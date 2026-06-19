Т-Мобайл Россиянинг Амур вилоятида ўз фаолиятини бошлади

·0·Техно
Т-Мобайл Россиянинг Амур вилоятида ўз фаолиятини бошлади

Россиянинг йирик виртуал алоқа операторларидан бири ҳисобланган Т-Мобайл Амур вилоятида ўз тижорий хизматларини кўрсатишни бошлади. Ушбу воқеа компания учун стратегик аҳамиятга эга, чунки у янги инфратузилма ҳамкорлиги доирасидаги илк лойиҳадир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Компания матбуот хизматининг хабар беришича, Амур вилояти оператор Beeline инфратузилмасидан фойдаланган ҳолда иш бошлаган биринчи ҳудудга айланди. Ушбу ҳамкорлик 2026-йилнинг июн ойида расман кучга кирди ва компаниянинг узоқ муддатли ривожланиш стратегиясининг бир қисми ҳисобланади.

Т-Мобайл ва Beeline ўртасидаги стратегик шериклик ҳақида илк бор 2026-йилнинг апрель ойида эълон қилинган эди. Амур вилоятидаги тармоқнинг ишга туширилиши операторнинг Узоқ Шарқ федерал округидаги минтақавий кенгайиш жараёнини якунлаб берди. Бу эса ушбу ҳудуддаги рақобат муҳитини янада кучайтириши кутилмоқда.

Янги имкониятлар ва хавфсизлик чоралари

Янги ҳудудга кириб келган оператор ўз мижозларига мослашувчан хизматлар пакетини таклиф этмоқда. Абонентлар тариф конструктори ёрдамида ўзлари учун зарур бўлган дақиқалар ва интернет-трафик ҳажмини мустақил равишда танлаш имкониятига эга бўладилар.

Бундан ташқари, Т-Мобайл фойдаланувчилари учун хавфсизлик масалаларига алоҳида эътибор қаратилган. Хусусан, абонентлар қуйидаги хизматлардан фойдаланишлари мумкин:

  • Спам-қўнғироқлардан ҳимояланиш;
  • Фирибгарлик ҳаракатларидан қўшимча ҳимоя қатлами;
  • Шахсий маълумотлар хавфсизлигини таъминловчи махсус фильтрлар.
Т-Мобайл бош директори Владимир Любимовнинг таъкидлашича, Beeline инфратузилмаси билан ишлаш компания учун янги уфқлар очади. Унинг сўзларига кўра, компания келгусида бошқа минтақаларда ҳам тармоқ қамровини кенгайтириш ва ўз иштирокини кучайтиришда давом этади.

Россия телекоммуникация бозоридаги бундай ўзгаришлар, айниқса виртуал операторларнинг йирик инфратузилма эгалари билан ҳамкорлиги, фойдаланувчилар учун хизмат сифатининг ошиши ва нархларнинг оптималлашувига хизмат қилади. Бу каби технологик ечимлар МДҲ давлатлари, жумладан, Ўзбекистон мобил алоқа бозори учун ҳам қизиқарли тажриба ҳисобланади.

Т-МобайлBeelineТелекоммуникацияТехнологияларРоссия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Adobe ўз иловаларига Firefly сунъий интеллектини интеграция қилдиAdobe ўз иловаларига Firefly сунъий интеллектини интеграция қилдиБугун, 18:29Оёқ кийимдан сунъий интеллектга: Аллбирдс бренди Смартбирд номи билан қайта туғилдиОёқ кийимдан сунъий интеллектга: Аллбирдс бренди Смартбирд номи билан қайта туғилдиБугун, 18:21Max мессенжерида аккаунтни тезкор тиклашнинг янги усули жорий этилдиMax мессенжерида аккаунтни тезкор тиклашнинг янги усули жорий этилдиБугун, 17:52Сунъий интеллект пойгаси сабаб сервер бутловчи қисмлари нархи кескин кўтарилмоқдаСунъий интеллект пойгаси сабаб сервер бутловчи қисмлари нархи кескин кўтарилмоқдаБугун, 17:23Россияда ягона универсал ҚР-код тизими жорий этилмоқда: Тўловлар янада осонлашадиРоссияда ягона универсал ҚР-код тизими жорий этилмоқда: Тўловлар янада осонлашадиБугун, 16:54Elon Musk xAI ва Cursor компанияларидаги оммавий ишдан бўшатишлар ҳақидаги хабарларни рад этдиElon Musk xAI ва Cursor компанияларидаги оммавий ишдан бўшатишлар ҳақидаги хабарларни рад этдиБугун, 16:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди