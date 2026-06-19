Рутубе платформасида сунъий интеллектга асосланган янги ёрдамчи ишга туширилди
Россиянинг Рутубе видеохостинги фойдаланувчилар учун контент билан ишлашни янада осонлаштириш мақсадида сунъий интеллектга асосланган янги виртуал ёрдамчини жорий қилди. Сбер компаниясининг ГигаЧат нейротармоғи негизида яратилган ушбу сервис томошабинларга видеони кўришдан узилмаган ҳолда қўшимча маълумотлар олиш имконини беради. Мазкур лойиҳа Ramблер портали мутахассислари томонидан ишлаб чиқилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги ақлли агент видеохостингдаги маълумотлар қидирувини автоматлаштиради. Эндиликда фойдаланувчилар қизиқтирган саволларига жавоб топиш учун бошқа сайтларга ўтишлари шарт эмас. Виртуал ёрдамчи фильмлардаги актёрлар, суратга олиш гуруҳи, кино олами янгиликлари ва блогерлар ҳаётига оид фактларни бир зумда тақдим эта олади. Бу эса платформадаги фойдаланувчи тажрибасини янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда.
Sport ишқибозлари учун махсус имкониятларАйниқса, спорт мухлислари учун алоҳида имкониятлар яратилган. Рутубе платформасидаги Match ТВ расмий канали орқали 2026-йилги футбол бўйича Жаҳон чемпионатини кузатиб бораётганлар учун махсус спорт эксперти ишга туширилди. Ушбу сунъий интеллект агенти чемпионатга оид барча маълумотларни, жумладан, ўйинлар жадвали, жамоалар таркиби ва статистик маълумотларни яхши ўзлаштирган.
Ишлаб чиқувчиларнинг таъкидлашича, спортга ихтисослашган сунъий интеллект фақатгина тасдиқланган ва расмий манбалардан фойдаланади. Бу томошабинларга нотўғри ёки текширилмаган маълумотлардан ҳимояланиш имконини беради. Бундай функционаллик йирик спорт тадбирлари давомида фойдаланувчиларнинг ахборотга бўлган эҳтиёжини тезкор қондиришга хизмат қилади.
Рақамли экотизимнинг ривожланишиГазпром-Медиа Холдинг рақамли активлар матбуот хизмати хабарига кўра, сунъий интеллект агентларининг интеграцияси компаниянинг ақлли сервисларни ривожлантириш стратегиясининг бир қисмидир. Бу каби воситалар нафақат маълумот етказиб бериш, балки келажакда ҳар бир фойдаланувчи учун шахсийлаштирилган контент тавсия қилиш тизимини ҳам такомиллаштиради.
Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам ушбу янгилик қизиқарли бўлиши мумкин, чунки ҳудудимизда кўплаб томошабинлар рус тилидаги контентларни кузатиб боришади. Гарчи ГигаЧат асосан рус тилидаги маълумотлар базасига таянса-да, унинг видеохостинг ичидаги имкониятлари глобал платформалардаги (масалан, YouTube) ўхшаш функцияларга рақобатчи бўла олади.
Мутахассисларнинг фикрича, сунъий интеллект ёрдамчилари тез орада барча йирик видео платформаларнинг ажралмас қисмига айланади. Бу фойдаланувчининг платформада қолиш вақтини ошириш ва контентни истеъмол қилиш маданиятини ўзгартиришга қаратилган муҳим қадамдир. Рутубе ушбу технологияни жорий этиш орқали ўзининг технологик салоҳиятини намойиш этишни мақсад қилган.
…