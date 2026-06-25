Россиянинг тўлиқ маҳаллийлаштирилган СЖ-100 самолёти 2027-йилда сертификат олади
Россия авиация саноати ўзининг энг муҳим лойиҳаларидан бири — бутунлай маҳаллий бутловчи қисмлардан йиғилган СЖ-100 (Супержет) яқин масофага учувчи лайнерини сертификатлаш муддатини маълум қилди. Россия Саноат ва савдо вазири Антон Алихановнинг сўзларига кўра, янгиланган самолёт 2027-йилнинг биринчи чорагида барча зарур рухсатномаларга эга бўлиши кутилмоқда. Ушбу лойиҳа Россия фуқаро авиациясининг хорижий технологияларга қарамлигини камайтириш йўлидаги стратегик қадам ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирги вақтда самолётнинг синов жараёнлари қизғин паллага кирган. Вазирнинг таъкидлашича, лайнер белгиланган парвоз дастурининг 80 фоиздан ортиғини муваффақиятли якунлаб бўлди. Мутахассислар жорий йил охирига қадар парвоз синовларини тўлиқ якунлашни режалаштиришмоқда. Бу эса лойиҳанинг техник қисми деярли тайёр эканлигидан далолат беради.
Техник синовлар ва сертификатлаш жараёниПарвоз дастури якунлангач, тўпланган барча техник маълумотлар ва ҳужжатлар Россия авиация агентлигига (Росавиация) тақдим этилади. Аввалроқ "Яковлев" компаниясининг СЖ-100 дастури бош конструктори Кирилл Кузнесов ҳам ушбу муддатларни тасдиқлаган эди. Сертификатлаш жараёни мураккаб кечиши кутилмоқда, чунки самолётдаги деярли барча тизимлар янгидан ишлаб чиқилган ёки маҳаллий муқобилларга алмаштирилган.
СЖ-100 самолёти 100 нафар йўловчига мўлжалланган бўлиб, у тор фюзеляжли лайнерлар синфига киради. Унинг асосий ўзига хослиги — Россияда ишлаб чиқарилган ПД-8 двигателлари ва замонавий маҳаллий авионика тизимлари билан жиҳозланганлигидир. Аввалги Супержет 100 русумларида хорижий, хусусан, Франция билан ҳамкорликда яратилган двигателлар ва Ғарб электроникасидан кенг фойдаланилган эди.
Авиакомпанияларга етказиб бериш истиқболлариКоmsомолск-на-Амурдаги заводда ҳозирда бир нечта СЖ-100 самолётларини йиғиш ишлари давом этмоқда. Сертификат олингандан сўнг, ушбу лайнерлар дарҳол маҳаллий авиакомпанияларга етказиб берила бошланади. Бу Россия ички йўналишларидаги авиапаркни янгилаш ва халқаро санкциялар шароитида парвозлар хавфсизлигини таъминлаш учун муҳим аҳамиятга эга.
Минтақавий авиация мутахассисларининг фикрича, СЖ-100 каби самолётлар Ўрта Осиё давлатлари, жумладан, Ўзбекистон учун ҳам қизиқарли бўлиши мумкин. Яқин масофаларга учишга мўлжалланган тежамкор лайнерлар ички туризм ва ҳудудлараро алоқаларни ривожлантиришда қўл келади. Бироқ, экспорт масалалари фақатгина Россия ички эҳтиёжлари қондирилгандан сўнг кўриб чиқилиши кутилмоқда.
Ixbt.com маълумотларига кўра, лойиҳанинг кечикиши технологик мураккабликлар ва барча тизимларни қайтадан лойиҳалаш зарурияти билан боғлиқ. Шунга қарамай, 2027-йил лойиҳа учун якуний марра сифатида белгиланган ва бу Россия авиация саноати учун ўзига хос имтиҳон бўлиши аниқ.
…