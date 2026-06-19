Ҳижобсиз қўшиқ ижроси хонандага 74 дарра жазосини олиб келди»
Эронлик хонанда Парасту Аҳмадий ва унинг жамоасидаги саккиз нафар шахс 74 дарра қамчилаш жазосига ҳукм қилинди. Бунга хонанданинг 2024 йилда жонли эфирда ҳижобсиз ҳолда қўшиқ ижро этгани сабаб бўлган. Бу ҳақда The Guardian хабар берди.
Маълум қилинишича, судланувчилар “бехаё ва ахлоқсиз контент” яратиш ҳамда уни тарқатишда айбланган. Қум провинцияси жиноят ишлари бўйича суди уларга дарра жазосидан ташқари, икки йил давомида Эрондан чиқишни тақиқлади ва шу муддат ичида ижодий фаолият билан шуғулланишни ҳам ман этди.
2024 йил декабрь ойида 29 ёшли хонанда жонли эфирда “Аз Қооне Жаванане Ватан” (“Ватан ёшлари қонидан”) қўшиғини ҳижобсиз ижро этган ва мазкур видео ижтимоий тармоқларда кенг тарқалган.
Орадан кўп ўтмай, хонанда ва бир нечта мусиқачи қисқа муддатга ҳибсга олинган, кейинчалик эса озодликка чиқарилган. Шу билан бирга, Эрон расмийлари видео эълон қилингани бўйича расмий тергов ишини бошлаган.
Парасту Аҳмадийнинг ушбу ижроси YouTube платформасида қарийб уч миллион марта томоша қилинган.
АҚШда жойлашган Эрондаги Инсон ҳуқуқлари марказининг тарғибот бўлими директори Баҳор Гҳандиҳарий бу қарорга муносабат билдириб, мазкур жазо Эронда инсон ҳуқуқлари билан боғлиқ вазият ўзгармаганини яна бир бор намоён этаётганини таъкидлаган.
Шунингдек, инсон ҳуқуқлари бўйича адвокат Муин Хазаэлий аёллар томонидан қўшиқ куйлаш, мусиқий чиқишлар қилиш ёки асарлар яратиш Эрон қонунчилигида жиноят сифатида белгиланмаганини айтган.
…