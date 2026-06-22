Мессининг нохуш серияси: у кетма-кет 3-мундиалда пенальтидан адашди (видео)

·44·Спорт
Мессининг нохуш серияси: у кетма-кет 3-мундиалда пенальтидан адашди (видео)

ЖЧ-2026 гуруҳ босқичининг 2-туридан ўрин олган Аргентина ва Австрия терма жамоалари ўртасидаги учрашув кутилмаган драма билан бошланди. Ўйиннинг дастлабки дақиқаларидаёқ аргентиналик мухлислар ҳаяжондан бошларини чангаллаб қолишди — жамоа сардори Лионель Месси 11 метрлик нуқтада омадсизликка учради.

Австрия билан баҳсдаги омадсиз дақиқа

Учрашувнинг ҳали 7-дақиқаси ўтиб бораётган бир пайтда Аргентина терма жамоаси вакиллари рақиб жарима майдончаси ичида пенальти ишлаб олишди. Тўп қаршисига, одатдагидек, катта тажрибага эга бўлган 38 ёшли Лионель Месси келди.

Лео тўпни ўзининг севимли чап оёғи билан дарвозанинг ўнг пастки бурчагига йўллади. Бироқ бу сафар ижро идеал чиқмади ва тўп дарвоза устуни ёнидан ўтиб кетди. Сардорнинг ушбу хатоси ўйиннинг қизғинлигини янада ошириб юборди.

Кетма-кет учинчи мундиалдаги «нохуш анъана»

Бу омадсизлик шунчаки оддий вазият эмас, балки Мессининг Жаҳон чемпионатлари тарихидаги ўзига хос салбий рекордини янгилади. Тарихга назар ташласак, Аргентина етакчиси қаторисига учинчи Жаҳон чемпионатида пенальтини аниқ амалга ошира олмаяпти:

  • ЖЧ-2018 (Исландияга қарши): Россия яшил майдонларида ўтган турнирда Месси Исландия терма жамоаси дарвозабони тўсиғидан ўта олмаган эди.

  • ЖЧ-2022 (Польшага қарши): Қатардаги чемпионлик мусобақасида ҳам Лео гуруҳ босқичи доирасида кечган Польша билан баҳсда 11 метрлик нуқтадан гол ура олмаган.

  • ЖЧ-2026 (Австрияга қарши): Мана, 2026 йилги Шимолий Америкадаги мундиалда ҳам ўша нохуш сценарий такрорланди ва Месси яна бир бор имкониятни қўлдан бой берди.

Ҳатто дунёнинг энг буюк футболчилари ҳам мана шундай руҳий босим ва кутилмаган хатолардан холи эмаслигини футбол олами яна бир бор кўриб турибди. Аммо бу омадсизлик Мессининг буюклигига асло соя сола олмайди!

Лионель МессиАргентинаАвстрияИсландияПольша
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Месси жаҳон чемпионатлари тарихидаги энг яхши тўпурарга айландиЛионель Месси жаҳон чемпионатлари тарихидаги энг яхши тўпурарга айландиКеча, 23:11Тарих янгиланди: Месси ЖЧ тарихидаги мутлақ тўпурарга айланди (видео)Тарих янгиланди: Месси ЖЧ тарихидаги мутлақ тўпурарга айланди (видео)Кеча, 23:02Аргентина ва Австрия баҳсида Месси ҳисобни очдиАргентина ва Австрия баҳсида Месси ҳисобни очдиКеча, 23:01Тибаут Коуртоис Реал Мадридда қолиш шарти ва фаолиятини якунлаш режаси ҳақида гапирдиТибаут Коуртоис Реал Мадридда қолиш шарти ва фаолиятини якунлаш режаси ҳақида гапирдиКеча, 22:53Месси Австрия билан баҳсда бир йўла 3 та буюк рекордни янгилаши мумкинМесси Австрия билан баҳсда бир йўла 3 та буюк рекордни янгилаши мумкинКеча, 21:52J гуруҳида супер тўқнашув! Амалдаги чемпион Аргентина Австрияга қаршиJ гуруҳида супер тўқнашув! Амалдаги чемпион Аргентина Австрияга қаршиКеча, 21:43
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди