоб: Россияда тўхтовсиз бурғулаш технологияси ишлаб чиқилдиБугун, 16:56Коинот билан алоқа янада тезлашади: Луч-5ВМ сунъий йўлдошлари яратилмоқдаКоинот билан алоқа янада тезлашади: Луч-5ВМ сунъий йўлдошлари яратилмоқдаБугун, 16:52Ulefone РугОне Хевер 8: Батареяни ўчирмасдан алмаштириш имконияти тақдим этилдиUlefone РугОне Хевер 8: Батареяни ўчирмасдан алмаштириш имконияти тақдим этилдиБугун, 16:24Amazfit бренди ўзининг янги флагман соати — Чеетаҳ 2 Pro моделини тақдим этдиAmazfit бренди ўзининг янги флагман соати — Чеетаҳ 2 Pro моделини тақдим этдиБугун, 15:58Ростех дронларга қарши тизимларга сунъий интеллект технологияларини жорий этмоқдаРостех дронларга қарши тизимларга сунъий интеллект технологияларини жорий этмоқдаБугун, 15:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус