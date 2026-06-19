Супертрансфер: "Реал Мадрид" Майкл Олисе учун жиддий юриш бошламоқда
Айни кунларда океан ортида Жаҳон чемпионати баҳслари қизғин давом этаётган бўлса-да, Европанинг гранд клублари турнирдан кейинги ёзги трансфер ойнаси учун улкан режаларни тузиб улгуришди. Хусусан, машҳур инсайдер Хосе Феликс Диаснинг маълум қилишича, Франция терма жамоаси ва "Бавария" клубининг ҳужумкор ярим ҳимоячиси Майкл Олисе ҳанузгача "Реал Мадрид"нинг трансфер рўйхатида энг юқори ўринлардан бирини эгаллаб турибди.
"Қироллик клуби" 11 июндан 19 июлгача АҚШ, Канада ва Мексика майдонларида бўлиб ўтадиган Мундиал якунланиши биланоқ 24 ёшли ушбу иқтидорли вингерни қўлга киритиш учун расмий ва жиддий ҳаракатларни бошлашни режалаштирган.
Майкл Олисенинг айни пайтдаги трансфер профили
Кўрсаткич
Маълумотлар (Transfermarkt)
Амплуаси
Ҳужумкор ярим ҳимоячи / Вингер
Бозор қиймати
~ 150 миллион евро
Амалдаги клуби
"Бавария" (Мюнхен)
Шартнома муддати
2029 йил июнь ойи охиригача
Нима учун айнан "Реал Мадрид" ва Олисе?
Майкл Олисенинг Мюнхендаги ва Франция терма жамоасидаги ёрқин ҳамда барқарор ўйинлари Флорентино Перес ва Мадрид скаутларининг эътиборини бутунлай ўзига қаратган. "Реал" ушбу трансфер орқали ўз ҳужум чизиғини янада даҳшатли ва ранг-баранг кўринишга келтирмоқчи:
Стратегик режа: Испания гранди футболчининг Жаҳон чемпионатидаги иштироки ва жисмоний ҳолатини диққат билан кузатиб бормоқда. Тўлиқ трансфер ҳужуми эса айнан Мундиал финалидан кейин бошланади.
Музокаралардаги қийинчилик: "Бавария" раҳбарияти ўз етакчисини осонликча қўйиб юбормоқчи эмас. Айниқса, футболчининг бозор қиймати 150 миллион еврога баҳоланаётгани ва шартномаси 2029 йилгача экани Мадрид клубидан жуда катта молиявий харажат талаб қилади.
Трансфер таҳлилчиларининг фикри:
Олисенинг "Реал"га ўтиши клубнинг келажакдаги яна бир "галактикос" лойиҳасига мукаммал мос тушади. Бироқ Мюнхен клуби узоқ муддатли шартномага эга бўлган бундай муҳим фигурани фақатгина рекорд даражадаги астрономик сумма эвазигагина қўйиб юбориши мумкин. Ҳозирча эса бор эътибор ва босим ЖЧ-2026 учрашувларидаги натижаларга қаратилган.
Мундиалнинг энг қайноқ трансфер миш-мишлари, эксклюзив инсайдлари ва яшил майдондаги воқеалар ривожини биз билан кузатиб боришда давом этинг!
…