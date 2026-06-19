ЖЧ-2026: Месси, Резаян ва Корнелиус илк турнинг энг яхшилари қаторида!
Шимолий Америка (АҚШ, Канада ва Мексика) майдонларида старт олган тарихий ЖЧ-2026 ўзининг илк туриданоқ миллионлаб мухлисларга унчалик унутилмас лаҳзаларни тақдим этмоқда. Тарихда биринчи марта 48 та терма жамоа иштирок этаётган ушбу глобал футбол байрамининг 1-тури якунланиши билан, Халқаро футбол федерацияси (ФИФА) расмий FIFA Power Rankings тизими орқали дастлабки турнинг энг яхши ижрочиларини эълон қилди.
Рейтинг натижаларига кўра, майдоннинг ҳар бир чизиғида ҳақиқий афсоналар ва кутилмаган қаҳрамонлар ажралиб чиқди.
Ҳужум чизиғида: Лионель Месси тўхтамаяпти (Аргентина)
Амалдаги жаҳон чемпиони Аргентина терма жамоаси Мундиални жуда ишончли бошлади. Жазоирга қарши кечган баҳсда (3:0) жамоа сардори Лионель Месси яна бир бор ўз даражасини кўрсатди:
Ҳет-трик: Месси учрашувда учта гол уриб, жамоасининг йирик ғалабасини таъминлади.
Катта таъсир доираси: У нафақат гол урди, балки Аргентина томонидан рақиб дарвозасига йўлланган барча зарбаларнинг нақ 60 фоизини айнан ўзи амалга оширди.
Креативлик бўйича: Рамин Резаян кутилмаган пешқадам (Эрон)
Хужумларни ташкил этиш ва майдонда креатив ўйин намойиш этиш бўйича 1-турнинг энг яхши кўрсаткичи Эрон терма жамоаси вакили Рамин Резаянга тегишли бўлди.
Янги Зеландияга қарши жанговар дуранг (2:2) билан якунланган баҳсда Резаян ўнг қанот ҳимоячиси сифатида майдонга тушди.
У мудофаада ўйнашига қарамай, ўйин давомида жамоадошларига 16 та аниқ узатмани етказиб бериб, ҳужумларни ташкил этишда турнир етакчисига айланди.
Мудофаа девори: Дерек Корнелиусдан даҳшатли статистика (Канада)
Ҳимоявий ҳаракатлар ва рақиб ҳужумларини бузиш бўйича канадалик ҳимоячи Дерек Корнелиусга тенг келадигани топилмади. Босния ва Герцеговинага қарши учрашувда (1:1) у ўз дарвозаси яқинида ҳақиқий "мустаҳкам қалъа" вазифасини бажарди.
Унинг 1-турдаги даҳшатли шахсий кўрсаткичлари билан танишинг:
Мудофаа элементи
Кўрсаткичи
Тўпни тўсиб қолиш (Interceptions)
17 та
Тўпни хавфли ҳудуддан узоқлаштириш (Clearances)
13 марта
Зарбаларни блоклаш (Blocks)
4 та
Тўпни тортиб олиш (Tackles)
4 та
Ҳаводаги курашлардаги ғалаба (Aerial duels won)
8 та
Турнир ҳақида муҳим факт:
19 июлга қадар давом этадиган ЖЧ-2026 футбол тарихидаги энг йирик мусобақа бўлиб, унда янги формат туфайли кутилмаган жамоалар ва иқтидорларнинг бўй кўрсатиши учун имкониятлар жуда юқори. Амалдаги чемпион Аргентина ўз унвонини ҳимоя қилишни муваффақиятли бошлаган бўлса, Канада ва Эрон каби жамоаларнинг вакиллари индивидуал даражада дунё грандларидан қолишмасликларини исботлашмоқда.
Мундиалнинг кейинги турларидаги қизиқарли статистик маълумотлар, рекордлар ва Power Rankings янгиланишларини биз билан кузатиб боришда давом этинг!
…