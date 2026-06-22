Тарих янгиланди: Месси ЖЧ тарихидаги мутлақ тўпурарга айланди (видео)
Жаҳон чемпионатининг 2-туридан ўрин олган Аргентина ва Австрия терма жамоалари ўртасидаги баҳс футбол тарихига олтин ҳарфлар билан муҳрланди. Миллионлаб мухлислар кутган ўша тарихий воқеа рўй берди: афсонавий Лионель Месси Австрия дарвозасини ишғол қилиб, дунё футболида янги саҳифа очди!
Учрашувнинг биринчи таймини ҳал қилган ягона гол
Аргентина терма жамоаси ушбу шиддатли кечаётган баҳсда муҳим голни уришга муваффақ бўлди. Ўйин тақдирини ва футбол йилномасини ўзгартириб юборган ўша гол учрашувнинг 38-дақиқасида Лео Месси томонидан киритилди.
Жаҳон чемпионати | 2-тур Аргентина — Австрия 1:0 ⚽️ Гол: Месси, 38'
Мирослав Клозенинг рекорди синдирилди!
Бу гол Мессини мундиаллар тарихининг энг юқори чўққисига олиб чиқди:
Мутлақ рекордчи: 38 ёшли ҳужумчи жаҳон чемпионатларидаги ўзининг 17-голини нишонлади ва турнир тарихидаги энг яхши тўпурарга айланди.
Тарихий қувиб ўтиш: Бу кўрсаткич билан Месси шу пайтгача 16 та гол билан узоқ вақт давомида рекордчи бўлиб келган германиялик собиқ ҳужумчи Мирослав Клозени ортда қолдирди.
Жорий мундиалда ҳам тўпурарлик намойиши
Лионель Месси Шимолий Америкадаги ушбу турнирни ҳам даҳшатли темпда ўтказмоқда. Австрия дарвозасига киритилган тўп унинг мазкур чемпионатдаги 4-голи сифатида рўйхатга олинди. Эслатиб ўтамиз, Лео биринчи турда Жазоир терма жамоасига қарши кечган баҳсда ҳам ажойиб хет-трик қайд этган эди.
Ёшига қарамай яшил майдонда мўъжизалар кўрсатишда давом этаётган 38 ёшли сардор Аргентинани чемпионлик унвонини ҳимоя қилиш сари ишонч билан бошламоқда!
…