Max мессенжерида аккаунтни тезкор тиклашнинг янги усули жорий этилди
Россиянинг Max мессенжери фойдаланувчилар учун блокланган аккаунтларни қайта тиклаш жараёнини сезиларли даражада соддалаштирди. Эндиликда платформа фойдаланувчилари техник қўллаб-қувватлаш хизматига мурожаат қилмасдан, ўз профилларига кириш ҳуқуқини автоматик тарзда тиклашлари мумкин бўлади. Бу янгилик тизимдан фойдаланиш самарадорлигини оширишга хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги тизим алоқа операторларининг Мобиле ИД технологиясига асосланган бўлиб, у фойдаланувчи шахсини рақам орқали тезкор тасдиқлаш имконини беради. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу функция ҳозирча фақат Россия СИМ-карталарига эга бўлган ва роумингда бўлмаган фойдаланувчилар учун очиқ. Бу хавфсизлик чораси сифатида тизимнинг аниқ ишлашини таъминлайди.
Тиклаш жараёни қандай амалга оширилади?Аккаунтни тиклаш жараёни бир неча босқичдан иборат бўлиб, у бевосита мобил илованинг ўзида бажарилади. Кириш муваффақиятсиз тугаганидан сўнг, фойдаланувчига махсус ҳавола таклиф этилади. Шундан сўнг тизим браузер орқали маълумотларни алоқа оператори базаси билан солиштиради ва шахсни тасдиқлайди.
Жараён муваффақиятли ўтиши учун бир қатор техник талаблар мавжуд. Хусусан, фойдаланувчи VPN хизматини ва Wi-Fi алоқасини вақтинча ўчириб қўйиши, мобил интернетдан фойдаланиши лозим. Шундан сўнггина Max иловасида телефон рақами ва паролни киритиб, тиклаш тугмасини босиш талаб этилади.
Агар автоматик усул бирон-бир сабабга кўра ишламаса, фойдаланувчилар анъанавий усулдан, яни сервиснинг қўллаб-қувватлаш хизматига ёзма мурожаат қилишдан фойдаланишлари мумкин. Бироқ янги тизим аксарият ҳолларда инсон омилисиз муаммони ҳал этишга қодир.
iPhone фойдаланувчилари учун қўшимча имкониятларШуни ҳам таъкидлаш жоизки, яқинда iPhone эгалари учун Max мессержеридан билдиришномалар (пуш-нотификатионс) олиш имконияти қайта тикланган эди. Бироқ бу жараён бироз ўзгача кўринишга эга. Bildиришномалар асосий илова орқали эмас, балки веб.max.ru манзили орқали веб-версия ёрдамида юборилмоқда.
Ушбу ўзгаришлар Max платформасининг рақобатбардошлигини оширишга қаратилган. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам бундай технологик ечимлар қизиқарли, чунки маҳаллий мобил операторлар билан интеграция қилинган хизматлар келажакда минтақавий мессенжерлар ривожига туртки бериши мумкин.
…