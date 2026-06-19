Тарихий трансфер: «Бавария» Олисе учун рекорд сумма талаб қилмоқда!
Футбол оламида чинакам трансфер бомбаси портлаши мумкин. Испаниянинг машҳур «Diario Sport» нашри тарқатган сенсацион хабарга кўра, Мюнхеннинг «Бавария» клуби франциялик юлдузи Майкл Олисени «Реал Мадрид»га сотишга тайёр, бироқ бунинг бадали жуда юқори бўлади.
Неймарнинг 9 йиллик рекорди хавф остида
Мюнхенликлар Франция терма жамоаси аъзоси учун 222 миллион евродан кўпроқ маблағ талаб қилишмоқда.
Тарихий факт: Агар ушбу келишув «Бавария» сўраган сумма эвазига амалга ошса, у футбол тарихидаги энг қиммат трансфер сифатида йилномаларга киради. Шу пайтгача ушбу рекорд 2017 йилда «Барселона»дан «ПСЖ»га худди шу сумма (222 млн евро) эвазига ўтган Неймарга тегишли бўлиб, қарийб тўққиз йилдан буён янгиланмай келаётган эди.
Ижтимоий тармоқлардаги «исён»
Трансфер миш-мишлари шунчаки ҳаводан олинмаганига футболчининг ўзи ҳам жиддий шаъма қилди. Майкл Олисе яқинда ўзининг инстаграмдаги расмий саҳифасидан «Бавария» клуби билан боғлиқ бўлган барча сурат, видео ва нашрларни бутунлай ўчириб ташлади. Футбол оламида бундай «виртуал хайрлашув» одатда клубни тарк этишнинг илк сигнали ҳисобланади ва бу ҳолат Мадридга кўчиб ўтиш борасидаги гап-сўзларни янада алангалатди.
Олисенинг даҳшатли статистикаси
«Бавария» раҳбариятининг бундай астрономик сумма талаб қилаётгани бежиз эмас. 24 ёшли вингернинг якунланган мавсумдаги кўрсаткичлари чин маънода даҳшатли даражада бўлди:
Майдонга тушган ўйинлари: 52 та учрашув (барча мусобақаларда)
Урган голлари: 22 та гол
Голли узатмалари (ассист): 31 та маҳсулдор пас
Амалдаги шартномаси: 2029 йил ёзигача мўлжалланган
Бир мавсумнинг ўзида жами 53 та голли вазиятда бевосита иштирок этган футболчи учун бугунги бозорда бундай нарх белгиланиши мантиқли кўринади. «Реал Мадрид» президенти Флорентино Перес ушбу тарихий ва рекорд даражадаги маблағни тикишга ботиниш-ботинмаслигини эса тез орада кузатиб борамиз.
…