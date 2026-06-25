Слате компанияси ҳамёнбоп электромобил-пикапи учун янги турдаги аккумулятор танлади

·0·Техно
Слате компанияси ҳамёнбоп электромобил-пикапи учун янги турдаги аккумулятор танлади

АҚШнинг Слате стартапи ўзининг арзон ва ихчам электр пикапи лойиҳасида кутилмаган ўзгаришни амалга оширди. Компания автомобил нархини 24 950 доллар даражасида сақлаб қолиш мақсадида аккумулятор технологиясини бутунлай янгилашга қарор қилди. Бу қарор нафақат техник хусусиятларга, балки бутун жаҳон электромобил бозоридаги иқтисодий тенденцияларга боғлиқдир. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Дастлаб Слате ўз моделларида никел-марганец-кобалт (НМК) элементларидан фойдаланишни режалаштирган эди. Ушбу кимёвий таркиб юқори энергия зичлиги билан ажралиб туради ва бир марта қувватланишда узоқ масофани босиб ўтиш имконини беради. Бироқ, никел ва кобалт нархининг ўта юқорилиги якуний маҳсулот таннархига салбий таъсир кўрсатиши аниқ бўлди. Натижада, компания литий-темир-фосфат (ЛФП) технологиясига ўтишни афзал кўрди.

ЛФП технологиясининг афзалликлари ва бозор ўзгариши

ЛФП аккумуляторлари НМК муқобилларига қараганда тахминан 40 фоизга арзонроқ ҳисобланади. Бунинг асосий сабаби таркибида қимматбаҳо металлар ўрнига кенг тарқалган ва арзон темирдан фойдаланилишидир. Гарчи ЛФП элементлари энергия зичлиги бўйича бироз ортда қолса-да, замонавий технологиялар бу фарқни сезиларли даражада камайтиришга муваффақ бўлди. Слате компанияси стандарт аккумулятор қувватини 150 милдан (241 км) 205 милга (330 км) оширишга эришди.

ixbt.com маълумотига кўра, Слате ушбу лойиҳа доирасида Хитойнинг Готион компанияси билан ҳамкорлик қилади. Диққатга сазовор жиҳати шундаки, аккумулятор элементлари АҚШнинг Иллинойс штатидаги заводда ишлаб чиқарилади. Бу эса АҚШ қонунчилигидаги солиқ имтиёзларидан фойдаланиш ва логистика харажатларини камайтириш имконини беради.

Саноатдаги янги стандарт

Бугунги кунда Tesla, Ford, GM ва Rivian каби йирик автогигантлар ҳам ўзларининг оммабоп моделлари учун ЛФП аккумуляторларидан фойдаланишни бошладилар. Бу тенденция электромобиллар бозорида нархларнинг пасайишига ва оммавийлашувига хизмат қилмоқда. Слате компанияси ҳам айнан шу йўлдан бориб, "селл-то-пакк" (элементдан тўғридан-тўғри блокга) технологиясини жорий этмоқда.

Ўзбекистон бозорида ҳам BYD каби брендлар орқали ЛФП (Бладе Баттерй) технологияси билан жиҳозланган автомобиллар кенг тарқалганини ҳисобга олсак, Слате танлаган йўл глобал миқёсда энг самарали ечим эканини кўриш мумкин. Арзон нарх ва етарли масофа комбинацияси электромобилларнинг анъанавий ички ёнув двигателли машиналар билан рақобатлашишида асосий омил бўлиб қолмоқда.

Хулоса қилиб айтганда, Слате стратегиясидаги ўзгариш электромобил саноатидаги прагматик ёндашувни ифодалайди. Истеъмолчилар учун ўта қиммат ва узоқ масофали аккумулятордан кўра, ҳамёнбоп ва кундалик эҳтиёжларга жавоб берадиган ишончли технология муҳимроқ бўлиб бормоқда.

СлатеЭлектромобилЛФП БаттерйТехнологияАвто
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россиянинг янгиланган СЖ-100 самолёти синовлари якуний босқичга кирдиРоссиянинг янгиланган СЖ-100 самолёти синовлари якуний босқичга кирдиБугун, 00:27OpenAI ўзининг илк Жалапено процессорини тақдим этди: NVIDIA учун жиддий рақобатчиOpenAI ўзининг илк Жалапено процессорини тақдим этди: NVIDIA учун жиддий рақобатчиКеча, 23:54Xiaomi йўлда кофе тайёрлайдиган ихчам Mijia Портабле Коффее Мачине қурилмасини тақдим этдиXiaomi йўлда кофе тайёрлайдиган ихчам Mijia Портабле Коффее Мачине қурилмасини тақдим этдиКеча, 22:58Россиянинг янги Ту-214 йўловчи самолётлари 2027-йилдан етказиб берила бошлайдиРоссиянинг янги Ту-214 йўловчи самолётлари 2027-йилдан етказиб берила бошлайдиКеча, 22:24Деэзер янги Ремих Лаб функциясини ишга туширди: Энди мухлислар қўшиқларни қонуний ремикс қиладиДеэзер янги Ремих Лаб функциясини ишга туширди: Энди мухлислар қўшиқларни қонуний ремикс қиладиКеча, 22:24Идеал Android смартфон қидириб: «орзудаги телефон» концепти тақдим этилди!Идеал Android смартфон қидириб: «орзудаги телефон» концепти тақдим этилди!Кеча, 22:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди