Аргентина ва Австрия баҳсида Месси ҳисобни очди

·0·Спорт
Аргентина ва Австрия баҳсида Месси ҳисобни очди

2026 йилги Жаҳон чемпионати «J» гуруҳидан ўрин олган Аргентина ва Австрия терма жамоалари ўртасидаги учрашувнинг биринчи бўлими якунланди. Танаффусга Аргентина 1:0 ҳисобида устун ҳолда чиқди. Биринчи бўлимдаги ягона голни 38-дақиқада Лионель Месси киритди.

Аргентина дастлабки 45 дақиқада тўпни кўпроқ назорат қилди. Жамоанинг тўпга эгалик қилиш кўрсаткичи 60 фоизни ташкил этди, Австрияда эса бу рақам 40 фоиз бўлди. Аргентиналиклар 285 та узатма амалга ошириб, уларнинг 92 фоизини аниқ етказди. Австрия 185 та пас берди ва узатмалар аниқлиги 82 фоиз бўлди.

Зарбалар сони бўйича ҳам Аргентина олдинда. Жамоа рақиб дарвозаси томон уч марта зарба берди, шундан биттаси аниқ чиқди ва гол билан якунланди. Австрия икки марта зарба йўллаган бўлса-да, дарвоза соҳасига аниқ тепа олмади.

Австрия биринчи бўлимда икки марта бурчак зарбасини амалга оширди, Аргентина эса бурчак тўпи ишламади. Аргентиналик футболчилар саккиз марта қоида бузди, Австрия ҳисобида тўртта фол бор. Австриянинг бир футболчиси сариқ карточка олди. Қизил карточка қайд этилмади.

Биринчи бўлимдан кейин Аргентинанинг ғалаба қозониш эҳтимоли 80 фоиз деб баҳоланмоқда. Дуранг эҳтимоли 15 фоиз, Австрия ғалабаси эса 5 фоизни ташкил этган.

Жонли жадвалга кўра, Аргентина икки ўйиндан сўнг олти очко билан «J» гуруҳида биринчи ўринда турибди. Австрия уч очко билан иккинчи поғонани эгаллаган.

АргентинаАвстрияЛионель МессиЖаҳон чемпионатиJ гуруҳи
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тибаут Коуртоис Реал Мадридда қолиш шарти ва фаолиятини якунлаш режаси ҳақида гапирдиТибаут Коуртоис Реал Мадридда қолиш шарти ва фаолиятини якунлаш режаси ҳақида гапирдиБугун, 22:53Месси Австрия билан баҳсда бир йўла 3 та буюк рекордни янгилаши мумкинМесси Австрия билан баҳсда бир йўла 3 та буюк рекордни янгилаши мумкинБугун, 21:52J гуруҳида супер тўқнашув! Амалдаги чемпион Аргентина Австрияга қаршиJ гуруҳида супер тўқнашув! Амалдаги чемпион Аргентина Австрияга қаршиБугун, 21:43Ҳамдамов: «Роналдуга қарши ўйнаш орзу эди, бугун эса бу тушга ўхшайди»Ҳамдамов: «Роналдуга қарши ўйнаш орзу эди, бугун эса бу тушга ўхшайди»Бугун, 21:32Тоттенхемга Гарри Кейн ўрнини босувчи янги ҳужумчи тавсия этилдиТоттенхемга Гарри Кейн ўрнини босувчи янги ҳужумчи тавсия этилдиБугун, 21:18Криштиану Роналду ва Португалия: Роберто Мартинес қачон қатъий қарор қабул қилади?Криштиану Роналду ва Португалия: Роберто Мартинес қачон қатъий қарор қабул қилади?Бугун, 21:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди