Adobe ўз иловаларига Firefly сунъий интеллектини интеграция қилди
Дизайн ва креатив индустрия гиганти Adobe компанияси ўзининг Креативе Cloud экотизимида инқилобий янгиланишни амалга оширди. Компания Премиере, Пҳотошоп ва Иллюстратор каби асосий иловаларига Firefly генератив сунъий интеллект ёрдамчисининг кенгайтирилган функцияларини тўлиқ интеграция қилди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу янгилик сунъий интеллектни шунчаки ташқи восита эмас, балки иш жараёнининг ажралмас қисмига айлантиришни мақсад қилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги тизимнинг ўзига хослиги шундаки, ҳар бир илова учун махсус ихтисослашган "агент" ишлаб чиқилган. Бу универсал чатбот эмас, балки айнан ўша дастурнинг техник имкониятларини яхши биладиган ёрдамчидир. Фойдаланувчилар энди мураккаб менюларни қидириб ўтирмасдан, оддий матнли буйруқлар орқали таҳрирлаш жараёнларини бошқаришлари мумкин. Ҳозирда ушбу имкониятлар Премиере, Пҳотошоп, Иллюстратор, ИнДесигн ва Frame.io платформаларининг очиқ бета-версияларида тақдим этилган.
Видео ва график таҳрирлашда янги даврAdobe Премиере Pro фойдаланувчилари учун сунъий интеллект ёрдамчиси видеоларни саралаш ва бошқаришда катта қулайликлар яратади. Тизим клипларни автоматик равишда папкаларга ажратиши, уларнинг номини гуруҳ бўлиб ўзгартириши ва аудио йўлакларни таҳлил қилиши мумкин. Энг қизиқарли функциялардан бири — нутқдаги калит сўзлар ёки саволларни аниқлаб, уларга автоматик маркерлар қўйишидир. Бу эса монтажчиларга ишнинг асосий структурасини бир неча сонияда тайёрлаш имконини беради.
Adobe Пҳотошоп дастурида эса ёрдамчи фойдаланувчининг ижодий ғояларини бевосита амалга оширишга қаратилган. Энди "фонни хиралаштир" ёки "тасвир ҳажмини ижтимоий тармоқлар учун мосла" каби буйруқлар орқали мураккаб амалларни бажариш мумкин. Сунъий интеллект қатламларни (лаерс) тартибга солиш, фонларни алмаштириш ва композицияни тўлиқ таҳрирлаш вазифаларини ўз зиммасига олади, бу эса дизайнерларни рутин ишлардан халос этади.
Векторли графика ва нашриёт ишлариAdobe Иллюстратор иловасида Firefly ёрдамчиси кўп босқичли ишлаб чиқариш жараёнларини тезлаштиришга хизмат қилади. У ранг моделларидаги номувофиқликлар ёки етишмаётган шрифтлар каби техник хатоларни автоматик аниқлайди. Масалан, Adobe ходимлари намойиш этган мисолда, биргина буйруқ билан юзлаб ҳар хил ўлчам ва рангдаги доираларни генерация қилиш ва уларни холст бўйлаб жойлаштириш мумкинлиги кўрсатилди. Қўлда бажарилганда бу жуда кўп вақт талаб қиладиган жараёндир.
ИнДесигн фойдаланувчилари учун эса асосий эътибор чоп этишдан олдинги тайёргарликка қаратилган. Сунъий интеллект макетнинг техник талабларга мослигини текширади ва янги файллар юкланганда услубий ўзгаришларни барча саҳифаларга автоматик тарзда нусхалайди. Шунингдек, Frame.io платформасида ёрдамчи лойиҳа учун қўшимча видеоларни (Б-ролл) генерация қилиш ва фикр-мулоҳазаларни тизимлаштиришда кўмаклашади.
Ушбу янгиликлар Ўзбекистондаги креатив соҳа вакиллари, хусусан, видеомонтажчилар ва график дизайнерлар учун ҳам катта аҳамиятга эга. Adobe маҳсулотларининг бундай даражада автоматлашиши иш самарадорлигини бир неча баробар ошириб, ижодкорларга техник жараёнларга эмас, балки ғояларга кўпроқ вақт ажратиш имконини беради.
…