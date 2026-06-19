Оёқ кийимдан сунъий интеллектга: Аллбирдс бренди Смартбирд номи билан қайта туғилди
Дунёга ўзининг қулай кроссовкалари билан танилган Аллбирдс бренди кутилмаган трансформацияни амалга оширди. Компания пойабзал бизнесини бутунлай сотиб юборди ва эндиликда Смартбирд номи остида сунъий интеллект (AI) инфратузилмаси бозорига кириб келмоқда. Бу ўзгариш кўплаб таҳлилчилар томонидан Силикон водийсидаги энг ноодатий бурилишлардан бири сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Компания ўзининг пойабзал бўлинмасини 43 миллион долларга сотди ва биржа орқали яна 100 миллион доллар инвестиция жалб қилди. Эндиликда ушбу маблағлар янги йўналишни ривожлантиришга йўналтирилади. Смартбирд компаниясига AWS (Amazon Веб Сервисес) собиқ раҳбари, муҳандислик фанлари доктори Надиа Карлстен бош ижрочи директор (CEO) этиб тайинланди.
Ходимларисиз бошланган янги даврҚизиқарли жиҳати шундаки, янги компания раҳбари тайинланган вақтда унинг қўл остида ҳали бирорта ходим мавжуд эмас эди. TechCrunch нашрига берган интервюсида Карлстен хоним ҳозирда бутунлай янги жамоа шакллантириш ва офис қидириш билан бандлигини маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, пойабзал бизнеси билан боғлиқ барча жараёнлар расман якунланган.
Смартбирд компанияси ўзини сунъий интеллект инфратузилмаси провайдери сифатида намоён этмоқда. Улар чуқур ўрганиш (деэп леарнинг) моделларини ўқитиш ва ишга тушириш учун зарур бўлган ҳисоблаш қувватларини тақдим этишни режалаштирмоқда. Бироқ, компания оддий булутли сервислар билан эмас, балки кўпроқ маълумотлар суверенитетига эътибор қаратувчи мижозлар билан ишлашни мақсад қилган.
Маълумотлар хавфсизлиги ва махфийлик устуворлигиНадиа Карлстеннинг фикрича, Смартбирд бозордаги йирик ўйинчилар ёки необулутли сервислар билан тўғридан-тўғри рақобатлашмайди. Компаниянинг асосий мижозлари сиёсий ёки бизнес сабабларга кўра ўз серверлари устидан тўлиқ назоратни сақлаб қолишни истайдиган ташкилотлар бўлади. Бунга фармацевтика, энергетика, молия ва давлат секторидаги йирик корхоналар мисол бўлиши мумкин.
Ҳозирда кўплаб компаниялар сунъий интеллект воситаларини синовдан ўтказаётган бир пайтда, Смартбирд уларга ўзларининг махсус моделларини бошқариш учун хавфсиз муҳит таклиф қилади. Карлстен йил охирига қадар бир нечта мижозлар учун ҳисоблаш кластерларини ишга туширишни режалаштирмоқда.
Шуни таъкидлаш жоизки, ушбу соҳада Ҳевлетт Паккард ва Эқуиних каби гигантлар аллақачон ўз хизматларини таклиф этиб келмоқда. Смартбирд учун асосий қийинчилик — ҳали шаклланмаган жамоа билан ушбу рақобатга доц. бериш ва инвесторлар ишончини оқлаш бўлади. Аллбирдснинг бу қадамини баъзилар таваккал деб ҳисобласа, бошқалар уни замонавий технологиялар асрига мослашишнинг ягона йўли деб кўрмоқда.
…