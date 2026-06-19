Microsoft барча Windows тизимларида «Сават» билан боғлиқ хатоликни тан олди
Microsoft корпорацияси Windows операцион тизимининг барча актуал версияларида янги хатолик юзага келганини расман тасдиқлади. Мазкур муаммо июн ойидаги КБ5094126 рақамли янгиланиш ўрнатилгандан сўнг пайдо бўлган бўлиб, у фойдаланувчи интерфейсининг ишлашига таъсир кўрсатмоқда. Гарчи бу носозлик тизимнинг умумий барқарорлигига хавф туғдирмаса-да, кўплаб фойдаланувчилар учун ноқулайликлар келтириб чиқармоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Асосий муаммо «Сават» (Рекйкле Бин) билан ишлаш жараёнида кузатилмоқда. Microsoft тақдим этган маълумотларга кўра, файлни ўчириш пайтида чиқадиган тасдиқлаш ойнасида файлнинг асл номи нотўғри акс этмоқда. Масалан, фойдаланувчи «hisobot.dokx» файлини ўчирмоқчи бўлса, тизим унинг ўрнига файл тизимидаги ички техник номни (масалан, «$R12345.dokx») кўрсатмоқда.
Хатоликнинг техник жиҳатлари ва хавфсизликМутахассисларнинг таъкидлашича, ушбу хатолик фақат визуал характерга эга. Бу шуни англатадики, файлларнинг ўзи шикастланмайди ва уларнинг мазмуни ўзгармайди. «Сават» ичига кирилганда файллар рўйхати одатдагидек, тўғри номлар билан кўринади. Шунингдек, файлни қайта тиклаш (Ресторе) функцияси ҳам ўз жойида — файл ўзининг асл номи билан аввалги манзили бўйича тикланади.
Ушбу муаммо Windows тизимининг деярли барча қўллаб-қувватланадиган версияларини, жумладан, оддий фойдаланувчилар учун мўлжалланган ҳамда серверлар учун ишлаб чиқилган нашрларни қамраб олган. Бу эса носозликнинг кўламидан далолат беради. Ҳозирда Microsoft муҳандислари хатоликни бартараф этиш устида иш олиб бормоқда.
Ечим ва кутиш тартибиixbt.com маълумотига кўра, мазкур хатоликни тузатувчи махсус пакет Windows учун чиқариладиган навбатдаги тўпламли янгиланишлар таркибига киритилади. Ҳозирча оддий фойдаланувчилар учун ягона ечим — расмий тузатишни кутишдир. Корпоратив мижозлар учун эса вазият бироз бошқача.
Дарҳол ечим талаб қиладиган ташкилотлар учун Microsoft вақтинчалик ишчи усулни (воркароунд) таклиф қилмоқда. Бироқ, ушбу кўрсатмаларни олиш учун ташкилотлар бевосита Microsoft бизнес-қўллаб-қувватлаш хизматига мурожаат қилишлари лозим. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар ҳам ушбу янгиланишдан сўнг файл номлари ғалати кўринишига дуч келса, хавотирга тушмасликлари тавсия этилади, чунки бу маълумотлар йўқолишига олиб келмайди.
…