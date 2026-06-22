Месси учун рекорд ҳайкал: Аргентинада 26 метрлик улкан ёдгорлик очилди

·1·Дунё
Месси учун рекорд ҳайкал: Аргентинада 26 метрлик улкан ёдгорлик очилди

Аргентинада футбол афсонаси Лионел Месси шарафига дунёдаги энг баланд ҳайкал очилди. Саккиз карра “Олтин тўп” соҳиби ва жаҳон чемпиони ҳисобланган футболчи учун барпо этилган ушбу ҳайкал ўз кўлами билан ҳам эътиборни тортмоқда.

Ҳайкалнинг баландлиги 26 метрни, умумий оғирлиги эса 70 тоннани ташкил этади. Унинг дизайни машҳур ҳайкалтарош Алдо Бероис томонидан ишлаб чиқилган бўлиб, лойиҳа қисқа вақт ичида мухлислар орасида катта қизиқиш уйғотди.

Қизиғи шундаки, жорий йил июн ойи бошларида Колката шаҳрида ўрнатилган 21 метрлик Месси ҳайкали кучли шамоллар сабаб хавфсизлик билан боғлиқ эътирозлар ортидан бузиб ташланган эди. Шу боис Аргентинадаги янги ҳайкал янада мустаҳкам ва пухта қурилгани алоҳида таъкидланмоқда.

Маълумот учун, 38 ёшли Месси 2023 йилдан буён “Интер Маями” сафида тўп сурмоқда. У Европадаги фаолияти давомида “Барселона” ва “Пари Сен-Жермен” жамоаларида ўйнаб, кўплаб ютуқларга эришган.

Янги ҳайкал эса унинг футбол тарихидаги ўрни нақадар улкан эканини яна бир бор намойиш этмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нью-Йорк метросида Ўзбекистон вагониНью-Йорк метросида Ўзбекистон вагониБугун, 22:10Қатардаги газ заводида даҳшатли портлаш содир бўлдиҚатардаги газ заводида даҳшатли портлаш содир бўлдиБугун, 21:04Дунёни ҳайратга солган аэропорт: Сингапур мўъжизасиДунёни ҳайратга солган аэропорт: Сингапур мўъжизасиБугун, 20:33Канададаги ноёб топилма олимларни ҳайратга солдиКанададаги ноёб топилма олимларни ҳайратга солдиБугун, 19:48Туркияда келин тўйида узилган ўқ 11 кишини жароҳатладиТуркияда келин тўйида узилган ўқ 11 кишини жароҳатладиБугун, 19:37Украина Воронеждаги ҳарбий заводга зарба берганини тасдиқладиУкраина Воронеждаги ҳарбий заводга зарба берганини тасдиқладиБугун, 17:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди