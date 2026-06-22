SpaceX тарихий рекордни янгилади: Компания бутун инсониятдан кўпроқ сунъий йўлдош учирди

·37·Техно
SpaceX тарихий рекордни янгилади: Компания бутун инсониятдан кўпроқ сунъий йўлдош учирди

Илон Маск асос солган SpaceX компанияси коинотни ўзлаштириш борасида навбатдаги ҳайратланарли натижани қайд этди. Сўнгги маълумотларга кўра, компания томонидан коинотга чиқарилган аппаратлар сони бутун инсоният 1957-йилдан буён амалга оширган жами парвозлар кўрсаткичидан ошиб кетди. Бу нафақат хусусий сектор, балки бутун жаҳон космонавтика тарихи учун улкан бурилиш нуқтаси ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Собиқ коинот соҳаси раҳбари ва инвестор Кристиан Кайлнинг ҳисоб-китобларига кўра, 12-июн ҳолатига кўра SpaceX орбитага жами 15 262 та аппарат олиб чиққан. Таққослаш учун, дунёнинг қолган барча мамлакатлари ва ташкилотлари томонидан коинот даври бошланганидан бери учирилган объектларнинг умумий сони 15 138 тани ташкил этмоқда. Шундай қилиб, битта хусусий компания коинотдаги фаоллик бўйича бутун дунёни ортда қолдиришга муваффақ бўлди.

Муваффақиятсизликдан мутлоқ етакчиликка қадар

Бугунги зафарли натижаларга қарамай, SpaceX йўли осон кечмаган. 2002-йилда ташкил этилган компаниянинг илк қадамлари ўта оғир бўлган: Falcon 1 ракетасининг дастлабки учта парвози ҳалокат билан якунланган. Илон Маскнинг эътироф этишича, агар тўртинчи уриниш ҳам муваффақиятсиз бўлганида, компания молиявий инқироз туфайли ёпилиб кетиши мумкин эди. Бироқ 2008-йилда Falcon 1 орбитага муваффақиятли чиқди ва бу янги даврнинг бошланиши бўлди.

Ҳозирги вақтда компаниянинг асосий ишчи кучи Falcon 9 ракетаси ҳисобланади. 2010-йилда дебют қилган ушбу кўп марта фойдаланиладиган ракета коинотга юк ташиш таннархини кескин тушириб юборди. Фақатгина 2025-йилнинг ўзида Falcon 9 ёрдамида 165 та парвоз амалга оширилиши режалаштирилган бўлиб, бу соҳадаги мисли кўрилмаган интенсивликдир.

Starlink – асосий ўсиш драйвери

SpaceX'нинг бундай катта фарқ билан етакчиликка чиқишига асосий сабаб Starlink глобал сунъий йўлдош алоқа тизимидир. Компания амалга ошираётган парвозларнинг қарийб 75 фоизи айнан ушбу тармоқни кенгайтиришга қаратилган. Астрофизик Жонатан Макдауелл маълумотларига кўра, 18-июн ҳолатига кўра орбитага 12 318 та Starlink сунъий йўлдоши чиқарилган.

Компания бу билан тўхтаб қолмоқчи эмас. Келажакда Starlink туркуми 40 мингта аппаратга етиши кутилмоқда. Бу эса дунёнинг энг чекка нуқталарида ҳам юқори тезликдаги интернетдан фойдаланиш имкониятини яратади. Ўзбекистон каби денгизга чиқиш имконияти чекланган ва глобал магистрал тармоқларга боғлиқ давлатлар учун бундай сунъий йўлдош технологиялари алоқа барқарорлигини таъминлашда муҳим аҳамиятга эга.

Келажак режалари: Starship ва сунъий интеллект

Илон Маскнинг амбициялари фақат интернет билан чекланмайди. Яқинда у коинотда бир миллионгача маълумотларни қайта ишлаш марказларини (дата-сентер) жойлаштириш режасини эълон қилди. Бу SpaceX'ни шунчаки ракета операторидан сунъий интеллект бозорининг йирик иштирокчисига айлантиради. Ушбу режаларни амалга оширишда дунёдаги энг қувватли Starship ракетаси асосий рол ўйнайди.

Ҳозирда синовдан ўтказилаётган Starship тўлиқ қайта фойдаланишга мўлжалланган бўлиб, у йилига минглаб парвозларни амалга ошириши мумкин. ixbt.com хабарига кўра, ушбу технология нафақат Ер орбитасини, балки Ой ва Марсни ўзлаштиришда ҳам ҳал қилувчи омил бўлади. SpaceX'нинг ҳозирги рекорди инсониятнинг коинотдаги янги, янада кенг кўламли кенгайиши учун пойдевор вазифасини ўтайди.

SpaceXStarlinkИлон МаскКоинотStarship
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Google DeepMind ва А24 ҳамкорлиги: Голливудда сунъий интеллект даври бошланмоқдаGoogle DeepMind ва А24 ҳамкорлиги: Голливудда сунъий интеллект даври бошланмоқдаКеча, 23:55Honor ўта чидамли Х80 Pro Max смартфонини тақдим этди: 11 000 мА/соат аккумулятор ва рекордHonor ўта чидамли Х80 Pro Max смартфонини тақдим этди: 11 000 мА/соат аккумулятор ва рекордКеча, 23:52Anthropic компанияси Claude фойдаланувчиларидан шахсни тасдиқловчи ҳужжат сўраши мумкинAnthropic компанияси Claude фойдаланувчиларидан шахсни тасдиқловчи ҳужжат сўраши мумкинКеча, 23:27Калл оф Дутй: Блакк Опс классик қисмлари PlayStation консолларига қайтмоқдаКалл оф Дутй: Блакк Опс классик қисмлари PlayStation консолларига қайтмоқдаКеча, 22:55Amazon сунъий интеллектга асосланган янги Алекса+ ёрдамчисини Ҳиндистонда синовдан ўтказмоқдаAmazon сунъий интеллектга асосланган янги Алекса+ ёрдамчисини Ҳиндистонда синовдан ўтказмоқдаКеча, 22:51NVIDIA сунъий интеллект ёрдамида коинот сирларини ўрганишни 15 минг марта тезлаштирдиNVIDIA сунъий интеллект ёрдамида коинот сирларини ўрганишни 15 минг марта тезлаштирдиКеча, 22:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди