OpenAI очиқ кодли дастурларни ҳимоя қилиш учун Патч те Планет ташаббусини бошлади

·17·Техно
OpenAI очиқ кодли дастурларни ҳимоя қилиш учун Патч те Планет ташаббусини бошлади

Сунъий интеллект соҳасидаги етакчи компания OpenAI очиқ манбали (опен-соурсе) дастурий таъминотлар хавфсизлигини кучайтиришга қаратилган янги глобал лойиҳани эълон қилди. Патч те Планет деб номланган ушбу ташаббус дастурий кодлардаги заифликларни аниқлаш ва уларни бартараф этишда ишлаб чиқувчиларга кўмаклашишни мақсад қилган. Бу қадам замонавий рақамли дунёнинг пойдевори ҳисобланган очиқ кодли лойиҳаларни киберҳужумлардан ҳимоя қилишда муҳим аҳамиятга эга. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Мазкур лойиҳа доирасида OpenAI киберхавфсизлик соҳасида ихтисослашган Траил оф Битс компанияси билан ҳамкорлик қилади. OpenAI маълумотига кўра, Траил оф Битс хавфсизлик муҳандислари очиқ манбали лойиҳалар муаллифлари билан бевосита ишлаб, потенциал хавф туғдириши мумкин бўлган код хатоларини кўриб чиқадилар. Бу жараёнда OpenAI компаниясининг Кодех Секуритй каби илғор сунъий интеллект воситаларидан самарали фойдаланилади.

Дастурчиларнинг оғирини енгил қилиш

Ҳозирги вақтда кўплаб очиқ манбали лойиҳа бошқарувчилари чекланган ресурслар ва вақт танқислиги шароитида жуда кўп миқдордаги хавфсизлик ҳисоботларини таҳлил қилишга мажбур бўлмоқда. Патч те Планет ташаббуси айнан шу юкни камайтириш учун ишлаб чиқилган. Тизим шундай тузилганки, хавфсизлик муҳандислари топилган камчиликларни дастурчиларга етиб бормасдан олдин саралаб, тайёр ечимлар (патчлар) ва тестларни ишлаб чиқишда ёрдам беришади.

Очиқ кодли дастурлар бугунги кунда тижорат дастурий таъминот саноатининг асосий устуни ҳисобланади. Бироқ, уларнинг марказлашмаган тузилиши ва етарли даражада назорат қилинмаслиги кўплаб хавфсизлик муаммоларини келтириб чиқаради. Бир неча йил олдин юз берган лог4ж ҳодисаси бунга яққол мисолдир: кенг қўлланиладиган очиқ кодли утилитадаги кичик бир заифлик бутун дунё бўйлаб йирик корпорацияларнинг тизимларини хавф остида қолдирган эди.

Кибержиноятчиликка қарши сунъий интеллект

Сўнгги вақтларда кибержиноятчилар сунъий интеллект ёрдамида дастурий кодлардаги заифликларни автоматик тарзда топиш ва улардан фойдаланиш (эхплоит) усулларини такомиллаштирмоқда. OpenAI эса ушбу технологиядан аксинча, ҳимоя мақсадида фойдаланишни таклиф этмоқда. Бу ёндашув кибержиноятчиликка қарши курашда кучлар мувозанатини сақлашга хизмат қилади.

Экспертларнинг фикрича, OpenAI томонидан амалга оширилаётган ушбу ҳаракат нафақат техник ёрдам, балки рақобатдош Anthropic компаниясининг Mythos каби хавфсизлик воситаларига муносиб жавобдир. Ўзбекистонлик дастурчилар ва маҳаллий АКТ сектори учун ҳам бундай глобал ташаббуслар муҳим, чунки мамлакатимиздаги кўплаб давлат ва хусусий ахборот тизимлари айнан очиқ манбали ечимлар асосига қурилган.

Лойиҳа узоқ муддатда қандай кенгайиши ва қанча лойиҳани қамраб олиши ҳозирча тўлиқ очиқланмаган бўлса-да, унинг бошланиши очиқ манбали ҳамжамият учун катта ёрдам сифатида баҳоланмоқда. Сунъий интеллект ёрдамида кодларни таҳлил қилиш ва автоматик тарзда хатоларни тузатиш келажакда дастурий таъминот хавфсизлигини мутлақо янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда.

OpenAIКиберхавфсизликСунъий IntelлектДастурлашОпен Соурсе
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Microsoft раҳбари сунъий интеллект бозоридаги гегемонликни ва қўрқувни танқид қилдиMicrosoft раҳбари сунъий интеллект бозоридаги гегемонликни ва қўрқувни танқид қилдиБугун, 05:59Asus ва Acer Германия бозорига қайтди: Нокиа билан патент можароси якунландиAsus ва Acer Германия бозорига қайтди: Нокиа билан патент можароси якунландиБугун, 05:25Сунъий интеллект бозори доткомлар инқирозидан ҳам оғирроқ зарбага учраши мумкинСунъий интеллект бозори доткомлар инқирозидан ҳам оғирроқ зарбага учраши мумкинБугун, 04:51Уран йўлдошларидаги сув таркиби олимларни ҳайратда қолдирди: Янги кашфиётУран йўлдошларидаги сув таркиби олимларни ҳайратда қолдирди: Янги кашфиётБугун, 04:27Tesla Техасдаги фожиали авария бўйича айбловларни рад этди: Аутопилот айбдорми?Tesla Техасдаги фожиали авария бўйича айбловларни рад этди: Аутопилот айбдорми?Бугун, 04:25Uber акциядорлари компания раҳбариятини судга бердиUber акциядорлари компания раҳбариятини судга бердиБугун, 03:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди