Калл оф Дутй: Блакк Опс классик қисмлари PlayStation консолларига қайтмоқда

·0·Техно
Калл оф Дутй: Блакк Опс классик қисмлари PlayStation консолларига қайтмоқда

Видеоўйинлар саноатининг энг машҳур франшизаларидан бири бўлган Калл оф Дутй туркумининг афсонавий Блакк Опс ва Блакк Опс 2 қисмлари замонавий PlayStation консолларида пайдо бўлиши кутилмоқда. Треярч студияси ушбу классик лойиҳаларни жорий йилнинг июль ойида янги платформаларга чиқаришни режалаштираётганини тасдиқлади. Бу кўп йиллар давомида фақат эски авлод қурилмалари ёки чекланган ҳолда шахсий компьютерларда қолиб кетган ўйинлар мухлислари учун катта янгилик бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Бироқ, ижобий хабарлар ортидан ўйин ҳамжамиятида қизғин баҳс-мунозаралар бошланди. Бунга асосий сабаб — Активисион нашриёти томонидан белгиланган кутилмаган юқори нарх сиёсатидир. Сизиб чиққан маълумотлар ва рақамли дўконлардаги янгиланишларга кўра, ҳар бир ўйиннинг базавий версияси тахминан 40 доллар атрофида баҳоланиши мумкин. Бу эса ўн йилдан ошган лойиҳалар учун анча юқори кўрсаткич ҳисобланади.

Нархлар ва қўшимча контент муаммоси

Вазиятни янада мураккаблаштирадиган жиҳат шундаки, ўйинларнинг тўлиқ тажрибасини ҳис қилиш учун қўшимча ДЛК-пакетларни сотиб олиш талаб этилади. Ҳар бир ДЛК учун 10 доллар, мавсумий обуналар (Сеасон Пасс) учун эса 30 доллар атрофида нарх белгиланиши кутилмоқда. Агар фойдаланувчи ҳар икки ўйинни барча қўшимчалари билан сотиб олишни истаса, умумий харажат 160 долларга яқинлашиши мумкин.

ixbt.com маълумотига кўра, бу ерда гап графикаси тубдан янгиланган ремейк ёки ремастер ҳақида эмас, балки оддий порт ҳақида кетмоқда. Яни, ўйинлар замонавий тизимларга мослаштирилган бўлса-да, уларнинг визуал кўриниши ва мехникаси PlayStation 3 ва Xbox 360 давридагидек қолади. Бу эса ўйинчиларнинг ҳақли эътирозларига сабаб бўлмоқда, чунки замонавий ААА-лойиҳалар ҳам кўпинча бундай юқори нархда сотилмайди.

Ҳамжамиятнинг муносабати ва кутилмалар

Геймерлар ҳамжамияти Активисион компаниясини 2010-йиллар бошидаги монетизация моделини бугунги куннинг юқори нархлари билан қайтаришда айбламоқда. Танқидчиларнинг таъкидлашича, фойдаланувчилар юқори нарх эвазига на янгиланган серверларга, на техник жиҳатдан такомиллашган маҳсулотга эга бўлишади. Бу кўпроқ носталгия ҳисси орқали даромад олишга уриниш сифатида баҳоланмоқда.

Шунга қарамай, Блакк Опс ва Блакк Опс 2 қисмлари ўзининг ажойиб сюжети ва кўп фойдаланувчили (мультиплаер) режими билан Калл оф Дутй тарихидаги энг муваффақиятли ўйинлар ҳисобланади. Ўзбекистонлик геймерлар учун ҳам ушбу классик қисмларнинг қайтиши қизиқарли бўлиши мумкин, аммо нарх масаласи минтақавий талабга сезиларли таъсир кўрсатиши тайин.

Ушбу релизлар Активисион учун ўзига хос тест вазифасини ўтайди. Агар лойиҳалар тижорий жиҳатдан муваффақият қозонса, компания келажакда бошқа эски қисмларни ҳам шундай форматда қайта чиқариши мумкин. Ҳозирча эса мухлислар июль ойидаги расмий релизни ва якуний нархларнинг эълон қилинишини кутмоқдалар.

Калл Оф ДутйPlayStationАктивисионТреярчВидеоўйинлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Amazon сунъий интеллектга асосланган янги Алекса+ ёрдамчисини Ҳиндистонда синовдан ўтказмоқдаAmazon сунъий интеллектга асосланган янги Алекса+ ёрдамчисини Ҳиндистонда синовдан ўтказмоқдаБугун, 22:51NVIDIA сунъий интеллект ёрдамида коинот сирларини ўрганишни 15 минг марта тезлаштирдиNVIDIA сунъий интеллект ёрдамида коинот сирларини ўрганишни 15 минг марта тезлаштирдиБугун, 22:23Туркия ядро энергетикаси остонасида: «Аккую» AESнинг биринчи блоки якунландиТуркия ядро энергетикаси остонасида: «Аккую» AESнинг биринчи блоки якунландиБугун, 21:56SpaceX ва Рефлектион AI ўртасида 6,3 миллиард долларлик йирик келшим имзоландиSpaceX ва Рефлектион AI ўртасида 6,3 миллиард долларлик йирик келшим имзоландиБугун, 21:55AMD фойдаланувчилар эътирозидан сўнг Ryzen 9000 процессорларига муҳим функцияни қайтардиAMD фойдаланувчилар эътирозидан сўнг Ryzen 9000 процессорларига муҳим функцияни қайтардиБугун, 21:20Жанубий Кореяда сувни қувватсиз тозалайдиган ноёб капсула яратилдиЖанубий Кореяда сувни қувватсиз тозалайдиган ноёб капсула яратилдиБугун, 20:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди