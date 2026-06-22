Аргентина ва Австрия баҳсида Месси ҳисобни очди
2026 йилги Жаҳон чемпионати «J» гуруҳидан ўрин олган Аргентина ва Австрия терма жамоалари ўртасидаги учрашувнинг биринчи бўлими якунланди. Танаффусга Аргентина 1:0 ҳисобида устун ҳолда чиқди. Биринчи бўлимдаги ягона голни 38-дақиқада Лионель Месси киритди.
Аргентина дастлабки 45 дақиқада тўпни кўпроқ назорат қилди. Жамоанинг тўпга эгалик қилиш кўрсаткичи 60 фоизни ташкил этди, Австрияда эса бу рақам 40 фоиз бўлди. Аргентиналиклар 285 та узатма амалга ошириб, уларнинг 92 фоизини аниқ етказди. Австрия 185 та пас берди ва узатмалар аниқлиги 82 фоиз бўлди.
Зарбалар сони бўйича ҳам Аргентина олдинда. Жамоа рақиб дарвозаси томон уч марта зарба берди, шундан биттаси аниқ чиқди ва гол билан якунланди. Австрия икки марта зарба йўллаган бўлса-да, дарвоза соҳасига аниқ тепа олмади.
Австрия биринчи бўлимда икки марта бурчак зарбасини амалга оширди, Аргентина эса бурчак тўпи ишламади. Аргентиналик футболчилар саккиз марта қоида бузди, Австрия ҳисобида тўртта фол бор. Австриянинг бир футболчиси сариқ карточка олди. Қизил карточка қайд этилмади.
Биринчи бўлимдан кейин Аргентинанинг ғалаба қозониш эҳтимоли 80 фоиз деб баҳоланмоқда. Дуранг эҳтимоли 15 фоиз, Австрия ғалабаси эса 5 фоизни ташкил этган.
Жонли жадвалга кўра, Аргентина икки ўйиндан сўнг олти очко билан «J» гуруҳида биринчи ўринда турибди. Австрия уч очко билан иккинчи поғонани эгаллаган.
…