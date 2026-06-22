Мессининг нохуш серияси: у кетма-кет 3-мундиалда пенальтидан адашди (видео)
ЖЧ-2026 гуруҳ босқичининг 2-туридан ўрин олган Аргентина ва Австрия терма жамоалари ўртасидаги учрашув кутилмаган драма билан бошланди. Ўйиннинг дастлабки дақиқаларидаёқ аргентиналик мухлислар ҳаяжондан бошларини чангаллаб қолишди — жамоа сардори Лионель Месси 11 метрлик нуқтада омадсизликка учради.
Австрия билан баҳсдаги омадсиз дақиқа
Учрашувнинг ҳали 7-дақиқаси ўтиб бораётган бир пайтда Аргентина терма жамоаси вакиллари рақиб жарима майдончаси ичида пенальти ишлаб олишди. Тўп қаршисига, одатдагидек, катта тажрибага эга бўлган 38 ёшли Лионель Месси келди.
Лео тўпни ўзининг севимли чап оёғи билан дарвозанинг ўнг пастки бурчагига йўллади. Бироқ бу сафар ижро идеал чиқмади ва тўп дарвоза устуни ёнидан ўтиб кетди. Сардорнинг ушбу хатоси ўйиннинг қизғинлигини янада ошириб юборди.
Кетма-кет учинчи мундиалдаги «нохуш анъана»
Бу омадсизлик шунчаки оддий вазият эмас, балки Мессининг Жаҳон чемпионатлари тарихидаги ўзига хос салбий рекордини янгилади. Тарихга назар ташласак, Аргентина етакчиси қаторисига учинчи Жаҳон чемпионатида пенальтини аниқ амалга ошира олмаяпти:
ЖЧ-2018 (Исландияга қарши): Россия яшил майдонларида ўтган турнирда Месси Исландия терма жамоаси дарвозабони тўсиғидан ўта олмаган эди.
ЖЧ-2022 (Польшага қарши): Қатардаги чемпионлик мусобақасида ҳам Лео гуруҳ босқичи доирасида кечган Польша билан баҳсда 11 метрлик нуқтадан гол ура олмаган.
ЖЧ-2026 (Австрияга қарши): Мана, 2026 йилги Шимолий Америкадаги мундиалда ҳам ўша нохуш сценарий такрорланди ва Месси яна бир бор имкониятни қўлдан бой берди.
Ҳатто дунёнинг энг буюк футболчилари ҳам мана шундай руҳий босим ва кутилмаган хатолардан холи эмаслигини футбол олами яна бир бор кўриб турибди. Аммо бу омадсизлик Мессининг буюклигига асло соя сола олмайди!
…