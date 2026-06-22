Месси учун рекорд ҳайкал: Аргентинада 26 метрлик улкан ёдгорлик очилди
Аргентинада футбол афсонаси Лионел Месси шарафига дунёдаги энг баланд ҳайкал очилди. Саккиз карра “Олтин тўп” соҳиби ва жаҳон чемпиони ҳисобланган футболчи учун барпо этилган ушбу ҳайкал ўз кўлами билан ҳам эътиборни тортмоқда.
Ҳайкалнинг баландлиги 26 метрни, умумий оғирлиги эса 70 тоннани ташкил этади. Унинг дизайни машҳур ҳайкалтарош Алдо Бероис томонидан ишлаб чиқилган бўлиб, лойиҳа қисқа вақт ичида мухлислар орасида катта қизиқиш уйғотди.
Қизиғи шундаки, жорий йил июн ойи бошларида Колката шаҳрида ўрнатилган 21 метрлик Месси ҳайкали кучли шамоллар сабаб хавфсизлик билан боғлиқ эътирозлар ортидан бузиб ташланган эди. Шу боис Аргентинадаги янги ҳайкал янада мустаҳкам ва пухта қурилгани алоҳида таъкидланмоқда.
Маълумот учун, 38 ёшли Месси 2023 йилдан буён “Интер Маями” сафида тўп сурмоқда. У Европадаги фаолияти давомида “Барселона” ва “Пари Сен-Жермен” жамоаларида ўйнаб, кўплаб ютуқларга эришган.
Янги ҳайкал эса унинг футбол тарихидаги ўрни нақадар улкан эканини яна бир бор намойиш этмоқда.
…