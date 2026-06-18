BMW янги и3 электр седанини тақдим этди: Бир қувватда 900 километрдан ортиқ масофа
Германиянинг BMW концерни ўзининг энг машҳур моделларидан бири бўлмиш 3 Сериес туркумининг тўлиқ электр талқини — янги BMW и3 моделига буюртмалар қабул қилишни бошлади. Ушбу автомобил бренд тарихидаги энг муҳим қадамлардан бири бўлиб, у нафақат дизайн, балки техник имкониятлари билан ҳам электромобиллар бозорида янги стандартларни ўрнатиши кутилмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Autocar нашрининг хабар беришича, янги BMW и3 седанининг бошланғич нархи Буюк Британия бозорида 53 005 фунт стерлинг этиб белгиланди. Бу кўрсаткич аввалги ички ёнув двигателли ва гибрид моделлардан қимматроқ бўлса-да, унинг асосий рақобатчиси ҳисобланган Mercedes-Benz C-Class Электрик (57 995 фунт стерлинг) моделидан сезиларли даражада арзонроқдир. Автомобил бренднинг мутлақо янги Неуе Классе платформасида қурилган иккинчи модел ҳисобланади.
Техник инқилоб ва масофа рекордиЯнги BMW и3 ўзининг техник кўрсаткичлари билан ҳайратда қолдиради. Автомобилга 108 кВ/соат қувватга эга никел-манган-кобалт (НМК) батареяси ўрнатилган бўлиб, у бир марта қувватланиш орқали 567 мил (тахминан 912 километр) масофани босиб ўтиш имконини беради. Бу кўрсаткич бўйича у бозордаги деярли барча электромобилларни ортда қолдиради ва фақат янгиланган Mercedes-Benz EQS моделидан бироз ортда қолади.
Муҳандисларнинг таъкидлашича, бундай юқори самарадорликка автомобилнинг аэродинамик тузилиши орқали эришилган. Ген6 платформаси туфайли ўриндиқлар бевосита батарея блокига маҳкамланган, бу эса том чизиғини пастроқ тушириш ва ҳаво қаршилигини камайтиришга хизмат қилган. Шунингдек, автомобилнинг остки қисми бутунлай силлиқ ва ёпиқ ҳолда лойиҳалаштирилган.
Тезкор қувватлаш ва келажакдаги режаларҚувватлаш масаласида ҳам BMW и3 етакчиликка даъво қилмоқда. 400 кВ қувватга эга ўзгармас ток (ДК) станцияларида автомобил бор-йўғи 10 дақиқа ичида 249 мил (400 км) масофа учун етарли қувват тўплай олади. Ўзгарувчан токда (АК) қувватлаш қуввати эса 22 кВни ташкил этади.
- Дастлабки босқичда автомобил фақат 50 xDrive (тўлиқ узатмали) талқинида сотилади.
- Келажакда моделнинг Touring универсал варианти ҳам ишлаб чиқарилади.
- 2028-йилда эса спорт ишқибозлари учун қувватли M3 EV модели тақдим этилиши режалаштирилган.
Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам BMW брендининг электромобиллари, хусусан и4 ва иХ моделлари оммалашиб бораётганини ҳисобга олсак, янги и3 седани маҳаллий премиум сегментда кучли ўрин эгаллаши мумкин. Айниқса, бир қувватда 900 километрдан ортиқ масофа босиб ўтиш имконияти узоқ масофали сафарлар учун жуда жозибадор кўринади.
…