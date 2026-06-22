Киберхавфсизлик гигантлари нишонда: Клуе платформасидаги узилиш маълумотлар сизиб чиқишига сабаб бўлди

·0·Техно
Киберхавфсизлик гигантлари нишонда: Клуе платформасидаги узилиш маълумотлар сизиб чиқишига сабаб бўлди

Ванкуверда жойлашган Клуе маркетологик тадқиқотлар платформаси киберҳужумга учради, натижада дунёнинг энг йирик киберхавфсизлик компаниялари ҳисобланган мижозларнинг махфий маълумотлари хакерлар қўлига ўтди. Ушбу ҳодиса замонавий IT-инфратузилмасидаги "ягона заиф нуқта" хавфини яна бир бор кун тартибига чиқарди, чунки битта провайдернинг бузиб кирилиши ўнлаб йирик корпорацияларга зарар етказди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Маълумотларга кўра, мазкур ҳужум учун масъулиятни Икарус кибержиноятчилар гуруҳи ўз зиммасига олган. Гуруҳ ўзининг махсус сайтида агар компания талаб қилинган товон пулини тўламаса, ўғирланган маълумотларни душанба куни очиқ тармоққа чиқариб юбориш билан таҳдид қилмоқда. Клуе ҳозирча неча юзлаб мижозларидан айнан қанчаси жабрланганини очиқламади.

Жабрланганлар орасида машҳур брендлар бор

Ҳужум натижасида маълумотлари ўғирланганини тасдиқлаган компаниялар рўйхати анча салмоқли. Улар орасида киберхавфсизлик ва дастурий таъминот бозорининг етакчилари мавжуд:

  • ҲаккерОне
  • Снйк
  • Рекордед Футуре
  • Жамф
  • ОнеТруст
  • Таниум
  • Гонг
Клуе вакилларининг тушунтиришича, хакерлар тизимга 12-июн куни "эски ва заифлашган логин-парол" (легакй кредентиал) орқали киришга муваффақ бўлишган. Бу маълумотлар мижозларнинг булутли маълумотларини Клуе аккаунтлари билан боғлайдиган интеграция воситаси билан боғлиқ бўлган. Натижада жиноятчилар Salesforce каби базаларга кириш имконига эга бўлишган.

Хавф кўлами ва кўрилаётган чоралар

Ўғирланган маълумотлар асосан бизнес-контактларни ўз ичига олади. Бунга мижозларнинг исм-шарифлари, электрон почта манзиллари, телефон рақамлари, лавозимлари ва айрим аккаунт маълумотлари киради. Мутахассисларнинг фикрича, бундай маълумотлар келгусида янада мураккаброқ фишинг ҳужумларини амалга ошириш учун замин яратиши мумкин.

Охирги пайтларда Гаинсигҳт ва Салеслофт каби воситачи платформаларга ҳужумлар кўпайгани кузатилмоқда. Хакерлар юзлаб компанияларнинг калитларини сақлайдиган битта марказий тизимни бузиш орқали кўпроқ фойда олишни кўзлашмоқда. Масалан, яқинда содир бўлган Snowflake ва Танстакк билан боғлиқ ҳолатлар ҳам худди шундай сценарий асосида кечган эди.

Айни дамда Клуе вазиятни ўрганиш ва оқибатларини бартараф этиш учун киберхавфсизлик соҳасидаги етакчи эксперт — CrowdStrike компаниясини жалб қилган. Мижозлар маълумотларини ҳимоя қилиш мақсадида барча ташқи интеграциялар вақтинча узиб қўйилган. Ҳозирча хакерларга товон пули тўланиши ёки йўқлиги ҳақида расмий маълумот берилмаган.

КиберхавфсизликКлуеХакерларМаълумотлар ЎғирланишиИкарус
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Instagram катта экранларни забт этмоқда: ТВ иловасида янги форматлар синовдан ўтказиладиInstagram катта экранларни забт этмоқда: ТВ иловасида янги форматлар синовдан ўтказиладиБугун, 19:27Honor Х80 Pro Max тақдим этилди: 20 метрдан тушиб кетишга чидамли ва бепул сервисHonor Х80 Pro Max тақдим этилди: 20 метрдан тушиб кетишга чидамли ва бепул сервисБугун, 19:22Lucid Моторс инқироз ёқасида: Компания ходимларининг 18 фоизини ишдан бўшатмоқдаLucid Моторс инқироз ёқасида: Компания ходимларининг 18 фоизини ишдан бўшатмоқдаБугун, 18:59AMD Ryzen 7 9800X3D процессори кутилмаганда ишдан чиқди: 500 долларлик калит занжириAMD Ryzen 7 9800X3D процессори кутилмаганда ишдан чиқди: 500 долларлик калит занжириБугун, 18:52Сеедкамп янги фонд учун 320 миллион доллар жалб қилди: АҚШ бозори асосий нишондаСеедкамп янги фонд учун 320 миллион доллар жалб қилди: АҚШ бозори асосий нишондаБугун, 18:50Samsung Galaxy смартфонлари учун One UI 8.5 янгиланиши тарқатила бошландиSamsung Galaxy смартфонлари учун One UI 8.5 янгиланиши тарқатила бошландиБугун, 18:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди