Роберто Карлос: Неймар қайтса, Бразилия Жаҳон чемпионати финалига чиқа олади

·0·Спорт
Роберто Карлос: Неймар қайтса, Бразилия Жаҳон чемпионати финалига чиқа олади

Бразилия футболи афсонаси Роберто Карлос миллий терма жамоанинг ҳозирги ҳолати ва келажакдаги имкониятлари ҳақида ўз мулоҳазалари билан ўртоқлашди. Собиқ ҳимоячининг фикрича, "Селесао" 2026-йилги Жаҳон чемпионатида ғолиблик учун асосий даъвогарлардан бирига айланиши мумкин, бироқ бунинг учун жамоанинг асосий юлдузи Неймар сафга қайтиши шарт. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

2002-йилги жаҳон чемпиони Сергио Агуеро билан суҳбатда Бразилия терма жамоасининг ўйини ҳали ўзининг энг юқори чўққисига чиқмаганини таъкидлади. Роберто Карлоснинг сўзларига кўра, таркиб босқичма-босқич шаклланиб бормоқда ва Неймар каби тажрибали етакчининг майдонга қайтиши жамоавий механизмни бутунлай ўзгартириб юборади. ixbt.com нашри хабарига кўра, афсонавий футболчи жамоанинг финалга қадар етиб боришига ишонч билдирмоқда.

Неймар — ғалаба калити

"Биз ҳали ўзимизнинг энг яхши футболимизни намойиш эта олганимиз йўқ, аммо жаҳон чемпионатлари олдидан ҳар доим айтганимиздек, жамоа секин-аста ўсиб бормоқда. Неймар қайтганидан кейин у қандай формада бўлишини аниқ билмаймиз, лекин у билан Бразилия анча кучайишига ишонаман", — дейди Роберто Карлос. Унинг фикрича, 34 ёшли ҳужумчи ёш иқтидорлар учун ҳам маънавий, ҳам тактик таянч бўлиб хизмат қилади.

Шу билан бирга, Реал Мадрид собиқ юлдузи таркибдаги бошқа ўйинчиларни ҳам алоҳида эътироф этди. Хусусан, Винисиус Жуниор айни дамда ўз спорт формасининг чўққисида эканлиги, Эндрик ва Матеус Кунҳа каби ёшлар эса жамоага янги қон олиб кираётгани қайд этилди. Ҳимоя чизиғида Маркиньос ва Габриел жуфтлиги шакллангани жамоанинг барқарорлигини таъминлаётган муҳим омил сифатида кўрсатилди.

Аргентина билан рақобат ва Анселотти лойиҳаси

Роберто Карлос Бразилиянинг азалий рақиби ҳисобланган Аргентина терма жамоасининг устунлигини ҳам тан олди. Лионель Скалони бошқарувидаги амалдаги жаҳон чемпионлари узоқ вақтдан бери бир мураббий билан ишлаётгани ва таркибда Лионель Месси каби даҳо борлиги уларга қўшимча устунлик беради. Карлоснинг фикрича, Бразилия Аргентинани мағлуб этиш учун ўз стандартларини сезиларли даражада ошириши лозим.

Айни дамда Бразилия терма жамоаси Карло Анселотти бошчилигидаги янги даврга тайёргарлик кўрмоқда. Роберто Карлос ва бошқа бир қатор афсонавий футболчилар италиялик мутахассиснинг лойиҳасини қўллаб-қувватлашда бевосита иштирок этишмоқда. Улар жамоанинг ички муҳитини яхшилаш ва ёш футболчиларга тажриба улашиш орқали Бразилияни яна дунё футболи тахтига қайтаришни мақсад қилганлар.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Бразилия учун 2026-йилги мундиал нафақат навбатдаги турнир, балки кўп йиллик танаффусдан сўнг яна финалда ўйнаш ва беш карра чемпионлик мақомини янгилаш учун катта имкониятдир. Бунинг учун эса жамоа тактик жиҳатдан ўсиши ва Неймар каби тажрибали ижрочиларнинг соғлиғи муҳим аҳамият касб этади.

БразилияНеймарРоберто КарлосЖаҳон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рустам Ашурматов: "Португалияга қарши ўйинда 1000% кучимизни берамиз"Рустам Ашурматов: "Португалияга қарши ўйинда 1000% кучимизни берамиз"Бугун, 20:53Барселона ҳужум чизиғини кучайтириш учун Гарри Кейн номзодини кўриб чиқмоқдаБарселона ҳужум чизиғини кучайтириш учун Гарри Кейн номзодини кўриб чиқмоқдаБугун, 20:52Хиара Кеатинг Манчестер Сити билан янги шартнома имзолашдан бош тортдиХиара Кеатинг Манчестер Сити билан янги шартнома имзолашдан бош тортдиБугун, 20:32Манчестер Сити Гвардиоланинг ўрнини эгаллайдиган мураббий учун 17 млн фунт тўлайдиМанчестер Сити Гвардиоланинг ўрнини эгаллайдиган мураббий учун 17 млн фунт тўлайдиБугун, 20:30Файзуллаев: «Керакли жойда пайдо бўлдим, биз тарих ёзишда давом этамиз»Файзуллаев: «Керакли жойда пайдо бўлдим, биз тарих ёзишда давом этамиз»Бугун, 20:16Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот бердиКриштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот бердиБугун, 20:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди