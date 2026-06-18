МапТап: Вордле ўрнини эгаллаётган янги интеллектуал география ўйини

·23·Техно
МапТап: Вордле ўрнини эгаллаётган янги интеллектуал география ўйини

Дунёга машҳур Вордле ўйини ўзининг беш йиллигини нишонлаётган бир пайтда, кўплаб фойдаланувчилар кундалик сўз топиш жумбоқларидан бироз зерика бошлаганликларини таъкидлашмоқда. Ҳозирда интеллектуал ўйинлар ишқибозлари орасида МапТап номли янги географик лойиҳа оммалашиб бормоқда. Ушбу ўйин нафақат билимни синовдан ўтказади, балки фойдаланувчиларга дунё харитасини визуал тарзда ўрганиш имконини ҳам беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

МапТап веб-браузер ва мобил илова кўринишида мавжуд бўлиб, у ҳар куни фойдаланувчиларга бешта географик савол тақдим этади. Ўйиннинг асосий шарти — берилган шаҳар, тарихий жой ёки оролни дунё харитасидан аниқ топиб, белгилашдан иборат. Ҳар бир уриниш учун масофанинг аниқлигига қараб 0 дан 100 гача балл берилади. Саволлар даражаси оддийдан мураккабга қараб боради: агар биринчи савол Лондон каби йирик мегаполис бўлса, охиргиси Тинч океанидаги кичик бир орол-давлат бўлиши мумкин.

Ўйин механикаси ва ўзига хосликлари

МапТап ўйинида баллар тизими ўзига хос тарзда тузилган. Охирги, энг қийин саволларда тўпланган баллар 2 ёки 3 баробарга кўпайтирилади, бу эса умумий натижани 1000 баллик тизимда баҳолаш имконини беради. The Verge нашрининг ёзишича, 900 дан юқори балл тўплаш жуда яхши натижа ҳисобланади. Вордле каби, бу ерда ҳам натижаларни ижтимоий тармоқлар ва мессенжерлардаги гуруҳларда дўстлар билан улашиш функцияси мавжуд.

Ушбу лойиҳанинг бошқа географик ўйинлардан (масалан, Ворлдле ёки Глобле) фарқи шундаки, у фойдаланувчини боши берк кўчага тушириб қўймайди. Агар сиз мамлакат номини билмасангиз ҳам, харитада тахминий нуқтани белгилаб, ўз хатонгиздан хулоса чиқаришингиз ва масофани кўришингиз мумкин. Бу эса ўйин жараёнини зерикарли қидирувдан кўра, ҳаяжонли саргузаштга айлантиради.

Таълимий аҳамият ва қизиқарли фактлар

МапТап шунчаки вақт ўтказиш воситаси эмас, балки кучли таълимий платформа ҳамдир. Ҳар бир ўйин якунида фойдаланувчига топилган жойлар ҳақида қисқа, аммо мазмунли маълумотлар берилади. Масалан, яқинда ўтказилган ўйинлардан бири ХИВ асрнинг машҳур сайёҳи Ибн Баттута ҳаёти ва саёҳатларига бағишланган бўлиб, унда фойдаланувчилар Африка, Осиё ва Пиреней ярим ороли бўйлаб виртуал саёҳат қилишган.

Ўйин нафақат география мутахассислари, балки оддий қизиқувчилар учун ҳам мўлжалланган. Гарчи харитани яхши биладиганлар устунликка эга бўлса-да, мунтазам ўйнаш орқали ҳар қандай инсон ўз билимларини сезиларли даражада ошириши мумкин. Масалан, Индонезия каби йирик архипелагларда аниқ нуқтани топиш ёки Италия қирғоқларидаги оролларни фарқлаш вақт ўтиши билан кўникмага айланади.

Ҳозирги кунда МапТап жамоавий баҳслар учун ҳам ажойиб майдонга айланган. Дўстлар ўртасида Мидуей жанги бўлиб ўтган жойни ким аниқроқ топиши ёки дунёнинг чекка нуқталарини ким яхшироқ билиши бўйича мусобақалар ўтказиш оммалашмоқда. Бу каби ўйинлар рақамли технологиялар ёрдамида дунёқарашни кенгайтиришнинг энг самарали усулларидан бири бўлиб хизмат қилмоқда.

МапТапГеографияВордлеОнлайн ЎйинларТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Машҳур телебошловчи Карамо Браун ўзининг сунъий интеллектли клонини тақдим этдиМашҳур телебошловчи Карамо Браун ўзининг сунъий интеллектли клонини тақдим этдиБугун, 16:56Apple хотира чиплари инқирози сабаб маҳсулотлари нархини оширадими?Apple хотира чиплари инқирози сабаб маҳсулотлари нархини оширадими?Бугун, 16:36iPhone 18 Pro нархи кескин ошиши кутилмоқда: Apple смартфонлари 1400 долларга етиши мумкинiPhone 18 Pro нархи кескин ошиши кутилмоқда: Apple смартфонлари 1400 долларга етиши мумкинБугун, 16:28Xiaomi ўз кондиционерлари учун 10 йиллик бепул хизмат кўрсатиш кафолатини жорий этадиXiaomi ўз кондиционерлари учун 10 йиллик бепул хизмат кўрсатиш кафолатини жорий этадиБугун, 16:26Сбер ва Ростелеком ҳамкорлиги: Энди домофонни ақлли колонка орқали бошқариш мумкинСбер ва Ростелеком ҳамкорлиги: Энди домофонни ақлли колонка орқали бошқариш мумкинБугун, 16:00Apple Бразилияда App Store монополиясини юmsҳатишга мажбур бўлдиApple Бразилияда App Store монополиясини юmsҳатишга мажбур бўлдиБугун, 15:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди