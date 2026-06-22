Тибаут Коуртоис Реал Мадридда қолиш шарти ва фаолиятини якунлаш режаси ҳақида гапирди

·0·Спорт
Тибаут Коуртоис Реал Мадридда қолиш шарти ва фаолиятини якунлаш режаси ҳақида гапирди

Мадриднинг Реал Мадрид клуби дарвозабони Тибаут Коуртоис ўзининг келажаги ва фаолиятини якунлаш борасидаги режалари билан ўртоқлашди. Белгиялик посбон "қироллик клуби" сафида бутунлай қолишни исташини маълум қилди, бироқ якуний қарор фақат раҳбариятга боғлиқлигини тан олди. Бу ҳақда Goal.com нашри хабар бермоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирда 34 ёшда бўлган тажрибали дарвозабон жаҳон футболидаги энг кучли посбонлардан бири бўлиб қолмоқда. Унинг Мадрид жамоаси билан амалдаги шартномаси 2027-йилнинг июнига қадар мўлжалланган. Саккиз йил аввал Лондондан Испания пойтахтига кўчиб ўтган футболчи ўзининг болаликдаги орзусини амалга оширганини таъкидлади.

Келажак ва клуб раҳбариятининг қарори

Тибаут Коуртоис берган интервюсида фаолиятини айнан Реал Мадрид сафида тугатиш энг катта мақсади эканини яширмади. "Ҳаммаси клуб нима хоҳлашига боғлиқ. Мен уларнинг қарорларини доим ҳурмат қиламан. Умид қиламанки, яна 4 ёки 5 йилдан кейин фаолиятимни айнан шу ерда якунлайман. Бу менинг орзуим", — деди белгиялик дарвозабон.

Шу билан бирга, Коуртоис замонавий футболнинг шафқатсиз қоидаларини ҳам яхши тушунади. 34 ёшли футболчи жамоаларда авлодлар алмашинуви табиий жараён эканини, аммо ўзининг ҳозирги спорт формаси ҳали бир неча йил юқори савияда ўйнашга имкон беришини ҳис қилмоқда. Унинг сўзларига кўра, клубнинг узоқ муддатли режалари унинг тақдирини белгилаб беради.

Қийинчиликлардан қаҳрамонликкача

Коуртоиснинг Реал Мадриддаги йўли осон кечмаган. Дастлабки мавсумларда у мухлислар ва экспертлар томонидан танқидлар остида қолган эди. Бироқ вақт ўтиши билан у жамоанинг ажралмас бўлагига айланди. Айниқса, 2022-йилги Чемпионлар лигаси финалидаги қаҳрамонликлари уни клуб тарихидаги энг буюк дарвозабонлар қаторига қўшди.

Жорий мавсумда ҳам Тибаут Коуртоис ўзининг барқарор ўйинини намойиш этмоқда. Ла Лига доирасидаги 32 та учрашувда майдонга тушгани ва 2026-йилги жаҳон чемпионатидаги ишончли ҳаракатлари унинг ҳали ҳам дунёнинг биринчи рақамли посбонларидан бири эканини исботлади.

Агар Коуртоис ўзи айтганидек яна 5 йил давомида оқ либосда майдонга тушса, у 39 ёшгача Реал Мадрид шарафини ҳимоя қилган кам сонли афсонавий футболчилар сафига қўшилади. Бу эса дарвозабондан нафақат маҳорат, балки юқори даражадаги интизом ва жисмоний тайёргарликни талаб этади.

Реал МадридТибаут КоуртоисФутболТрансферларЛа Лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Месси Австрия билан баҳсда бир йўла 3 та буюк рекордни янгилаши мумкинМесси Австрия билан баҳсда бир йўла 3 та буюк рекордни янгилаши мумкинБугун, 21:52J гуруҳида супер тўқнашув! Амалдаги чемпион Аргентина Австрияга қаршиJ гуруҳида супер тўқнашув! Амалдаги чемпион Аргентина Австрияга қаршиБугун, 21:43Ҳамдамов: «Роналдуга қарши ўйнаш орзу эди, бугун эса бу тушга ўхшайди»Ҳамдамов: «Роналдуга қарши ўйнаш орзу эди, бугун эса бу тушга ўхшайди»Бугун, 21:32Тоттенхемга Гарри Кейн ўрнини босувчи янги ҳужумчи тавсия этилдиТоттенхемга Гарри Кейн ўрнини босувчи янги ҳужумчи тавсия этилдиБугун, 21:18Криштиану Роналду ва Португалия: Роберто Мартинес қачон қатъий қарор қабул қилади?Криштиану Роналду ва Португалия: Роберто Мартинес қачон қатъий қарор қабул қилади?Бугун, 21:16Роберто Карлос: Неймар қайтса, Бразилия Жаҳон чемпионати финалига чиқа оладиРоберто Карлос: Неймар қайтса, Бразилия Жаҳон чемпионати финалига чиқа оладиБугун, 20:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди