Тарих янгиланди: Месси ЖЧ тарихидаги мутлақ тўпурарга айланди (видео)

·0·Спорт
Тарих янгиланди: Месси ЖЧ тарихидаги мутлақ тўпурарга айланди (видео)

Жаҳон чемпионатининг 2-туридан ўрин олган Аргентина ва Австрия терма жамоалари ўртасидаги баҳс футбол тарихига олтин ҳарфлар билан муҳрланди. Миллионлаб мухлислар кутган ўша тарихий воқеа рўй берди: афсонавий Лионель Месси Австрия дарвозасини ишғол қилиб, дунё футболида янги саҳифа очди!

Учрашувнинг биринчи таймини ҳал қилган ягона гол

Аргентина терма жамоаси ушбу шиддатли кечаётган баҳсда муҳим голни уришга муваффақ бўлди. Ўйин тақдирини ва футбол йилномасини ўзгартириб юборган ўша гол учрашувнинг 38-дақиқасида Лео Месси томонидан киритилди.

Жаҳон чемпионати | 2-тур Аргентина — Австрия 1:0 ⚽️ Гол: Месси, 38'

Мирослав Клозенинг рекорди синдирилди!

Бу гол Мессини мундиаллар тарихининг энг юқори чўққисига олиб чиқди:

  • Мутлақ рекордчи: 38 ёшли ҳужумчи жаҳон чемпионатларидаги ўзининг 17-голини нишонлади ва турнир тарихидаги энг яхши тўпурарга айланди.

  • Тарихий қувиб ўтиш: Бу кўрсаткич билан Месси шу пайтгача 16 та гол билан узоқ вақт давомида рекордчи бўлиб келган германиялик собиқ ҳужумчи Мирослав Клозени ортда қолдирди.

Жорий мундиалда ҳам тўпурарлик намойиши

Лионель Месси Шимолий Америкадаги ушбу турнирни ҳам даҳшатли темпда ўтказмоқда. Австрия дарвозасига киритилган тўп унинг мазкур чемпионатдаги 4-голи сифатида рўйхатга олинди. Эслатиб ўтамиз, Лео биринчи турда Жазоир терма жамоасига қарши кечган баҳсда ҳам ажойиб хет-трик қайд этган эди.

Ёшига қарамай яшил майдонда мўъжизалар кўрсатишда давом этаётган 38 ёшли сардор Аргентинани чемпионлик унвонини ҳимоя қилиш сари ишонч билан бошламоқда!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аргентина ва Австрия баҳсида Месси ҳисобни очдиАргентина ва Австрия баҳсида Месси ҳисобни очдиБугун, 23:01Тибаут Коуртоис Реал Мадридда қолиш шарти ва фаолиятини якунлаш режаси ҳақида гапирдиТибаут Коуртоис Реал Мадридда қолиш шарти ва фаолиятини якунлаш режаси ҳақида гапирдиБугун, 22:53Месси Австрия билан баҳсда бир йўла 3 та буюк рекордни янгилаши мумкинМесси Австрия билан баҳсда бир йўла 3 та буюк рекордни янгилаши мумкинБугун, 21:52J гуруҳида супер тўқнашув! Амалдаги чемпион Аргентина Австрияга қаршиJ гуруҳида супер тўқнашув! Амалдаги чемпион Аргентина Австрияга қаршиБугун, 21:43Ҳамдамов: «Роналдуга қарши ўйнаш орзу эди, бугун эса бу тушга ўхшайди»Ҳамдамов: «Роналдуга қарши ўйнаш орзу эди, бугун эса бу тушга ўхшайди»Бугун, 21:32Тоттенхемга Гарри Кейн ўрнини босувчи янги ҳужумчи тавсия этилдиТоттенхемга Гарри Кейн ўрнини босувчи янги ҳужумчи тавсия этилдиБугун, 21:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди