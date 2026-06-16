Robinhood 300 га яқин ходимини ишдан бўшатмоқда: AI энди баҳона бўлолмайди
Машҳур Robinhood молия платформаси ўз штатининг 10 фоизини ёки тахминан 290 нафар тўлиқ ставкадаги ходимини қисқартиришини эълон қилди. Ушбу қарор технология соҳасидаги йирик компаниялар орасида оммалашган оммавий бўшатишлар тўлқинининг навбатдаги қисми бўлди. Бироқ Robinhood раҳбариятининг бу сафарги ёндашуви кўплаб ҳамкасбларидан фарқ қилиши билан диққатга сазовордир. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Компания раҳбари Влад Тенев ходимларга йўллаган мактубида иш ўринларини қисқартириш сабаби сифатида Сунъий интеллект (AI) технологияларини келтириб ўтмади. Сўнгги вақтларда кўплаб IT-гигантлар ходимларни бўшатишни айнан AI жорий этилиши ва жараёнларнинг автоматлашуви билан боғлаётган эди. Robinhood эса бу сафар "тузилмавий қайта қуриш" ва иш самарадорлигини оширишни асосий сабаб сифатида кўрсатган.
Кичик жамоалар ва юқори самарадорликТеневнинг сўзларига кўра, компания эндиликда кўп қатламли иерархиядан воз кечиб, янада ихчам ва тезкор жамоаларга таянишни режалаштирмоқда. "Биз оғир ва мураккаб ташкилий тузилмада ишлашда давом эта олмаймиз. Ҳар бир ходим катта таъсир кўрсатиш имкониятига эга бўлган, ўта диққатли ва ихчам жамоа бўлишимиз шарт", — деб ёзади у ўз мактубида.
Ушбу тенденция нафақат Robinhood, балки Amazon, Block, Coinbase ва GitLab каби компанияларда ҳам кузатилмоқда. Соҳа мутахассисларининг фикрича, технология оламида бюрократия ва катта штатлардан воз кечиш даври бошланган. Компаниялар пандемия давридаги ҳаддан ташқари кўп ишга олиш (овер-ҳиринг) оқибатларини бартараф этишга уринмоқда.
Молиявий кўрсаткичлар ва келажакҚизиғи шундаки, Robinhood молиявий жиҳатдан анча яхши ҳолатда. Апрел ойида эълон қилинган ҳисоботга кўра, биринчи чоракда даромадлар 15 фоизга ошган. Иккинчи чоракда ҳам обуна хизматлари ва савдо ҳажми ортиши ҳисобига ижобий натижалар кутилмоқда. Шунга қарамай, ходимларни қисқартириш компанияга тахминан 28 миллион долларга тушади.
ixbt.com маълумотига кўра, технология соҳасида AI атамасини ишдан бўшатишлар учун "ниқоб" сифатида ишлатиш урфдан қолмоқда. Жамиятда сунъий интеллектга нисбатан салбий муносабат шаклланаётгани сабабли, раҳбарлар энди очиқчасига харажатларни оптималлаштириш ва самарадорликни ошириш ҳақида гапиришни афзал кўришмоқда.
Ўзбекистон фойдаланувчилари учун ҳам таниш бўлган ушбу платформанинг қадамлари глобал технология бозоридаги ўзгаришларни акс эттиради. Келажакда компаниялар камроқ одам билан кўпроқ натижага эришишни кўзлаётгани аниқ бўлиб бормоқда.
…