Amazon сунъий интеллектга асосланган янги Алекса+ ёрдамчисини Ҳиндистонда синовдан ўтказмоқда

·0·Техно
Amazon сунъий интеллектга асосланган янги Алекса+ ёрдамчисини Ҳиндистонда синовдан ўтказмоқда

Amazon компанияси ўзининг генератив сунъий интеллект технологияси билан бойитилган янги Алекса+ овозли ёрдамчисининг қамровини кенгайтиришда давом этмоқда. TechCrunch нашри хабарига кўра, техногигант эндиликда ушбу ақлли тизимни Ҳиндистон бозорида, хусусан, ҳинд тилини қўллаб-қувватлайдиган версиясини бета-тестдан ўтказишни бошлади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Компания ҳиндистонлик фойдаланувчиларнинг бир қисмига махсус таклифномалар юбориб, уларни янги Алекса+ тажрибасини синаб кўришга чорламоқда. Мазкур дастур доирасида фойдаланувчилар тизимнинг ҳинд тилидаги нутқни тушуниши, маҳаллий талаффуз хусусиятлари ва мулоқот сифатини яхшилашга ёрдам беради. Amazon вакиллари бета-версияда хатолар бўлиши, маълумотлар баъзан нотўғри тақдим этилиши ёки маҳаллий сўзлар нотўғри талаффуз қилиниши мумкинлигидан огоҳлантирган.

Маҳаллий бозор ва тил хусусиятлари

Ҳиндистон Amazon учун стратегик жиҳатдан муҳим ҳудуд ҳисобланади, чунки мамлакатда 600 миллиондан ортиқ киши ҳинд тилида сўзлашади. Компания нафақат соф ҳинд тилини, балки ҳинд ва инглиз тиллари аралашиб кетган (коде-михед) кундалик нутқ услубини ҳам ўзлаштиришни мақсад қилган. Бу фойдаланувчиларга сунъий интеллект билан янада табиийроқ мулоқот қилиш имконини беради.

Эслатиб ўтамиз, Amazon ўзининг овозли ёрдамчисини Ҳиндистон бозорига илк бор 2017-йилда инглиз тили билан олиб кирган эди, 2019-йилда эса ҳинд тили қўшилган. Янги авлод Алекса+ эса оддий буйруқларни бажаришдан ташқари, мураккаб суҳбатларни давом эттириш ва фойдаланувчи сўровларига ижодий ёндашиш қобилиятига эга.

Глобал кенгайиш ва фойдаланиш шартлари

Amazon Алекса+ лойиҳасини илк бор 2025-йилда эълон қилган эди, бироқ унинг оммавий жорий этилиши кутилганидан секинроқ кечмоқда. АҚШдаги барча фойдаланувчилар ушбу янгиланишдан жорий йилнинг феврал ойидан фойдаланишни бошладилар. Ҳозирда тизим Буюк Британия, Канада, Бразилия, Мексика, Италия ва Германия каби мамлакатларда ҳам маҳаллий контекстга мослаштирилган ҳолда ишга туширилган.

Молиявий жиҳатдан, Amazon ушбу хизматни Приме обуначилари учун бепул тақдим этмоқда. Приме аъзоси бўлмаган бошқа фойдаланувчилар эса янгиланган ва кенгайтирилган имкониятларга эга овозли ёрдамчидан фойдаланиш учун ойлик тўловни амалга оширишлари керак бўлади. Ҳиндистонда хизматнинг тўлиқ қачон ишга тушиши ҳозирча расман очиқланмаган.

AmazonАлекса+Сунъий интеллектҲиндистонТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Калл оф Дутй: Блакк Опс классик қисмлари PlayStation консолларига қайтмоқдаКалл оф Дутй: Блакк Опс классик қисмлари PlayStation консолларига қайтмоқдаБугун, 22:55NVIDIA сунъий интеллект ёрдамида коинот сирларини ўрганишни 15 минг марта тезлаштирдиNVIDIA сунъий интеллект ёрдамида коинот сирларини ўрганишни 15 минг марта тезлаштирдиБугун, 22:23Туркия ядро энергетикаси остонасида: «Аккую» AESнинг биринчи блоки якунландиТуркия ядро энергетикаси остонасида: «Аккую» AESнинг биринчи блоки якунландиБугун, 21:56SpaceX ва Рефлектион AI ўртасида 6,3 миллиард долларлик йирик келшим имзоландиSpaceX ва Рефлектион AI ўртасида 6,3 миллиард долларлик йирик келшим имзоландиБугун, 21:55AMD фойдаланувчилар эътирозидан сўнг Ryzen 9000 процессорларига муҳим функцияни қайтардиAMD фойдаланувчилар эътирозидан сўнг Ryzen 9000 процессорларига муҳим функцияни қайтардиБугун, 21:20Жанубий Кореяда сувни қувватсиз тозалайдиган ноёб капсула яратилдиЖанубий Кореяда сувни қувватсиз тозалайдиган ноёб капсула яратилдиБугун, 20:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди