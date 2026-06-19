Max мессенжерида аккаунтни тезкор тиклашнинг янги усули жорий этилди

·14·Техно
Max мессенжерида аккаунтни тезкор тиклашнинг янги усули жорий этилди

Россиянинг Max мессенжери фойдаланувчилар учун блокланган аккаунтларни қайта тиклаш жараёнини сезиларли даражада соддалаштирди. Эндиликда платформа фойдаланувчилари техник қўллаб-қувватлаш хизматига мурожаат қилмасдан, ўз профилларига кириш ҳуқуқини автоматик тарзда тиклашлари мумкин бўлади. Бу янгилик тизимдан фойдаланиш самарадорлигини оширишга хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги тизим алоқа операторларининг Мобиле ИД технологиясига асосланган бўлиб, у фойдаланувчи шахсини рақам орқали тезкор тасдиқлаш имконини беради. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу функция ҳозирча фақат Россия СИМ-карталарига эга бўлган ва роумингда бўлмаган фойдаланувчилар учун очиқ. Бу хавфсизлик чораси сифатида тизимнинг аниқ ишлашини таъминлайди.

Тиклаш жараёни қандай амалга оширилади?

Аккаунтни тиклаш жараёни бир неча босқичдан иборат бўлиб, у бевосита мобил илованинг ўзида бажарилади. Кириш муваффақиятсиз тугаганидан сўнг, фойдаланувчига махсус ҳавола таклиф этилади. Шундан сўнг тизим браузер орқали маълумотларни алоқа оператори базаси билан солиштиради ва шахсни тасдиқлайди.

Жараён муваффақиятли ўтиши учун бир қатор техник талаблар мавжуд. Хусусан, фойдаланувчи VPN хизматини ва Wi-Fi алоқасини вақтинча ўчириб қўйиши, мобил интернетдан фойдаланиши лозим. Шундан сўнггина Max иловасида телефон рақами ва паролни киритиб, тиклаш тугмасини босиш талаб этилади.

Агар автоматик усул бирон-бир сабабга кўра ишламаса, фойдаланувчилар анъанавий усулдан, яни сервиснинг қўллаб-қувватлаш хизматига ёзма мурожаат қилишдан фойдаланишлари мумкин. Бироқ янги тизим аксарият ҳолларда инсон омилисиз муаммони ҳал этишга қодир.

iPhone фойдаланувчилари учун қўшимча имкониятлар

Шуни ҳам таъкидлаш жоизки, яқинда iPhone эгалари учун Max мессержеридан билдиришномалар (пуш-нотификатионс) олиш имконияти қайта тикланган эди. Бироқ бу жараён бироз ўзгача кўринишга эга. Bildиришномалар асосий илова орқали эмас, балки веб.max.ru манзили орқали веб-версия ёрдамида юборилмоқда.

Ушбу ўзгаришлар Max платформасининг рақобатбардошлигини оширишга қаратилган. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам бундай технологик ечимлар қизиқарли, чунки маҳаллий мобил операторлар билан интеграция қилинган хизматлар келажакда минтақавий мессенжерлар ривожига туртки бериши мумкин.

MaxМессенжерМобиле ИДТехнологияРоссия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Adobe ўз иловаларига Firefly сунъий интеллектини интеграция қилдиAdobe ўз иловаларига Firefly сунъий интеллектини интеграция қилдиБугун, 18:29Оёқ кийимдан сунъий интеллектга: Аллбирдс бренди Смартбирд номи билан қайта туғилдиОёқ кийимдан сунъий интеллектга: Аллбирдс бренди Смартбирд номи билан қайта туғилдиБугун, 18:21Сунъий интеллект пойгаси сабаб сервер бутловчи қисмлари нархи кескин кўтарилмоқдаСунъий интеллект пойгаси сабаб сервер бутловчи қисмлари нархи кескин кўтарилмоқдаБугун, 17:23Россияда ягона универсал ҚР-код тизими жорий этилмоқда: Тўловлар янада осонлашадиРоссияда ягона универсал ҚР-код тизими жорий этилмоқда: Тўловлар янада осонлашадиБугун, 16:54Elon Musk xAI ва Cursor компанияларидаги оммавий ишдан бўшатишлар ҳақидаги хабарларни рад этдиElon Musk xAI ва Cursor компанияларидаги оммавий ишдан бўшатишлар ҳақидаги хабарларни рад этдиБугун, 16:29SpaceX Флоридада Starship учун 1,8 миллиард долларлик улкан марказ барпо этадиSpaceX Флоридада Starship учун 1,8 миллиард долларлик улкан марказ барпо этадиБугун, 15:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди