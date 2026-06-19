Рутубе платформасида сунъий интеллектга асосланган янги ёрдамчи ишга туширилди

·24·Техно
Рутубе платформасида сунъий интеллектга асосланган янги ёрдамчи ишга туширилди

Россиянинг Рутубе видеохостинги фойдаланувчилар учун контент билан ишлашни янада осонлаштириш мақсадида сунъий интеллектга асосланган янги виртуал ёрдамчини жорий қилди. Сбер компаниясининг ГигаЧат нейротармоғи негизида яратилган ушбу сервис томошабинларга видеони кўришдан узилмаган ҳолда қўшимча маълумотлар олиш имконини беради. Мазкур лойиҳа Ramблер портали мутахассислари томонидан ишлаб чиқилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги ақлли агент видеохостингдаги маълумотлар қидирувини автоматлаштиради. Эндиликда фойдаланувчилар қизиқтирган саволларига жавоб топиш учун бошқа сайтларга ўтишлари шарт эмас. Виртуал ёрдамчи фильмлардаги актёрлар, суратга олиш гуруҳи, кино олами янгиликлари ва блогерлар ҳаётига оид фактларни бир зумда тақдим эта олади. Бу эса платформадаги фойдаланувчи тажрибасини янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда.

Sport ишқибозлари учун махсус имкониятлар

Айниқса, спорт мухлислари учун алоҳида имкониятлар яратилган. Рутубе платформасидаги Match ТВ расмий канали орқали 2026-йилги футбол бўйича Жаҳон чемпионатини кузатиб бораётганлар учун махсус спорт эксперти ишга туширилди. Ушбу сунъий интеллект агенти чемпионатга оид барча маълумотларни, жумладан, ўйинлар жадвали, жамоалар таркиби ва статистик маълумотларни яхши ўзлаштирган.

Ишлаб чиқувчиларнинг таъкидлашича, спортга ихтисослашган сунъий интеллект фақатгина тасдиқланган ва расмий манбалардан фойдаланади. Бу томошабинларга нотўғри ёки текширилмаган маълумотлардан ҳимояланиш имконини беради. Бундай функционаллик йирик спорт тадбирлари давомида фойдаланувчиларнинг ахборотга бўлган эҳтиёжини тезкор қондиришга хизмат қилади.

Рақамли экотизимнинг ривожланиши

Газпром-Медиа Холдинг рақамли активлар матбуот хизмати хабарига кўра, сунъий интеллект агентларининг интеграцияси компаниянинг ақлли сервисларни ривожлантириш стратегиясининг бир қисмидир. Бу каби воситалар нафақат маълумот етказиб бериш, балки келажакда ҳар бир фойдаланувчи учун шахсийлаштирилган контент тавсия қилиш тизимини ҳам такомиллаштиради.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам ушбу янгилик қизиқарли бўлиши мумкин, чунки ҳудудимизда кўплаб томошабинлар рус тилидаги контентларни кузатиб боришади. Гарчи ГигаЧат асосан рус тилидаги маълумотлар базасига таянса-да, унинг видеохостинг ичидаги имкониятлари глобал платформалардаги (масалан, YouTube) ўхшаш функцияларга рақобатчи бўла олади.

Мутахассисларнинг фикрича, сунъий интеллект ёрдамчилари тез орада барча йирик видео платформаларнинг ажралмас қисмига айланади. Бу фойдаланувчининг платформада қолиш вақтини ошириш ва контентни истеъмол қилиш маданиятини ўзгартиришга қаратилган муҳим қадамдир. Рутубе ушбу технологияни жорий этиш орқали ўзининг технологик салоҳиятини намойиш этишни мақсад қилган.

РутубеСунъий IntelлектГигаЧатТехнологияНейротармоқ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Microsoft барча Windows тизимларида «Сават» билан боғлиқ хатоликни тан олдиMicrosoft барча Windows тизимларида «Сават» билан боғлиқ хатоликни тан олдиБугун, 19:56Т-Мобайл Россиянинг Амур вилоятида ўз фаолиятини бошладиТ-Мобайл Россиянинг Амур вилоятида ўз фаолиятини бошладиБугун, 18:51Adobe ўз иловаларига Firefly сунъий интеллектини интеграция қилдиAdobe ўз иловаларига Firefly сунъий интеллектини интеграция қилдиБугун, 18:29Оёқ кийимдан сунъий интеллектга: Аллбирдс бренди Смартбирд номи билан қайта туғилдиОёқ кийимдан сунъий интеллектга: Аллбирдс бренди Смартбирд номи билан қайта туғилдиБугун, 18:21Max мессенжерида аккаунтни тезкор тиклашнинг янги усули жорий этилдиMax мессенжерида аккаунтни тезкор тиклашнинг янги усули жорий этилдиБугун, 17:52Сунъий интеллект пойгаси сабаб сервер бутловчи қисмлари нархи кескин кўтарилмоқдаСунъий интеллект пойгаси сабаб сервер бутловчи қисмлари нархи кескин кўтарилмоқдаБугун, 17:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди