Калл оф Дутй: Блакк Опс классик қисмлари PlayStation консолларига қайтмоқда
Видеоўйинлар саноатининг энг машҳур франшизаларидан бири бўлган Калл оф Дутй туркумининг афсонавий Блакк Опс ва Блакк Опс 2 қисмлари замонавий PlayStation консолларида пайдо бўлиши кутилмоқда. Треярч студияси ушбу классик лойиҳаларни жорий йилнинг июль ойида янги платформаларга чиқаришни режалаштираётганини тасдиқлади. Бу кўп йиллар давомида фақат эски авлод қурилмалари ёки чекланган ҳолда шахсий компьютерларда қолиб кетган ўйинлар мухлислари учун катта янгилик бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Бироқ, ижобий хабарлар ортидан ўйин ҳамжамиятида қизғин баҳс-мунозаралар бошланди. Бунга асосий сабаб — Активисион нашриёти томонидан белгиланган кутилмаган юқори нарх сиёсатидир. Сизиб чиққан маълумотлар ва рақамли дўконлардаги янгиланишларга кўра, ҳар бир ўйиннинг базавий версияси тахминан 40 доллар атрофида баҳоланиши мумкин. Бу эса ўн йилдан ошган лойиҳалар учун анча юқори кўрсаткич ҳисобланади.
Нархлар ва қўшимча контент муаммосиВазиятни янада мураккаблаштирадиган жиҳат шундаки, ўйинларнинг тўлиқ тажрибасини ҳис қилиш учун қўшимча ДЛК-пакетларни сотиб олиш талаб этилади. Ҳар бир ДЛК учун 10 доллар, мавсумий обуналар (Сеасон Пасс) учун эса 30 доллар атрофида нарх белгиланиши кутилмоқда. Агар фойдаланувчи ҳар икки ўйинни барча қўшимчалари билан сотиб олишни истаса, умумий харажат 160 долларга яқинлашиши мумкин.
ixbt.com маълумотига кўра, бу ерда гап графикаси тубдан янгиланган ремейк ёки ремастер ҳақида эмас, балки оддий порт ҳақида кетмоқда. Яни, ўйинлар замонавий тизимларга мослаштирилган бўлса-да, уларнинг визуал кўриниши ва мехникаси PlayStation 3 ва Xbox 360 давридагидек қолади. Бу эса ўйинчиларнинг ҳақли эътирозларига сабаб бўлмоқда, чунки замонавий ААА-лойиҳалар ҳам кўпинча бундай юқори нархда сотилмайди.
Ҳамжамиятнинг муносабати ва кутилмаларГеймерлар ҳамжамияти Активисион компаниясини 2010-йиллар бошидаги монетизация моделини бугунги куннинг юқори нархлари билан қайтаришда айбламоқда. Танқидчиларнинг таъкидлашича, фойдаланувчилар юқори нарх эвазига на янгиланган серверларга, на техник жиҳатдан такомиллашган маҳсулотга эга бўлишади. Бу кўпроқ носталгия ҳисси орқали даромад олишга уриниш сифатида баҳоланмоқда.
Шунга қарамай, Блакк Опс ва Блакк Опс 2 қисмлари ўзининг ажойиб сюжети ва кўп фойдаланувчили (мультиплаер) режими билан Калл оф Дутй тарихидаги энг муваффақиятли ўйинлар ҳисобланади. Ўзбекистонлик геймерлар учун ҳам ушбу классик қисмларнинг қайтиши қизиқарли бўлиши мумкин, аммо нарх масаласи минтақавий талабга сезиларли таъсир кўрсатиши тайин.
Ушбу релизлар Активисион учун ўзига хос тест вазифасини ўтайди. Агар лойиҳалар тижорий жиҳатдан муваффақият қозонса, компания келажакда бошқа эски қисмларни ҳам шундай форматда қайта чиқариши мумкин. Ҳозирча эса мухлислар июль ойидаги расмий релизни ва якуний нархларнинг эълон қилинишини кутмоқдалар.
…