WhatsApp раҳбарияти алмашди: Meta Ҳиндистонлик тадбиркорни янги раҳбар этиб тайинлади
Дунёнинг энг оммабоп мессенжери ҳисобланган WhatsApp платформасида катта кадрлар алмашинуви юз берди. Meta корпорацияси илованинг узоқ йиллик раҳбари Вилл Каткарт ўрнига Ҳиндистоннинг КRED финтех-стартапи асосчиси Кунал Шаҳни янги раҳбар этиб тайинлади. Ушбу ўзгариш компаниянинг глобал стратегиясида, айниқса, рақамли тўловлар ва бизнес-коммуникациялар йўналишида янги давр бошланаётганидан далолат беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Вилл Каткарт қарийб етти йил давомида WhatsApp бошқарувида бўлиб, унинг раҳбарлигида мессенжер шахсий ёзишмалар воситасидан йирик экотизимга айланди. Унинг даврида платформада Коммунитиес (Жамиятлар), Чаннелс (Каналлар) ва сунъий интеллект интеграцияси каби муҳим функциялар ишга туширилди. Каткарт эндиликда Meta таркибида янги маҳсулотларни ишлаб чиқиш бўлимига ўтиши маълум қилинган.
Meta ва КRED ўртасидаги 900 миллион долларлик келишувЯнги раҳбар тайинланиши билан бир вақтда, Meta корпорацияси Кунал Шаҳ асос солган КRED стартапига 900 миллион доллар миқдорида инвестиция киритишини эълон қилди. Ушбу келишув натижасида Meta компанияси финтех-гигантининг акциядорига айланади. Кунал Шаҳ эса WhatsApp раҳбари сифатида иш бошлаши муносабати билан КRED бош директори лавозимидан воз кечади, бироқ ўз улушини сақлаб қолади.
Mark Zuckerbergнинг таъкидлашича, Кунал Шаҳ КRED лойиҳасини Ҳиндистоннинг энг муҳим технологик компанияларидан бирига айлантира олган. Meta раҳбари янги тайинланган менежернинг "яратувчанлик менталитети" ва глобал дунёқараши WhatsApp ривожи учун жуда муҳим эканини қайд этди. Бу тайинлов WhatsApp учун энг йирик бозор ҳисобланган Ҳиндистондаги мавқени янада мустаҳкамлашга қаратилган.
Ҳиндистон бозори ва келажакдаги режаларҲозирда WhatsApp фойдаланувчиларининг умумий сони 3 миллиарддан ошган бўлса, шундан 500 миллиондан ортиғи айнан Ҳиндистон ҳиссасига тўғри келади. Шунга қарамай, мессенжер ушбу мамлакатда рақамли тўловлар соҳасида Google Pay ва ПҳонеПе каби маҳаллий рақобатчилар билан курашда қийинчиликларга дуч келмоқда. Кунал Шаҳнинг финтех соҳасидаги бой тажрибаси WhatsApp Пай хизматини янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда.
WhatsApp келажакда шунчаки мессенжер бўлиб қолмасдан, қуйидаги йўналишларни ривожлантиришни мақсад қилган:
- Электрон тижорат ва бизнес-аккаунтлар орқали савдони йўлга қўйиш;
- Рақамли тўловлар тизимини глобал миқёсда оммалаштириш;
- Кичик ва ўрта бизнес учун коммуникация воситаларини кенгайтириш;
- Фойдаланувчилар учун хавфсиз ва қулай молиявий транзакцияларни таъминлаш.
…