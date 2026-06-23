OpenAI очиқ кодли дастурларни ҳимоя қилиш учун Патч те Планет ташаббусини бошлади
Сунъий интеллект соҳасидаги етакчи компания OpenAI очиқ манбали (опен-соурсе) дастурий таъминотлар хавфсизлигини кучайтиришга қаратилган янги глобал лойиҳани эълон қилди. Патч те Планет деб номланган ушбу ташаббус дастурий кодлардаги заифликларни аниқлаш ва уларни бартараф этишда ишлаб чиқувчиларга кўмаклашишни мақсад қилган. Бу қадам замонавий рақамли дунёнинг пойдевори ҳисобланган очиқ кодли лойиҳаларни киберҳужумлардан ҳимоя қилишда муҳим аҳамиятга эга. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Мазкур лойиҳа доирасида OpenAI киберхавфсизлик соҳасида ихтисослашган Траил оф Битс компанияси билан ҳамкорлик қилади. OpenAI маълумотига кўра, Траил оф Битс хавфсизлик муҳандислари очиқ манбали лойиҳалар муаллифлари билан бевосита ишлаб, потенциал хавф туғдириши мумкин бўлган код хатоларини кўриб чиқадилар. Бу жараёнда OpenAI компаниясининг Кодех Секуритй каби илғор сунъий интеллект воситаларидан самарали фойдаланилади.
Дастурчиларнинг оғирини енгил қилишҲозирги вақтда кўплаб очиқ манбали лойиҳа бошқарувчилари чекланган ресурслар ва вақт танқислиги шароитида жуда кўп миқдордаги хавфсизлик ҳисоботларини таҳлил қилишга мажбур бўлмоқда. Патч те Планет ташаббуси айнан шу юкни камайтириш учун ишлаб чиқилган. Тизим шундай тузилганки, хавфсизлик муҳандислари топилган камчиликларни дастурчиларга етиб бормасдан олдин саралаб, тайёр ечимлар (патчлар) ва тестларни ишлаб чиқишда ёрдам беришади.
Очиқ кодли дастурлар бугунги кунда тижорат дастурий таъминот саноатининг асосий устуни ҳисобланади. Бироқ, уларнинг марказлашмаган тузилиши ва етарли даражада назорат қилинмаслиги кўплаб хавфсизлик муаммоларини келтириб чиқаради. Бир неча йил олдин юз берган лог4ж ҳодисаси бунга яққол мисолдир: кенг қўлланиладиган очиқ кодли утилитадаги кичик бир заифлик бутун дунё бўйлаб йирик корпорацияларнинг тизимларини хавф остида қолдирган эди.
Кибержиноятчиликка қарши сунъий интеллектСўнгги вақтларда кибержиноятчилар сунъий интеллект ёрдамида дастурий кодлардаги заифликларни автоматик тарзда топиш ва улардан фойдаланиш (эхплоит) усулларини такомиллаштирмоқда. OpenAI эса ушбу технологиядан аксинча, ҳимоя мақсадида фойдаланишни таклиф этмоқда. Бу ёндашув кибержиноятчиликка қарши курашда кучлар мувозанатини сақлашга хизмат қилади.
Экспертларнинг фикрича, OpenAI томонидан амалга оширилаётган ушбу ҳаракат нафақат техник ёрдам, балки рақобатдош Anthropic компаниясининг Mythos каби хавфсизлик воситаларига муносиб жавобдир. Ўзбекистонлик дастурчилар ва маҳаллий АКТ сектори учун ҳам бундай глобал ташаббуслар муҳим, чунки мамлакатимиздаги кўплаб давлат ва хусусий ахборот тизимлари айнан очиқ манбали ечимлар асосига қурилган.
Лойиҳа узоқ муддатда қандай кенгайиши ва қанча лойиҳани қамраб олиши ҳозирча тўлиқ очиқланмаган бўлса-да, унинг бошланиши очиқ манбали ҳамжамият учун катта ёрдам сифатида баҳоланмоқда. Сунъий интеллект ёрдамида кодларни таҳлил қилиш ва автоматик тарзда хатоларни тузатиш келажакда дастурий таъминот хавфсизлигини мутлақо янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда.
…