Курьер талабалар ўрнига имтиҳон топшириб 3 млн доллар ишлади

·24·Дунё
Курьер талабалар ўрнига имтиҳон топшириб 3 млн доллар ишлади

Буюк Британияда жуда катта фирибгарлик схемаси фош этилди: талабалар номидан имтиҳонларни топшириб, курс ишларини тайёрлаб берган Amazon курьери қарийб 3,1 миллион доллар (2,4 миллион фунт стерлинг) миқдорида даромад олгани учун 3 йиллик қамоқ жазосига ҳукм қилинди. Бу ҳақда BBC хабар берди.

Маълумотларга кўра, 43 ёшли Шаҳид Аднан PhD илмий даражасига эга бўлиб, курьер сифатида ишлагани билан бирга, талабалар учун пулли хизматлар кўрсатиб келган. У тестлардан ўтиш, имтиҳонларни ёзиб бериш ва курс ишларини тайёрлаш билан шуғулланган.

Ҳатто айрим ҳолатларда у бу хизматлари учун 18 минг долларгача ҳақ олгани қайд этилган.

Жиноий схема 2023 йилда фош бўлган. Университет талабаларидан бири тайёрланган курс ишини ўқитувчига топширганидан кейин, текширув жараёнида флешкада университет тизимига кириш учун логин ва пароллар ҳам мавжуд экани аниқланган.

Айнан шу орқали Аднан талабалар ҳисобидан тизимга кириб, улар ўрнига ишларни бажаргани маълум бўлган.

Тергов давомида унинг уйидан катта миқдорда нақд пуллар топилган, банк ҳисобларида эса 3,1 миллион доллардан ортиқ маблағ сақлангани аниқланган. Маълумотларга кўра, у бутун дунё бўйлаб тахминан 124 нафар талаба учун турли академик ишлар бажарган бўлиши мумкин.

Буюк БританияAmazonBBCШаҳид Аднан
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қозоғистонда туғилиш кескин пасайди, янги рекордҚозоғистонда туғилиш кескин пасайди, янги рекордБугун, 17:44Талабалар ўрнига имтиҳон топшириб, миллионлар ишлаган курьер қамалдиТалабалар ўрнига имтиҳон топшириб, миллионлар ишлаган курьер қамалдиБугун, 16:26Англияда уч ёшли бола тимсоҳлар қафасига ташлаб юборилдиАнглияда уч ёшли бола тимсоҳлар қафасига ташлаб юборилдиБугун, 02:19Англияда 3 ёшли болани тимсоҳлар қафасига ташлаб юборганликда гумонланаётган эркак ҳибсга олиндиАнглияда 3 ёшли болани тимсоҳлар қафасига ташлаб юборганликда гумонланаётган эркак ҳибсга олиндиКеча, 23:45Марказий Осиёда энг кўп спиртли ичимлик ичувчи мамлакат маълум бўлдиМарказий Осиёда энг кўп спиртли ичимлик ичувчи мамлакат маълум бўлдиКеча, 19:30Эрини сеҳр билан ўлдирмоқчи бўлган аёл иши судда шов-шув бўлдиЭрини сеҳр билан ўлдирмоқчи бўлган аёл иши судда шов-шув бўлдиКеча, 16:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди