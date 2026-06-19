ЖЧ-2026: Месси, Резаян ва Корнелиус илк турнинг энг яхшилари қаторида!

·25·Спорт
ЖЧ-2026: Месси, Резаян ва Корнелиус илк турнинг энг яхшилари қаторида!

Шимолий Америка (АҚШ, Канада ва Мексика) майдонларида старт олган тарихий ЖЧ-2026 ўзининг илк туриданоқ миллионлаб мухлисларга унчалик унутилмас лаҳзаларни тақдим этмоқда. Тарихда биринчи марта 48 та терма жамоа иштирок этаётган ушбу глобал футбол байрамининг 1-тури якунланиши билан, Халқаро футбол федерацияси (ФИФА) расмий FIFA Power Rankings тизими орқали дастлабки турнинг энг яхши ижрочиларини эълон қилди.

Рейтинг натижаларига кўра, майдоннинг ҳар бир чизиғида ҳақиқий афсоналар ва кутилмаган қаҳрамонлар ажралиб чиқди.

Ҳужум чизиғида: Лионель Месси тўхтамаяпти (Аргентина)

Амалдаги жаҳон чемпиони Аргентина терма жамоаси Мундиални жуда ишончли бошлади. Жазоирга қарши кечган баҳсда (3:0) жамоа сардори Лионель Месси яна бир бор ўз даражасини кўрсатди:

  • Ҳет-трик: Месси учрашувда учта гол уриб, жамоасининг йирик ғалабасини таъминлади.

  • Катта таъсир доираси: У нафақат гол урди, балки Аргентина томонидан рақиб дарвозасига йўлланган барча зарбаларнинг нақ 60 фоизини айнан ўзи амалга оширди.

Креативлик бўйича: Рамин Резаян кутилмаган пешқадам (Эрон)

Хужумларни ташкил этиш ва майдонда креатив ўйин намойиш этиш бўйича 1-турнинг энг яхши кўрсаткичи Эрон терма жамоаси вакили Рамин Резаянга тегишли бўлди.

  • Янги Зеландияга қарши жанговар дуранг (2:2) билан якунланган баҳсда Резаян ўнг қанот ҳимоячиси сифатида майдонга тушди.

  • У мудофаада ўйнашига қарамай, ўйин давомида жамоадошларига 16 та аниқ узатмани етказиб бериб, ҳужумларни ташкил этишда турнир етакчисига айланди.

Мудофаа девори: Дерек Корнелиусдан даҳшатли статистика (Канада)

Ҳимоявий ҳаракатлар ва рақиб ҳужумларини бузиш бўйича канадалик ҳимоячи Дерек Корнелиусга тенг келадигани топилмади. Босния ва Герцеговинага қарши учрашувда (1:1) у ўз дарвозаси яқинида ҳақиқий "мустаҳкам қалъа" вазифасини бажарди.

Унинг 1-турдаги даҳшатли шахсий кўрсаткичлари билан танишинг:

Мудофаа элементи

Кўрсаткичи

Тўпни тўсиб қолиш (Interceptions)

17 та

Тўпни хавфли ҳудуддан узоқлаштириш (Clearances)

13 марта

Зарбаларни блоклаш (Blocks)

4 та

Тўпни тортиб олиш (Tackles)

4 та

Ҳаводаги курашлардаги ғалаба (Aerial duels won)

8 та

Турнир ҳақида муҳим факт:

19 июлга қадар давом этадиган ЖЧ-2026 футбол тарихидаги энг йирик мусобақа бўлиб, унда янги формат туфайли кутилмаган жамоалар ва иқтидорларнинг бўй кўрсатиши учун имкониятлар жуда юқори. Амалдаги чемпион Аргентина ўз унвонини ҳимоя қилишни муваффақиятли бошлаган бўлса, Канада ва Эрон каби жамоаларнинг вакиллари индивидуал даражада дунё грандларидан қолишмасликларини исботлашмоқда.

Мундиалнинг кейинги турларидаги қизиқарли статистик маълумотлар, рекордлар ва Power Rankings янгиланишларини биз билан кузатиб боришда давом этинг!

Лионель МессиАргентинаКанадаFIFAРамин Резаян
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Супертрансфер: "Реал Мадрид" Майкл Олисе учун жиддий юриш бошламоқдаСупертрансфер: "Реал Мадрид" Майкл Олисе учун жиддий юриш бошламоқдаБугун, 17:58Гарри Кейн Англия терма жамоаси ва мухлислар ўртасидаги ўзгача боғлиқликни эътироф этдиГарри Кейн Англия терма жамоаси ва мухлислар ўртасидаги ўзгача боғлиқликни эътироф этдиБугун, 17:57«Спартак» афсонаси Игорь Ледяхов Миллий жамоамиз ўйинини баҳолади«Спартак» афсонаси Игорь Ледяхов Миллий жамоамиз ўйинини баҳоладиБугун, 17:52Ювентус ҳужумни кучайтириш учун Рандал Коло Муани трансферига қайтдиЮвентус ҳужумни кучайтириш учун Рандал Коло Муани трансферига қайтдиБугун, 17:12Томас Мюллер "Бавария"га Германия чемпионатининг янги юлдузини сотиб олишни маслаҳат бердиТомас Мюллер "Бавария"га Германия чемпионатининг янги юлдузини сотиб олишни маслаҳат бердиБугун, 16:11Ҳусанов ЖЧ-2026нинг энг қиммат марказий ҳимоячилари Топ-5лигида!Ҳусанов ЖЧ-2026нинг энг қиммат марказий ҳимоячилари Топ-5лигида!Бугун, 15:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди