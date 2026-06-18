BMW янги и3 электр седанини тақдим этди: Бир қувватда 900 километрдан ортиқ масофа

·0·Авто
BMW янги и3 электр седанини тақдим этди: Бир қувватда 900 километрдан ортиқ масофа

Германиянинг BMW концерни ўзининг энг машҳур моделларидан бири бўлмиш 3 Сериес туркумининг тўлиқ электр талқини — янги BMW и3 моделига буюртмалар қабул қилишни бошлади. Ушбу автомобил бренд тарихидаги энг муҳим қадамлардан бири бўлиб, у нафақат дизайн, балки техник имкониятлари билан ҳам электромобиллар бозорида янги стандартларни ўрнатиши кутилмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Autocar нашрининг хабар беришича, янги BMW и3 седанининг бошланғич нархи Буюк Британия бозорида 53 005 фунт стерлинг этиб белгиланди. Бу кўрсаткич аввалги ички ёнув двигателли ва гибрид моделлардан қимматроқ бўлса-да, унинг асосий рақобатчиси ҳисобланган Mercedes-Benz C-Class Электрик (57 995 фунт стерлинг) моделидан сезиларли даражада арзонроқдир. Автомобил бренднинг мутлақо янги Неуе Классе платформасида қурилган иккинчи модел ҳисобланади.

Техник инқилоб ва масофа рекорди

Янги BMW и3 ўзининг техник кўрсаткичлари билан ҳайратда қолдиради. Автомобилга 108 кВ/соат қувватга эга никел-манган-кобалт (НМК) батареяси ўрнатилган бўлиб, у бир марта қувватланиш орқали 567 мил (тахминан 912 километр) масофани босиб ўтиш имконини беради. Бу кўрсаткич бўйича у бозордаги деярли барча электромобилларни ортда қолдиради ва фақат янгиланган Mercedes-Benz EQS моделидан бироз ортда қолади.

Муҳандисларнинг таъкидлашича, бундай юқори самарадорликка автомобилнинг аэродинамик тузилиши орқали эришилган. Ген6 платформаси туфайли ўриндиқлар бевосита батарея блокига маҳкамланган, бу эса том чизиғини пастроқ тушириш ва ҳаво қаршилигини камайтиришга хизмат қилган. Шунингдек, автомобилнинг остки қисми бутунлай силлиқ ва ёпиқ ҳолда лойиҳалаштирилган.

Тезкор қувватлаш ва келажакдаги режалар

Қувватлаш масаласида ҳам BMW и3 етакчиликка даъво қилмоқда. 400 кВ қувватга эга ўзгармас ток (ДК) станцияларида автомобил бор-йўғи 10 дақиқа ичида 249 мил (400 км) масофа учун етарли қувват тўплай олади. Ўзгарувчан токда (АК) қувватлаш қуввати эса 22 кВни ташкил этади.

  • Дастлабки босқичда автомобил фақат 50 xDrive (тўлиқ узатмали) талқинида сотилади.
  • Келажакда моделнинг Touring универсал варианти ҳам ишлаб чиқарилади.
  • 2028-йилда эса спорт ишқибозлари учун қувватли M3 EV модели тақдим этилиши режалаштирилган.
Шуни таъкидлаш жоизки, BMW анъанавий ёнилғида ишлайдиган 3 Сериес моделларидан ҳам воз кечмайди. Компания ички ёнув двигателли седанларни янги дизайн ва технологиялар билан янгилаб, электр версияси билан параллел равишда сотишни давом эттиради. Бу эса харидорларга ўз эҳтиёжларидан келиб чиқиб танлов қилиш имконини беради.

Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам BMW брендининг электромобиллари, хусусан и4 ва иХ моделлари оммалашиб бораётганини ҳисобга олсак, янги и3 седани маҳаллий премиум сегментда кучли ўрин эгаллаши мумкин. Айниқса, бир қувватда 900 километрдан ортиқ масофа босиб ўтиш имконияти узоқ масофали сафарлар учун жуда жозибадор кўринади.

BMWЭлектромобилАвто ЯнгиликларНеуе КлассеBMW и3
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Европада электромобилларга ўтиш жараёни қонунчиликдаги ноаниқликлар сабаб секинлашмоқдаЕвропада электромобилларга ўтиш жараёни қонунчиликдаги ноаниқликлар сабаб секинлашмоқдаБугун, 16:29Россияда янги Желанд Ж7 кроссовери тақдим этилди: Техник хусусиятлар ва имкониятларРоссияда янги Желанд Ж7 кроссовери тақдим этилди: Техник хусусиятлар ва имкониятларБугун, 15:58Ferrari ўтмиш ва келажакни бирлаштирувчи янги суперкарини июльда тақдим этадиFerrari ўтмиш ва келажакни бирлаштирувчи янги суперкарини июльда тақдим этадиБугун, 14:25Янги Mini Коопер: Афсонавий хетчбекнинг бензинли талқини қанчалик ўзгарди?Янги Mini Коопер: Афсонавий хетчбекнинг бензинли талқини қанчалик ўзгарди?Бугун, 09:26Масерати ўзининг энг машҳур моделларини янгилади: Грантурисмо ва Грекале янада тажовузкорМасерати ўзининг энг машҳур моделларини янгилади: Грантурисмо ва Грекале янада тажовузкорБугун, 08:27Дасиа энг арзон электромобиллардан бири бўлган Нев Спринг моделини тақдим этадиДасиа энг арзон электромобиллардан бири бўлган Нев Спринг моделини тақдим этадиБугун, 08:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди