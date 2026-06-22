Amazon сунъий интеллектга асосланган янги Алекса+ ёрдамчисини Ҳиндистонда синовдан ўтказмоқда
Amazon компанияси ўзининг генератив сунъий интеллект технологияси билан бойитилган янги Алекса+ овозли ёрдамчисининг қамровини кенгайтиришда давом этмоқда. TechCrunch нашри хабарига кўра, техногигант эндиликда ушбу ақлли тизимни Ҳиндистон бозорида, хусусан, ҳинд тилини қўллаб-қувватлайдиган версиясини бета-тестдан ўтказишни бошлади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Компания ҳиндистонлик фойдаланувчиларнинг бир қисмига махсус таклифномалар юбориб, уларни янги Алекса+ тажрибасини синаб кўришга чорламоқда. Мазкур дастур доирасида фойдаланувчилар тизимнинг ҳинд тилидаги нутқни тушуниши, маҳаллий талаффуз хусусиятлари ва мулоқот сифатини яхшилашга ёрдам беради. Amazon вакиллари бета-версияда хатолар бўлиши, маълумотлар баъзан нотўғри тақдим этилиши ёки маҳаллий сўзлар нотўғри талаффуз қилиниши мумкинлигидан огоҳлантирган.
Маҳаллий бозор ва тил хусусиятлариҲиндистон Amazon учун стратегик жиҳатдан муҳим ҳудуд ҳисобланади, чунки мамлакатда 600 миллиондан ортиқ киши ҳинд тилида сўзлашади. Компания нафақат соф ҳинд тилини, балки ҳинд ва инглиз тиллари аралашиб кетган (коде-михед) кундалик нутқ услубини ҳам ўзлаштиришни мақсад қилган. Бу фойдаланувчиларга сунъий интеллект билан янада табиийроқ мулоқот қилиш имконини беради.
Эслатиб ўтамиз, Amazon ўзининг овозли ёрдамчисини Ҳиндистон бозорига илк бор 2017-йилда инглиз тили билан олиб кирган эди, 2019-йилда эса ҳинд тили қўшилган. Янги авлод Алекса+ эса оддий буйруқларни бажаришдан ташқари, мураккаб суҳбатларни давом эттириш ва фойдаланувчи сўровларига ижодий ёндашиш қобилиятига эга.
Глобал кенгайиш ва фойдаланиш шартлариAmazon Алекса+ лойиҳасини илк бор 2025-йилда эълон қилган эди, бироқ унинг оммавий жорий этилиши кутилганидан секинроқ кечмоқда. АҚШдаги барча фойдаланувчилар ушбу янгиланишдан жорий йилнинг феврал ойидан фойдаланишни бошладилар. Ҳозирда тизим Буюк Британия, Канада, Бразилия, Мексика, Италия ва Германия каби мамлакатларда ҳам маҳаллий контекстга мослаштирилган ҳолда ишга туширилган.
Молиявий жиҳатдан, Amazon ушбу хизматни Приме обуначилари учун бепул тақдим этмоқда. Приме аъзоси бўлмаган бошқа фойдаланувчилар эса янгиланган ва кенгайтирилган имкониятларга эга овозли ёрдамчидан фойдаланиш учун ойлик тўловни амалга оширишлари керак бўлади. Ҳиндистонда хизматнинг тўлиқ қачон ишга тушиши ҳозирча расман очиқланмаган.
…