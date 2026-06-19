Сунъий интеллект пойгаси сабаб сервер бутловчи қисмлари нархи кескин кўтарилмоқда

·0·Техно
Сунъий интеллект пойгаси сабаб сервер бутловчи қисмлари нархи кескин кўтарилмоқда

Глобал технология бозорида сунъий интеллект (AI) ва юқори самарали ҳисоблаш тизимларига бўлган талабнинг мисли кўрилмаган даражада ортиши серверлар учун зарур бўлган бутловчи қисмлар нархига бевосита таъсир кўрсата бошлади. Хусусан, сервер ва энергетика тизимларининг муҳим таркибий қисми ҳисобланган алюминий электролитик конденсаторлар ишлаб чиқарувчи етакчи компаниялар нархлар ошишини эълон қилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Япониянинг ушбу соҳадаги гигантлари — Ниппон Чеми-Кон ва Ничикон компаниялари ўз маҳсулотлари нархини сезиларли даражада кўтаришини маълум қилди. Ixbt.com маълумотига кўра, дунёда иккинчи йирик етказиб берувчи ҳисобланган Ничикон аллақачон ўз мижозларини барча турдаги маҳсулотлар учун нархлар ошиши ҳақида огоҳлантирган. Бу ҳолат бутун электроника саноатида янги нархлар тўлқинини келтириб чиқариши кутилмоқда.

Нархлар ошишининг асосий сабаблари

Экспертларнинг таъкидлашича, дастлаб нархларнинг 9–12 фоиз атрофида кўтарилиши тахмин қилинган эди, бироқ сўнгги маълумотларга кўра, ўсиш кўрсаткичи 10–15 фоизга етиши мумкин. Бу ўзгаришлар нафақат тайёр маҳсулот таннархига, балки Тайван ва бошқа минтақалардаги рақобатчи ишлаб чиқарувчиларнинг стратегиясига ҳам таъсир кўрсатади. Улар ҳам яқин ойларда нархларни мослаштириши кутилмоқда.

Нархларнинг бундай кескин кўтарилишига бир қанча ташқи омиллар сабаб бўлмоқда. Биринчидан, хомашё бозоридаги вазият оғирлашган: кимёвий материаллар нархи аввалги даражага нисбатан 30–40 фоизга, металл хомашёси эса ўртача 10 фоизга қимматлашган. Шунингдек, алюминий фолга ишлаб чиқариш харажатлари ҳам сезиларли даражада ошган.

Яқин Шарқдаги геосиёсий кескинлик ва глобал инфляция фонида электр энергияси нархининг кўтарилиши ҳам ишлаб чиқарувчиларни қийин аҳволга солиб қўйди. Ничикон компанияси вакилларининг сўзларига кўра, ишлаб чиқариш қувватларининг чекланганлиги ва айни пайтда серверларга бўлган талабнинг ҳаддан ташқари юқорилиги нархларни қайта кўриб чиқишдан бошқа чора қолдирмаган.

Саноатдаги занжирли реакция

Алюминий электролитик конденсаторлар нархининг ошиши электроника саноатидаги занжирли реакциянинг бир қисмидир. Аввалроқ кўп қатламли керамик конденсаторлар (МЛКК) ва тантал конденсаторлар бозорида ҳам шундай ўсиш кузатилган эди. Бу эса маълумотларни қайта ишлаш марказлари (ДПК) ва булутли технологиялар инфратузилмасини қуриш харажатларини оширади.

Ўзбекистон бозорига ҳам ушбу ўзгаришлар билвосита таъсир кўрсатиши мумкин. Мамлакатимизда рақамлаштириш жараёнлари жадал кечаётган ва маҳаллий сервер парклари кенгайтирилаётган бир вақтда, бутловчи қисмларнинг қимматлашиши тармоқ ускуналарининг якуний нархига таъсир қилиши эҳтимолдан холи эмас. Тайван етказиб берувчилари июн ва июль ойларидан бошлаб янги нархлар сиёсатига ўтишни режалаштирмоқда.

Хулоса қилиб айтганда, сунъий интеллект технологияларининг ривожланиши нафақат дастурий таъминот, балки аппарат таъминоти бозорини ҳам тубдан ўзгартирмоқда. Хомашё нархининг барқарорлашмаслиги ва юқори технологияли ускуналарга бўлган талабнинг пасаймаслиги яқин келажакда бутловчи қисмлар нархи янада кўтарилиши мумкинлигидан далолат беради.

ТехнологияСерверСунъий IntelлектНичиконЭлектроника
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россияда ягона универсал ҚР-код тизими жорий этилмоқда: Тўловлар янада осонлашадиРоссияда ягона универсал ҚР-код тизими жорий этилмоқда: Тўловлар янада осонлашадиБугун, 16:54Elon Musk xAI ва Cursor компанияларидаги оммавий ишдан бўшатишлар ҳақидаги хабарларни рад этдиElon Musk xAI ва Cursor компанияларидаги оммавий ишдан бўшатишлар ҳақидаги хабарларни рад этдиБугун, 16:29SpaceX Флоридада Starship учун 1,8 миллиард долларлик улкан марказ барпо этадиSpaceX Флоридада Starship учун 1,8 миллиард долларлик улкан марказ барпо этадиБугун, 15:53Ugreen компанияси iPhone ва Android қурилмалар учун янги магнитли қувватлагич чиқардиUgreen компанияси iPhone ва Android қурилмалар учун янги магнитли қувватлагич чиқардиБугун, 15:25Россияда ИМEИ базаси яратилиши: Фуқаролар телефонларини рўйхатдан ўтказиши шартми?Россияда ИМEИ базаси яратилиши: Фуқаролар телефонларини рўйхатдан ўтказиши шартми?Бугун, 14:50ChatGPT хавфсизлик тизимидаги нуқсон: Сунъий интеллект кутилмаган контент яратмоқдаChatGPT хавфсизлик тизимидаги нуқсон: Сунъий интеллект кутилмаган контент яратмоқдаБугун, 14:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди