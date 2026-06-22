WhatsApp раҳбарияти алмашди: Meta Ҳиндистонлик тадбиркорни янги раҳбар этиб тайинлади

·0·Техно
WhatsApp раҳбарияти алмашди: Meta Ҳиндистонлик тадбиркорни янги раҳбар этиб тайинлади

Дунёнинг энг оммабоп мессенжери ҳисобланган WhatsApp платформасида катта кадрлар алмашинуви юз берди. Meta корпорацияси илованинг узоқ йиллик раҳбари Вилл Каткарт ўрнига Ҳиндистоннинг КRED финтех-стартапи асосчиси Кунал Шаҳни янги раҳбар этиб тайинлади. Ушбу ўзгариш компаниянинг глобал стратегиясида, айниқса, рақамли тўловлар ва бизнес-коммуникациялар йўналишида янги давр бошланаётганидан далолат беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Вилл Каткарт қарийб етти йил давомида WhatsApp бошқарувида бўлиб, унинг раҳбарлигида мессенжер шахсий ёзишмалар воситасидан йирик экотизимга айланди. Унинг даврида платформада Коммунитиес (Жамиятлар), Чаннелс (Каналлар) ва сунъий интеллект интеграцияси каби муҳим функциялар ишга туширилди. Каткарт эндиликда Meta таркибида янги маҳсулотларни ишлаб чиқиш бўлимига ўтиши маълум қилинган.

Meta ва КRED ўртасидаги 900 миллион долларлик келишув

Янги раҳбар тайинланиши билан бир вақтда, Meta корпорацияси Кунал Шаҳ асос солган КRED стартапига 900 миллион доллар миқдорида инвестиция киритишини эълон қилди. Ушбу келишув натижасида Meta компанияси финтех-гигантининг акциядорига айланади. Кунал Шаҳ эса WhatsApp раҳбари сифатида иш бошлаши муносабати билан КRED бош директори лавозимидан воз кечади, бироқ ўз улушини сақлаб қолади.

Mark Zuckerbergнинг таъкидлашича, Кунал Шаҳ КRED лойиҳасини Ҳиндистоннинг энг муҳим технологик компанияларидан бирига айлантира олган. Meta раҳбари янги тайинланган менежернинг "яратувчанлик менталитети" ва глобал дунёқараши WhatsApp ривожи учун жуда муҳим эканини қайд этди. Бу тайинлов WhatsApp учун энг йирик бозор ҳисобланган Ҳиндистондаги мавқени янада мустаҳкамлашга қаратилган.

Ҳиндистон бозори ва келажакдаги режалар

Ҳозирда WhatsApp фойдаланувчиларининг умумий сони 3 миллиарддан ошган бўлса, шундан 500 миллиондан ортиғи айнан Ҳиндистон ҳиссасига тўғри келади. Шунга қарамай, мессенжер ушбу мамлакатда рақамли тўловлар соҳасида Google Pay ва ПҳонеПе каби маҳаллий рақобатчилар билан курашда қийинчиликларга дуч келмоқда. Кунал Шаҳнинг финтех соҳасидаги бой тажрибаси WhatsApp Пай хизматини янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда.

WhatsApp келажакда шунчаки мессенжер бўлиб қолмасдан, қуйидаги йўналишларни ривожлантиришни мақсад қилган:

  • Электрон тижорат ва бизнес-аккаунтлар орқали савдони йўлга қўйиш;
  • Рақамли тўловлар тизимини глобал миқёсда оммалаштириш;
  • Кичик ва ўрта бизнес учун коммуникация воситаларини кенгайтириш;
  • Фойдаланувчилар учун хавфсиз ва қулай молиявий транзакцияларни таъминлаш.
Кунал Шаҳ Ҳиндистон стартап экотизимида жуда нуфузли шахс ҳисобланади. У ўз фаолияти давомида 250 дан ортиқ компанияларга сармоя киритган ва мамлакатнинг технологик ривожланишига катта ҳисса қўшган. Meta томонидан киритилган янги инвестиция КRED компаниясининг бозор қийматини қарийб 4,5 миллиард долларга етказди. Бу кадрларга оид ва молиявий қарорлар WhatsApp'нинг келгуси йиллардаги тижорат салоҳиятини белгилаб бериши шубҳасиз.

WhatsAppMetaКунал ШаҳИнвестицияТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жанубий Кореяда сувни қувватсиз тозалайдиган ноёб капсула яратилдиЖанубий Кореяда сувни қувватсиз тозалайдиган ноёб капсула яратилдиБугун, 20:57Олимлар Қуёш бўронларидан ҳимояланиш учун коинотда «қалқон» яратишни таклиф қилдиОлимлар Қуёш бўронларидан ҳимояланиш учун коинотда «қалқон» яратишни таклиф қилдиБугун, 20:23ДДР2 хотира чиплари 20 йилдан сўнг яна қимматлашди: нархлар 60 фоизга сакрадиДДР2 хотира чиплари 20 йилдан сўнг яна қимматлашди: нархлар 60 фоизга сакрадиБугун, 19:51Instagram катта экранларни забт этмоқда: ТВ иловасида янги форматлар синовдан ўтказиладиInstagram катта экранларни забт этмоқда: ТВ иловасида янги форматлар синовдан ўтказиладиБугун, 19:27Киберхавфсизлик гигантлари нишонда: Клуе платформасидаги узилиш маълумотлар сизиб чиқишига сабаб бўлдиКиберхавфсизлик гигантлари нишонда: Клуе платформасидаги узилиш маълумотлар сизиб чиқишига сабаб бўлдиБугун, 19:22Honor Х80 Pro Max тақдим этилди: 20 метрдан тушиб кетишга чидамли ва бепул сервисHonor Х80 Pro Max тақдим этилди: 20 метрдан тушиб кетишга чидамли ва бепул сервисБугун, 19:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда