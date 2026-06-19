Сунъий интеллект пойгаси сабаб сервер бутловчи қисмлари нархи кескин кўтарилмоқда
Глобал технология бозорида сунъий интеллект (AI) ва юқори самарали ҳисоблаш тизимларига бўлган талабнинг мисли кўрилмаган даражада ортиши серверлар учун зарур бўлган бутловчи қисмлар нархига бевосита таъсир кўрсата бошлади. Хусусан, сервер ва энергетика тизимларининг муҳим таркибий қисми ҳисобланган алюминий электролитик конденсаторлар ишлаб чиқарувчи етакчи компаниялар нархлар ошишини эълон қилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Япониянинг ушбу соҳадаги гигантлари — Ниппон Чеми-Кон ва Ничикон компаниялари ўз маҳсулотлари нархини сезиларли даражада кўтаришини маълум қилди. Ixbt.com маълумотига кўра, дунёда иккинчи йирик етказиб берувчи ҳисобланган Ничикон аллақачон ўз мижозларини барча турдаги маҳсулотлар учун нархлар ошиши ҳақида огоҳлантирган. Бу ҳолат бутун электроника саноатида янги нархлар тўлқинини келтириб чиқариши кутилмоқда.
Нархлар ошишининг асосий сабаблариЭкспертларнинг таъкидлашича, дастлаб нархларнинг 9–12 фоиз атрофида кўтарилиши тахмин қилинган эди, бироқ сўнгги маълумотларга кўра, ўсиш кўрсаткичи 10–15 фоизга етиши мумкин. Бу ўзгаришлар нафақат тайёр маҳсулот таннархига, балки Тайван ва бошқа минтақалардаги рақобатчи ишлаб чиқарувчиларнинг стратегиясига ҳам таъсир кўрсатади. Улар ҳам яқин ойларда нархларни мослаштириши кутилмоқда.
Нархларнинг бундай кескин кўтарилишига бир қанча ташқи омиллар сабаб бўлмоқда. Биринчидан, хомашё бозоридаги вазият оғирлашган: кимёвий материаллар нархи аввалги даражага нисбатан 30–40 фоизга, металл хомашёси эса ўртача 10 фоизга қимматлашган. Шунингдек, алюминий фолга ишлаб чиқариш харажатлари ҳам сезиларли даражада ошган.
Яқин Шарқдаги геосиёсий кескинлик ва глобал инфляция фонида электр энергияси нархининг кўтарилиши ҳам ишлаб чиқарувчиларни қийин аҳволга солиб қўйди. Ничикон компанияси вакилларининг сўзларига кўра, ишлаб чиқариш қувватларининг чекланганлиги ва айни пайтда серверларга бўлган талабнинг ҳаддан ташқари юқорилиги нархларни қайта кўриб чиқишдан бошқа чора қолдирмаган.
Саноатдаги занжирли реакцияАлюминий электролитик конденсаторлар нархининг ошиши электроника саноатидаги занжирли реакциянинг бир қисмидир. Аввалроқ кўп қатламли керамик конденсаторлар (МЛКК) ва тантал конденсаторлар бозорида ҳам шундай ўсиш кузатилган эди. Бу эса маълумотларни қайта ишлаш марказлари (ДПК) ва булутли технологиялар инфратузилмасини қуриш харажатларини оширади.
Ўзбекистон бозорига ҳам ушбу ўзгаришлар билвосита таъсир кўрсатиши мумкин. Мамлакатимизда рақамлаштириш жараёнлари жадал кечаётган ва маҳаллий сервер парклари кенгайтирилаётган бир вақтда, бутловчи қисмларнинг қимматлашиши тармоқ ускуналарининг якуний нархига таъсир қилиши эҳтимолдан холи эмас. Тайван етказиб берувчилари июн ва июль ойларидан бошлаб янги нархлар сиёсатига ўтишни режалаштирмоқда.
Хулоса қилиб айтганда, сунъий интеллект технологияларининг ривожланиши нафақат дастурий таъминот, балки аппарат таъминоти бозорини ҳам тубдан ўзгартирмоқда. Хомашё нархининг барқарорлашмаслиги ва юқори технологияли ускуналарга бўлган талабнинг пасаймаслиги яқин келажакда бутловчи қисмлар нархи янада кўтарилиши мумкинлигидан далолат беради.
…