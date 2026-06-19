Т-Мобайл Россиянинг Амур вилоятида ўз фаолиятини бошлади
Россиянинг йирик виртуал алоқа операторларидан бири ҳисобланган Т-Мобайл Амур вилоятида ўз тижорий хизматларини кўрсатишни бошлади. Ушбу воқеа компания учун стратегик аҳамиятга эга, чунки у янги инфратузилма ҳамкорлиги доирасидаги илк лойиҳадир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Компания матбуот хизматининг хабар беришича, Амур вилояти оператор Beeline инфратузилмасидан фойдаланган ҳолда иш бошлаган биринчи ҳудудга айланди. Ушбу ҳамкорлик 2026-йилнинг июн ойида расман кучга кирди ва компаниянинг узоқ муддатли ривожланиш стратегиясининг бир қисми ҳисобланади.
Т-Мобайл ва Beeline ўртасидаги стратегик шериклик ҳақида илк бор 2026-йилнинг апрель ойида эълон қилинган эди. Амур вилоятидаги тармоқнинг ишга туширилиши операторнинг Узоқ Шарқ федерал округидаги минтақавий кенгайиш жараёнини якунлаб берди. Бу эса ушбу ҳудуддаги рақобат муҳитини янада кучайтириши кутилмоқда.
Янги имкониятлар ва хавфсизлик чоралариЯнги ҳудудга кириб келган оператор ўз мижозларига мослашувчан хизматлар пакетини таклиф этмоқда. Абонентлар тариф конструктори ёрдамида ўзлари учун зарур бўлган дақиқалар ва интернет-трафик ҳажмини мустақил равишда танлаш имкониятига эга бўладилар.
Бундан ташқари, Т-Мобайл фойдаланувчилари учун хавфсизлик масалаларига алоҳида эътибор қаратилган. Хусусан, абонентлар қуйидаги хизматлардан фойдаланишлари мумкин:
- Спам-қўнғироқлардан ҳимояланиш;
- Фирибгарлик ҳаракатларидан қўшимча ҳимоя қатлами;
- Шахсий маълумотлар хавфсизлигини таъминловчи махсус фильтрлар.
Россия телекоммуникация бозоридаги бундай ўзгаришлар, айниқса виртуал операторларнинг йирик инфратузилма эгалари билан ҳамкорлиги, фойдаланувчилар учун хизмат сифатининг ошиши ва нархларнинг оптималлашувига хизмат қилади. Бу каби технологик ечимлар МДҲ давлатлари, жумладан, Ўзбекистон мобил алоқа бозори учун ҳам қизиқарли тажриба ҳисобланади.
…