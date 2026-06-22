Роберто Карлос: Неймар қайтса, Бразилия Жаҳон чемпионати финалига чиқа олади
Бразилия футболи афсонаси Роберто Карлос миллий терма жамоанинг ҳозирги ҳолати ва келажакдаги имкониятлари ҳақида ўз мулоҳазалари билан ўртоқлашди. Собиқ ҳимоячининг фикрича, "Селесао" 2026-йилги Жаҳон чемпионатида ғолиблик учун асосий даъвогарлардан бирига айланиши мумкин, бироқ бунинг учун жамоанинг асосий юлдузи Неймар сафга қайтиши шарт. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
2002-йилги жаҳон чемпиони Сергио Агуеро билан суҳбатда Бразилия терма жамоасининг ўйини ҳали ўзининг энг юқори чўққисига чиқмаганини таъкидлади. Роберто Карлоснинг сўзларига кўра, таркиб босқичма-босқич шаклланиб бормоқда ва Неймар каби тажрибали етакчининг майдонга қайтиши жамоавий механизмни бутунлай ўзгартириб юборади. ixbt.com нашри хабарига кўра, афсонавий футболчи жамоанинг финалга қадар етиб боришига ишонч билдирмоқда.
Неймар — ғалаба калити"Биз ҳали ўзимизнинг энг яхши футболимизни намойиш эта олганимиз йўқ, аммо жаҳон чемпионатлари олдидан ҳар доим айтганимиздек, жамоа секин-аста ўсиб бормоқда. Неймар қайтганидан кейин у қандай формада бўлишини аниқ билмаймиз, лекин у билан Бразилия анча кучайишига ишонаман", — дейди Роберто Карлос. Унинг фикрича, 34 ёшли ҳужумчи ёш иқтидорлар учун ҳам маънавий, ҳам тактик таянч бўлиб хизмат қилади.
Шу билан бирга, Реал Мадрид собиқ юлдузи таркибдаги бошқа ўйинчиларни ҳам алоҳида эътироф этди. Хусусан, Винисиус Жуниор айни дамда ўз спорт формасининг чўққисида эканлиги, Эндрик ва Матеус Кунҳа каби ёшлар эса жамоага янги қон олиб кираётгани қайд этилди. Ҳимоя чизиғида Маркиньос ва Габриел жуфтлиги шакллангани жамоанинг барқарорлигини таъминлаётган муҳим омил сифатида кўрсатилди.
Аргентина билан рақобат ва Анселотти лойиҳасиРоберто Карлос Бразилиянинг азалий рақиби ҳисобланган Аргентина терма жамоасининг устунлигини ҳам тан олди. Лионель Скалони бошқарувидаги амалдаги жаҳон чемпионлари узоқ вақтдан бери бир мураббий билан ишлаётгани ва таркибда Лионель Месси каби даҳо борлиги уларга қўшимча устунлик беради. Карлоснинг фикрича, Бразилия Аргентинани мағлуб этиш учун ўз стандартларини сезиларли даражада ошириши лозим.
Айни дамда Бразилия терма жамоаси Карло Анселотти бошчилигидаги янги даврга тайёргарлик кўрмоқда. Роберто Карлос ва бошқа бир қатор афсонавий футболчилар италиялик мутахассиснинг лойиҳасини қўллаб-қувватлашда бевосита иштирок этишмоқда. Улар жамоанинг ички муҳитини яхшилаш ва ёш футболчиларга тажриба улашиш орқали Бразилияни яна дунё футболи тахтига қайтаришни мақсад қилганлар.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Бразилия учун 2026-йилги мундиал нафақат навбатдаги турнир, балки кўп йиллик танаффусдан сўнг яна финалда ўйнаш ва беш карра чемпионлик мақомини янгилаш учун катта имкониятдир. Бунинг учун эса жамоа тактик жиҳатдан ўсиши ва Неймар каби тажрибали ижрочиларнинг соғлиғи муҳим аҳамият касб этади.
…