Супертрансфер: "Реал Мадрид" Майкл Олисе учун жиддий юриш бошламоқда

·97·Спорт
Супертрансфер: "Реал Мадрид" Майкл Олисе учун жиддий юриш бошламоқда

Айни кунларда океан ортида Жаҳон чемпионати баҳслари қизғин давом этаётган бўлса-да, Европанинг гранд клублари турнирдан кейинги ёзги трансфер ойнаси учун улкан режаларни тузиб улгуришди. Хусусан, машҳур инсайдер Хосе Феликс Диаснинг маълум қилишича, Франция терма жамоаси ва "Бавария" клубининг ҳужумкор ярим ҳимоячиси Майкл Олисе ҳанузгача "Реал Мадрид"нинг трансфер рўйхатида энг юқори ўринлардан бирини эгаллаб турибди.

"Қироллик клуби" 11 июндан 19 июлгача АҚШ, Канада ва Мексика майдонларида бўлиб ўтадиган Мундиал якунланиши биланоқ 24 ёшли ушбу иқтидорли вингерни қўлга киритиш учун расмий ва жиддий ҳаракатларни бошлашни режалаштирган.

Майкл Олисенинг айни пайтдаги трансфер профили

Кўрсаткич

Маълумотлар (Transfermarkt)

Амплуаси

Ҳужумкор ярим ҳимоячи / Вингер

Бозор қиймати

~ 150 миллион евро

Амалдаги клуби

"Бавария" (Мюнхен)

Шартнома муддати

2029 йил июнь ойи охиригача

Нима учун айнан "Реал Мадрид" ва Олисе?

Майкл Олисенинг Мюнхендаги ва Франция терма жамоасидаги ёрқин ҳамда барқарор ўйинлари Флорентино Перес ва Мадрид скаутларининг эътиборини бутунлай ўзига қаратган. "Реал" ушбу трансфер орқали ўз ҳужум чизиғини янада даҳшатли ва ранг-баранг кўринишга келтирмоқчи:

  • Стратегик режа: Испания гранди футболчининг Жаҳон чемпионатидаги иштироки ва жисмоний ҳолатини диққат билан кузатиб бормоқда. Тўлиқ трансфер ҳужуми эса айнан Мундиал финалидан кейин бошланади.

  • Музокаралардаги қийинчилик: "Бавария" раҳбарияти ўз етакчисини осонликча қўйиб юбормоқчи эмас. Айниқса, футболчининг бозор қиймати 150 миллион еврога баҳоланаётгани ва шартномаси 2029 йилгача экани Мадрид клубидан жуда катта молиявий харажат талаб қилади.

Трансфер таҳлилчиларининг фикри:

Олисенинг "Реал"га ўтиши клубнинг келажакдаги яна бир "галактикос" лойиҳасига мукаммал мос тушади. Бироқ Мюнхен клуби узоқ муддатли шартномага эга бўлган бундай муҳим фигурани фақатгина рекорд даражадаги астрономик сумма эвазигагина қўйиб юбориши мумкин. Ҳозирча эса бор эътибор ва босим ЖЧ-2026 учрашувларидаги натижаларга қаратилган.

Мундиалнинг энг қайноқ трансфер миш-мишлари, эксклюзив инсайдлари ва яшил майдондаги воқеалар ривожини биз билан кузатиб боришда давом этинг!

Реал МадридМайкл ОлисеБаварияФранция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026: Месси, Резаян ва Корнелиус илк турнинг энг яхшилари қаторида!ЖЧ-2026: Месси, Резаян ва Корнелиус илк турнинг энг яхшилари қаторида!Бугун, 18:04Гарри Кейн Англия терма жамоаси ва мухлислар ўртасидаги ўзгача боғлиқликни эътироф этдиГарри Кейн Англия терма жамоаси ва мухлислар ўртасидаги ўзгача боғлиқликни эътироф этдиБугун, 17:57«Спартак» афсонаси Игорь Ледяхов Миллий жамоамиз ўйинини баҳолади«Спартак» афсонаси Игорь Ледяхов Миллий жамоамиз ўйинини баҳоладиБугун, 17:52Ювентус ҳужумни кучайтириш учун Рандал Коло Муани трансферига қайтдиЮвентус ҳужумни кучайтириш учун Рандал Коло Муани трансферига қайтдиБугун, 17:12Томас Мюллер "Бавария"га Германия чемпионатининг янги юлдузини сотиб олишни маслаҳат бердиТомас Мюллер "Бавария"га Германия чемпионатининг янги юлдузини сотиб олишни маслаҳат бердиБугун, 16:11Ҳусанов ЖЧ-2026нинг энг қиммат марказий ҳимоячилари Топ-5лигида!Ҳусанов ЖЧ-2026нинг энг қиммат марказий ҳимоячилари Топ-5лигида!Бугун, 15:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди