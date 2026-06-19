Adobe ўз иловаларига Firefly сунъий интеллектини интеграция қилди

·0·Техно
Adobe ўз иловаларига Firefly сунъий интеллектини интеграция қилди

Дизайн ва креатив индустрия гиганти Adobe компанияси ўзининг Креативе Cloud экотизимида инқилобий янгиланишни амалга оширди. Компания Премиере, Пҳотошоп ва Иллюстратор каби асосий иловаларига Firefly генератив сунъий интеллект ёрдамчисининг кенгайтирилган функцияларини тўлиқ интеграция қилди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу янгилик сунъий интеллектни шунчаки ташқи восита эмас, балки иш жараёнининг ажралмас қисмига айлантиришни мақсад қилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги тизимнинг ўзига хослиги шундаки, ҳар бир илова учун махсус ихтисослашган "агент" ишлаб чиқилган. Бу универсал чатбот эмас, балки айнан ўша дастурнинг техник имкониятларини яхши биладиган ёрдамчидир. Фойдаланувчилар энди мураккаб менюларни қидириб ўтирмасдан, оддий матнли буйруқлар орқали таҳрирлаш жараёнларини бошқаришлари мумкин. Ҳозирда ушбу имкониятлар Премиере, Пҳотошоп, Иллюстратор, ИнДесигн ва Frame.io платформаларининг очиқ бета-версияларида тақдим этилган.

Видео ва график таҳрирлашда янги давр

Adobe Премиере Pro фойдаланувчилари учун сунъий интеллект ёрдамчиси видеоларни саралаш ва бошқаришда катта қулайликлар яратади. Тизим клипларни автоматик равишда папкаларга ажратиши, уларнинг номини гуруҳ бўлиб ўзгартириши ва аудио йўлакларни таҳлил қилиши мумкин. Энг қизиқарли функциялардан бири — нутқдаги калит сўзлар ёки саволларни аниқлаб, уларга автоматик маркерлар қўйишидир. Бу эса монтажчиларга ишнинг асосий структурасини бир неча сонияда тайёрлаш имконини беради.

Adobe Пҳотошоп дастурида эса ёрдамчи фойдаланувчининг ижодий ғояларини бевосита амалга оширишга қаратилган. Энди "фонни хиралаштир" ёки "тасвир ҳажмини ижтимоий тармоқлар учун мосла" каби буйруқлар орқали мураккаб амалларни бажариш мумкин. Сунъий интеллект қатламларни (лаерс) тартибга солиш, фонларни алмаштириш ва композицияни тўлиқ таҳрирлаш вазифаларини ўз зиммасига олади, бу эса дизайнерларни рутин ишлардан халос этади.

Векторли графика ва нашриёт ишлари

Adobe Иллюстратор иловасида Firefly ёрдамчиси кўп босқичли ишлаб чиқариш жараёнларини тезлаштиришга хизмат қилади. У ранг моделларидаги номувофиқликлар ёки етишмаётган шрифтлар каби техник хатоларни автоматик аниқлайди. Масалан, Adobe ходимлари намойиш этган мисолда, биргина буйруқ билан юзлаб ҳар хил ўлчам ва рангдаги доираларни генерация қилиш ва уларни холст бўйлаб жойлаштириш мумкинлиги кўрсатилди. Қўлда бажарилганда бу жуда кўп вақт талаб қиладиган жараёндир.

ИнДесигн фойдаланувчилари учун эса асосий эътибор чоп этишдан олдинги тайёргарликка қаратилган. Сунъий интеллект макетнинг техник талабларга мослигини текширади ва янги файллар юкланганда услубий ўзгаришларни барча саҳифаларга автоматик тарзда нусхалайди. Шунингдек, Frame.io платформасида ёрдамчи лойиҳа учун қўшимча видеоларни (Б-ролл) генерация қилиш ва фикр-мулоҳазаларни тизимлаштиришда кўмаклашади.

Ушбу янгиликлар Ўзбекистондаги креатив соҳа вакиллари, хусусан, видеомонтажчилар ва график дизайнерлар учун ҳам катта аҳамиятга эга. Adobe маҳсулотларининг бундай даражада автоматлашиши иш самарадорлигини бир неча баробар ошириб, ижодкорларга техник жараёнларга эмас, балки ғояларга кўпроқ вақт ажратиш имконини беради.

AdobeFireflyСунъий IntelлектПҳотошопКреативе Cloud
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Оёқ кийимдан сунъий интеллектга: Аллбирдс бренди Смартбирд номи билан қайта туғилдиОёқ кийимдан сунъий интеллектга: Аллбирдс бренди Смартбирд номи билан қайта туғилдиБугун, 18:21Max мессенжерида аккаунтни тезкор тиклашнинг янги усули жорий этилдиMax мессенжерида аккаунтни тезкор тиклашнинг янги усули жорий этилдиБугун, 17:52Сунъий интеллект пойгаси сабаб сервер бутловчи қисмлари нархи кескин кўтарилмоқдаСунъий интеллект пойгаси сабаб сервер бутловчи қисмлари нархи кескин кўтарилмоқдаБугун, 17:23Россияда ягона универсал ҚР-код тизими жорий этилмоқда: Тўловлар янада осонлашадиРоссияда ягона универсал ҚР-код тизими жорий этилмоқда: Тўловлар янада осонлашадиБугун, 16:54Elon Musk xAI ва Cursor компанияларидаги оммавий ишдан бўшатишлар ҳақидаги хабарларни рад этдиElon Musk xAI ва Cursor компанияларидаги оммавий ишдан бўшатишлар ҳақидаги хабарларни рад этдиБугун, 16:29SpaceX Флоридада Starship учун 1,8 миллиард долларлик улкан марказ барпо этадиSpaceX Флоридада Starship учун 1,8 миллиард долларлик улкан марказ барпо этадиБугун, 15:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди