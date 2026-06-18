Ваймо 4000 га яқин роботаксиларини қайта чақириб олмоқда: Автопилот йўл таъмирлаш ҳудудларини танимай қолди

·24·Техно
Ваймо 4000 га яқин роботаксиларини қайта чақириб олмоқда: Автопилот йўл таъмирлаш ҳудудларини танимай қолди

Алпҳабет холдингига тегишли бўлган Ваймо компанияси ўзининг 4000 га яқин ҳайдовчисиз бошқариладиган автомобилларини дастурий таъминотдаги камчиликлар туфайли қайта чақириб олишини эълон қилди. Ушбу қарор роботаксиларнинг магистрал йўллардаги қурилиш ва таъмирлаш ҳудудларида хавфли ҳаракатланиши билан боғлиқ ҳолатлар аниқланганидан сўнг қабул қилинди. Ҳозирда барча Ваймо автомобилларининг юқори тезликдаги трассаларда ҳаракатланиши вақтинча чекланган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

АҚШ Миллий йўл ҳаракати хавфсизлиги бошқармаси (НҲТСА) маълумотларига кўра, роботаксилар камида 13 та ҳолатда таъмирлаш ишлари кетаётган ва ҳаракатланиш учун ёпилган йўл қисмларига кириб кетган. Бундай ҳодисаларнинг олтитаси апрель ойида Аризона штатининг Феникс шаҳрида, қолган еттитаси эса май ойида Калифорниянинг Сан-Франциско шаҳрида қайд этилган. TechCrunch нашри хабарига кўра, компания ушбу муаммони бартараф этиш устида иш олиб бормоқда.

Хавфсизлик муаммолари ва тизим хатолари

Ваймо мутахассисларининг аниқлашича, автомобил дастурий таъминоти магистрал йўллардаги бошқа хавфлардан қочишга ҳаддан ташқари эътибор қаратгани сабабли, йўл четидаги огоҳлантирувчи белгиларни ва қурилиш ҳудудларини пайқамай қолган. Айрим ҳолатларда роботаксилар ёпиқ йўл кўрсаткичларига қарамай, тўғридан-тўғри таъмирлаш ишлари олиб борилаётган зонага кириб борган.

Таъкидлаш жоизки, бу Ваймо учун жорий йилдаги биринчи муаммо эмас. Аввалроқ компания қуйидаги сабабларга кўра ўз транспорт воситаларини қайта чақириб олган эди:

  • Сув босган йўлларда нотўғри ҳаракатланиш;
  • Мактаб автобуслари атрофида йўл ҳаракати қоидаларини бузиш;
  • Паст тезликда симтўсиқлар ва телефон устунлари билан тўқнашувлар;
  • Шафтоли юк машиналари билан боғлиқ тушунмовчиликлар.

Компания вакиллари ушбу қайта чақирувни "ихтиёрий ва профилактик чора" деб атамоқда. Гарчи магистралларда ҳаракатланиш тўхтатилган бўлса-да, роботаксилар оддий шаҳар кўчаларида ўз фаолиятини давом эттирмоқда. Фақатгина кучли ёғингарчилик ёки сув тошқини хавфи бўлган пайтларда хизмат кўрсатиш вақтинча тўхтатиб турилиши мумкин.

Кенгайиш ва келажакдаги режалар

Ҳозирда Ваймо дастурий таъминоти НҲТСА ва Миллий транспорт хавфсизлиги кенгаши томонидан жиддий текширилмоқда. Январ ойида роботаксилардан бири мактаб яқинида болани уриб юборгани билан боғлиқ ҳодиса ушбу текширувларга асосий сабаб бўлган. Шунга қарамай, Алпҳабет ўзининг автоном ҳайдаш технологияси инсон бошқарувидаги машиналарга қараганда 13 баравар хавфсизроқ эканини ва жиддий жароҳатлар билан боғлиқ аварияларни сезиларли даражада камайтиришини таъкидлаб келмоқда.

Ваймо жорий йилда ўз фаолиятини дунёнинг 20 дан ортиқ шаҳарларига, жумладан Лондон ва Токёга кенгайтиришни режалаштирган. Бироқ, магистрал йўллардаги сўнгги муаммолар автоном тизимлар ҳали ҳам мураккаб йўл шароитларига тўлиқ мослаша олмаганини кўрсатмоқда. Ўзбекистон каби йўл инфратузилмаси жадал ривожланаётган ҳудудлар учун ҳам бундай технологияларнинг жорий этилиши келажакда хавфсизлик стандартларини қайта кўриб чиқишни талаб этади.

ВаймоАлпҳабетРоботаксиАвтопилотТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Honor компанияси рекорд даражадаги аккумуляторга эга Honor 600 Смарт смартфонини тақдим этдиHonor компанияси рекорд даражадаги аккумуляторга эга Honor 600 Смарт смартфонини тақдим этдиБугун, 12:58Халқаро коинот станциясига янги экспедиция: Экипаж аъзолари якуний имтиҳондан ўтмоқдаХалқаро коинот станциясига янги экспедиция: Экипаж аъзолари якуний имтиҳондан ўтмоқдаБугун, 12:53Россияда маҳаллий ТВ-приставкалар учун электрон платалар ишлаб чиқариш якунландиРоссияда маҳаллий ТВ-приставкалар учун электрон платалар ишлаб чиқариш якунландиБугун, 12:30Пихи стартапи iMessage учун интерактив АР-персонажларни тақдим этдиПихи стартапи iMessage учун интерактив АР-персонажларни тақдим этдиБугун, 12:23Россия 2027-йилда тўлиқ ўзининг миллий банкоматларини ишлаб чиқаришни режалаштирмоқдаРоссия 2027-йилда тўлиқ ўзининг миллий банкоматларини ишлаб чиқаришни режалаштирмоқдаБугун, 12:21Apple нарх ошиши ҳақида мижозларга жиддий огоҳлантирув бердиApple нарх ошиши ҳақида мижозларга жиддий огоҳлантирув бердиБугун, 12:03
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди