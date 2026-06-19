Microsoft барча Windows тизимларида «Сават» билан боғлиқ хатоликни тан олди

·0·Техно
Microsoft барча Windows тизимларида «Сават» билан боғлиқ хатоликни тан олди

Microsoft корпорацияси Windows операцион тизимининг барча актуал версияларида янги хатолик юзага келганини расман тасдиқлади. Мазкур муаммо июн ойидаги КБ5094126 рақамли янгиланиш ўрнатилгандан сўнг пайдо бўлган бўлиб, у фойдаланувчи интерфейсининг ишлашига таъсир кўрсатмоқда. Гарчи бу носозлик тизимнинг умумий барқарорлигига хавф туғдирмаса-да, кўплаб фойдаланувчилар учун ноқулайликлар келтириб чиқармоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Асосий муаммо «Сават» (Рекйкле Бин) билан ишлаш жараёнида кузатилмоқда. Microsoft тақдим этган маълумотларга кўра, файлни ўчириш пайтида чиқадиган тасдиқлаш ойнасида файлнинг асл номи нотўғри акс этмоқда. Масалан, фойдаланувчи «hisobot.dokx» файлини ўчирмоқчи бўлса, тизим унинг ўрнига файл тизимидаги ички техник номни (масалан, «$R12345.dokx») кўрсатмоқда.

Хатоликнинг техник жиҳатлари ва хавфсизлик

Мутахассисларнинг таъкидлашича, ушбу хатолик фақат визуал характерга эга. Бу шуни англатадики, файлларнинг ўзи шикастланмайди ва уларнинг мазмуни ўзгармайди. «Сават» ичига кирилганда файллар рўйхати одатдагидек, тўғри номлар билан кўринади. Шунингдек, файлни қайта тиклаш (Ресторе) функцияси ҳам ўз жойида — файл ўзининг асл номи билан аввалги манзили бўйича тикланади.

Ушбу муаммо Windows тизимининг деярли барча қўллаб-қувватланадиган версияларини, жумладан, оддий фойдаланувчилар учун мўлжалланган ҳамда серверлар учун ишлаб чиқилган нашрларни қамраб олган. Бу эса носозликнинг кўламидан далолат беради. Ҳозирда Microsoft муҳандислари хатоликни бартараф этиш устида иш олиб бормоқда.

Ечим ва кутиш тартиби

ixbt.com маълумотига кўра, мазкур хатоликни тузатувчи махсус пакет Windows учун чиқариладиган навбатдаги тўпламли янгиланишлар таркибига киритилади. Ҳозирча оддий фойдаланувчилар учун ягона ечим — расмий тузатишни кутишдир. Корпоратив мижозлар учун эса вазият бироз бошқача.

Дарҳол ечим талаб қиладиган ташкилотлар учун Microsoft вақтинчалик ишчи усулни (воркароунд) таклиф қилмоқда. Бироқ, ушбу кўрсатмаларни олиш учун ташкилотлар бевосита Microsoft бизнес-қўллаб-қувватлаш хизматига мурожаат қилишлари лозим. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар ҳам ушбу янгиланишдан сўнг файл номлари ғалати кўринишига дуч келса, хавотирга тушмасликлари тавсия этилади, чунки бу маълумотлар йўқолишига олиб келмайди.

MicrosoftWindowsЯнгиланишТехнологияХавфсизлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рутубе платформасида сунъий интеллектга асосланган янги ёрдамчи ишга туширилдиРутубе платформасида сунъий интеллектга асосланган янги ёрдамчи ишга туширилдиБугун, 19:27Т-Мобайл Россиянинг Амур вилоятида ўз фаолиятини бошладиТ-Мобайл Россиянинг Амур вилоятида ўз фаолиятини бошладиБугун, 18:51Adobe ўз иловаларига Firefly сунъий интеллектини интеграция қилдиAdobe ўз иловаларига Firefly сунъий интеллектини интеграция қилдиБугун, 18:29Оёқ кийимдан сунъий интеллектга: Аллбирдс бренди Смартбирд номи билан қайта туғилдиОёқ кийимдан сунъий интеллектга: Аллбирдс бренди Смартбирд номи билан қайта туғилдиБугун, 18:21Max мессенжерида аккаунтни тезкор тиклашнинг янги усули жорий этилдиMax мессенжерида аккаунтни тезкор тиклашнинг янги усули жорий этилдиБугун, 17:52Сунъий интеллект пойгаси сабаб сервер бутловчи қисмлари нархи кескин кўтарилмоқдаСунъий интеллект пойгаси сабаб сервер бутловчи қисмлари нархи кескин кўтарилмоқдаБугун, 17:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди