Классик гўзаллик тиmsоли: Нима учун Jaguar Марк 2 ҳанузгача орзулардаги автомобил?

·18·Авто
Классик гўзаллик тиmsоли: Нима учун Jaguar Марк 2 ҳанузгача орзулардаги автомобил?

Автомобил оламида шундай моделлар борки, улар вақт ўтиши билан нафақат ўз қийматини йўқотмайди, балки ҳақиқий санъат асарига айланиб боради. Кўпчилик классик Jaguar деганда дарҳол афсонавий Э-Тйпе моделини кўз олдига келтирса-да, бренд тарихида ундан кам бўлмаган, ўз даврининг техник мўъжизаси ҳисобланган Jaguar Марк 2 алоҳида ўрин тутади. Ушбу седан нафақат ташқи кўриниши, балки ўз даври учун ҳайратланарли бўлган динамик кўрсаткичлари билан ҳам автомобил ишқибозлари қалбини забт этган. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

1959-йилда тақдим этилган Jaguar Марк 2 ўша пайтда дунёдаги энг тезкор тўрт эшикли седан мақомига эга эди. Бу модел спорт автомобилларига хос тезлик ва ҳашаматли интерерни ўзида мужассам этган бўлиб, у нафақат бой аристократлар, балки тезликни хуш кўрувчи ҳайдовчиларнинг ҳам севимли уловига айланган. Автомобилнинг силлиқ чизиқлари, хромланган деталлари ва ўзига хос радиатор панжараси уни кўча ҳаракатида дарҳол ажратиб туради.

Техник мукаммаллик ва ҳайдаш завқи

Jaguar Марк 2 моделининг асосий кучи унинг двигателида эди. 3.4 ва 3.8 литрли олти цилиндрли двигателлар автомобилга шундай қувват бағишлаганки, ҳатто бугунги кун стандартлари билан ўлчаганда ҳам унинг тезланиши ва овози ҳайратланарли туюлади. Двигателнинг силлиқ ишлаши ва ўзига хос "бўкириши" ҳар қандай автоихлосмандни бефарқ қолдирмайди. Қайта тикланган нусхаларда бу двигателларнинг нақадар нафис ва аниқлик билан ишланганини кўриш мумкин.

Автомобилнинг ички қисми эса ҳақиқий Британия ҳашаматини акс эттиради. Ёнғоқ дарахтидан ишланган асбоблар панели, чарм қопламали ўриндиқлар ва классик рул чамбараги Jaguar Марк 2 ни шунчаки транспорт воситаси эмас, балки шахсий кабинетга айлантиради. Ўша даврнинг ўзига хос ҳиди — чарм ва ёғоч аралашмаси — автомобилга ўтирган ҳар қандай кишини ўтмишнинг олтин даврига қайтаради.

Шахсий хотиралар ва бренд мероси

Кўплаб автомобил журналистлари ва коллекционерлар учун Jaguar Марк 2 билан боғлиқ хотиралар кўпинча болаликдаги ҳайратдан бошланади. Масалан, Ferrari ёки Lamborghini каби суперкарлар деворларга постер сифатида осилган бир пайтда, Марк 2 ўзининг вазмин ва олижаноб қиёфаси билан ажралиб турган. Франциянинг Ле Ҳавре каби тарихий шаҳарларида бундай классик автомобилни учратиш ва унинг ўриндиқларида ўтириш кўпчилик учун ҳаётий бурилиш нуқтаси бўлган.

Jaguar Марк 2 нинг йўлдаги ҳаракати ҳам ўзига хос драма билан кечади. Орқа ғилдиракларнинг тортиш кучи ва олти цилиндрли двигателнинг қуввати ҳатто кекса ҳайдовчиларни ҳам ёшлик шижоати билан ҳайдашга ундайди. Бу модел ўз даврида пойга йўлларида ҳам муваффақият қозонган бўлиб, унинг манёврчанлиги ва барқарорлиги замонавий седанлар учун пойдевор вазифасини ўтаган.

Бугунги кунда Jaguar Марк 2 аукционларда ва ретро-кўргазмаларда энг кўп изланадиган моделлардан бири ҳисобланади. Ўзбекистонлик автоихлосмандлар учун ҳам бундай классик моделлар катта қизиқиш уйғотади, чунки улар автомобилсозлик саноатининг ҳақиқий "олтин даври" маҳсулидир. Бу каби машиналар шунчаки темир эмас, балки ўзида тарих, услуб ва муҳандислик маҳоратини жамлаган меросдир.

JaguarМарк 2Классик АвтомобилларРетроБритания Машиналари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Алпине компанияси афсонавий А110 моделининг электр версиясини тақдим этадиАлпине компанияси афсонавий А110 моделининг электр версиясини тақдим этадиБугун, 16:58Гормуз бўғози очилиши фонида нефт нархи арзонлашмоқда: Автомобилчилар нималарни кутиш керак?Гормуз бўғози очилиши фонида нефт нархи арзонлашмоқда: Автомобилчилар нималарни кутиш керак?Бугун, 16:27Европа Иттифоқи Хитойнинг гибрид автомобилларига ҳам бож жорий этиши мумкинЕвропа Иттифоқи Хитойнинг гибрид автомобилларига ҳам бож жорий этиши мумкинБугун, 16:23Mercedes-Benz янги авлод ВЛE моделини тақдим этди: Электр MPВ сегментида инқилобMercedes-Benz янги авлод ВЛE моделини тақдим этди: Электр MPВ сегментида инқилобБугун, 14:21Mini Джон Коопер Воркс: Ички ёнув двигателли хатчбеклар даврининг сўнгги қаҳрамониMini Джон Коопер Воркс: Ички ёнув двигателли хатчбеклар даврининг сўнгги қаҳрамониБугун, 11:21Автомобил саноатида янги инқилоб: Британия компанияси кичик брендларни сақлаб қоладиАвтомобил саноатида янги инқилоб: Британия компанияси кичик брендларни сақлаб қоладиБугун, 10:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди