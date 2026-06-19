Тарихий трансфер: «Бавария» Олисе учун рекорд сумма талаб қилмоқда!

·0·Спорт
Тарихий трансфер: «Бавария» Олисе учун рекорд сумма талаб қилмоқда!

Футбол оламида чинакам трансфер бомбаси портлаши мумкин. Испаниянинг машҳур «Diario Sport» нашри тарқатган сенсацион хабарга кўра, Мюнхеннинг «Бавария» клуби франциялик юлдузи Майкл Олисени «Реал Мадрид»га сотишга тайёр, бироқ бунинг бадали жуда юқори бўлади.

Неймарнинг 9 йиллик рекорди хавф остида

Мюнхенликлар Франция терма жамоаси аъзоси учун 222 миллион евродан кўпроқ маблағ талаб қилишмоқда.

Тарихий факт: Агар ушбу келишув «Бавария» сўраган сумма эвазига амалга ошса, у футбол тарихидаги энг қиммат трансфер сифатида йилномаларга киради. Шу пайтгача ушбу рекорд 2017 йилда «Барселона»дан «ПСЖ»га худди шу сумма (222 млн евро) эвазига ўтган Неймарга тегишли бўлиб, қарийб тўққиз йилдан буён янгиланмай келаётган эди.

Ижтимоий тармоқлардаги «исён»

Трансфер миш-мишлари шунчаки ҳаводан олинмаганига футболчининг ўзи ҳам жиддий шаъма қилди. Майкл Олисе яқинда ўзининг инстаграмдаги расмий саҳифасидан «Бавария» клуби билан боғлиқ бўлган барча сурат, видео ва нашрларни бутунлай ўчириб ташлади. Футбол оламида бундай «виртуал хайрлашув» одатда клубни тарк этишнинг илк сигнали ҳисобланади ва бу ҳолат Мадридга кўчиб ўтиш борасидаги гап-сўзларни янада алангалатди.

Олисенинг даҳшатли статистикаси

«Бавария» раҳбариятининг бундай астрономик сумма талаб қилаётгани бежиз эмас. 24 ёшли вингернинг якунланган мавсумдаги кўрсаткичлари чин маънода даҳшатли даражада бўлди:

  • Майдонга тушган ўйинлари: 52 та учрашув (барча мусобақаларда)

  • Урган голлари: 22 та гол

  • Голли узатмалари (ассист): 31 та маҳсулдор пас

  • Амалдаги шартномаси: 2029 йил ёзигача мўлжалланган

Бир мавсумнинг ўзида жами 53 та голли вазиятда бевосита иштирок этган футболчи учун бугунги бозорда бундай нарх белгиланиши мантиқли кўринади. «Реал Мадрид» президенти Флорентино Перес ушбу тарихий ва рекорд даражадаги маблағни тикишга ботиниш-ботинмаслигини эса тез орада кузатиб борамиз.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026: Месси, Резаян ва Корнелиус илк турнинг энг яхшилари қаторида!ЖЧ-2026: Месси, Резаян ва Корнелиус илк турнинг энг яхшилари қаторида!Бугун, 18:04Супертрансфер: "Реал Мадрид" Майкл Олисе учун жиддий юриш бошламоқдаСупертрансфер: "Реал Мадрид" Майкл Олисе учун жиддий юриш бошламоқдаБугун, 17:58Гарри Кейн Англия терма жамоаси ва мухлислар ўртасидаги ўзгача боғлиқликни эътироф этдиГарри Кейн Англия терма жамоаси ва мухлислар ўртасидаги ўзгача боғлиқликни эътироф этдиБугун, 17:57«Спартак» афсонаси Игорь Ледяхов Миллий жамоамиз ўйинини баҳолади«Спартак» афсонаси Игорь Ледяхов Миллий жамоамиз ўйинини баҳоладиБугун, 17:52Ювентус ҳужумни кучайтириш учун Рандал Коло Муани трансферига қайтдиЮвентус ҳужумни кучайтириш учун Рандал Коло Муани трансферига қайтдиБугун, 17:12Томас Мюллер "Бавария"га Германия чемпионатининг янги юлдузини сотиб олишни маслаҳат бердиТомас Мюллер "Бавария"га Германия чемпионатининг янги юлдузини сотиб олишни маслаҳат бердиБугун, 16:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди