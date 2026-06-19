Ҳижобсиз қўшиқ ижроси хонандага 74 дарра жазосини олиб келди»

·35·Дунё
Ҳижобсиз қўшиқ ижроси хонандага 74 дарра жазосини олиб келди»

Эронлик хонанда Парасту Аҳмадий ва унинг жамоасидаги саккиз нафар шахс 74 дарра қамчилаш жазосига ҳукм қилинди. Бунга хонанданинг 2024 йилда жонли эфирда ҳижобсиз ҳолда қўшиқ ижро этгани сабаб бўлган. Бу ҳақда The Guardian хабар берди.

Маълум қилинишича, судланувчилар “бехаё ва ахлоқсиз контент” яратиш ҳамда уни тарқатишда айбланган. Қум провинцияси жиноят ишлари бўйича суди уларга дарра жазосидан ташқари, икки йил давомида Эрондан чиқишни тақиқлади ва шу муддат ичида ижодий фаолият билан шуғулланишни ҳам ман этди.

2024 йил декабрь ойида 29 ёшли хонанда жонли эфирда “Аз Қооне Жаванане Ватан” (“Ватан ёшлари қонидан”) қўшиғини ҳижобсиз ижро этган ва мазкур видео ижтимоий тармоқларда кенг тарқалган.

Qora libosdagi ayol qorong'i sahna fonida mikrofonga qo'shiq kuylamoqda.

Орадан кўп ўтмай, хонанда ва бир нечта мусиқачи қисқа муддатга ҳибсга олинган, кейинчалик эса озодликка чиқарилган. Шу билан бирга, Эрон расмийлари видео эълон қилингани бўйича расмий тергов ишини бошлаган.

Парасту Аҳмадийнинг ушбу ижроси YouTube платформасида қарийб уч миллион марта томоша қилинган.

АҚШда жойлашган Эрондаги Инсон ҳуқуқлари марказининг тарғибот бўлими директори Баҳор Гҳандиҳарий бу қарорга муносабат билдириб, мазкур жазо Эронда инсон ҳуқуқлари билан боғлиқ вазият ўзгармаганини яна бир бор намоён этаётганини таъкидлаган.

Шунингдек, инсон ҳуқуқлари бўйича адвокат Муин Хазаэлий аёллар томонидан қўшиқ куйлаш, мусиқий чиқишлар қилиш ёки асарлар яратиш Эрон қонунчилигида жиноят сифатида белгиланмаганини айтган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

1832 йилда туғилган тошбақа ҳанузгача яшамоқда (видео)1832 йилда туғилган тошбақа ҳанузгача яшамоқда (видео)Бугун, 20:01Курьер талабалар ўрнига имтиҳон топшириб 3 млн доллар ишладиКурьер талабалар ўрнига имтиҳон топшириб 3 млн доллар ишладиБугун, 17:59Қозоғистонда туғилиш кескин пасайди, янги рекордҚозоғистонда туғилиш кескин пасайди, янги рекордБугун, 17:44Талабалар ўрнига имтиҳон топшириб, миллионлар ишлаган курьер қамалдиТалабалар ўрнига имтиҳон топшириб, миллионлар ишлаган курьер қамалдиБугун, 16:26Англияда уч ёшли бола тимсоҳлар қафасига ташлаб юборилдиАнглияда уч ёшли бола тимсоҳлар қафасига ташлаб юборилдиБугун, 02:19Англияда 3 ёшли болани тимсоҳлар қафасига ташлаб юборганликда гумонланаётган эркак ҳибсга олиндиАнглияда 3 ёшли болани тимсоҳлар қафасига ташлаб юборганликда гумонланаётган эркак ҳибсга олиндиКеча, 23:45
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди