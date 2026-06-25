Россиянинг тўлиқ маҳаллийлаштирилган СЖ-100 самолёти 2027-йилда сертификат олади

·23·Техно
Россиянинг тўлиқ маҳаллийлаштирилган СЖ-100 самолёти 2027-йилда сертификат олади

Россия авиация саноати ўзининг энг муҳим лойиҳаларидан бири — бутунлай маҳаллий бутловчи қисмлардан йиғилган СЖ-100 (Супержет) яқин масофага учувчи лайнерини сертификатлаш муддатини маълум қилди. Россия Саноат ва савдо вазири Антон Алихановнинг сўзларига кўра, янгиланган самолёт 2027-йилнинг биринчи чорагида барча зарур рухсатномаларга эга бўлиши кутилмоқда. Ушбу лойиҳа Россия фуқаро авиациясининг хорижий технологияларга қарамлигини камайтириш йўлидаги стратегик қадам ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги вақтда самолётнинг синов жараёнлари қизғин паллага кирган. Вазирнинг таъкидлашича, лайнер белгиланган парвоз дастурининг 80 фоиздан ортиғини муваффақиятли якунлаб бўлди. Мутахассислар жорий йил охирига қадар парвоз синовларини тўлиқ якунлашни режалаштиришмоқда. Бу эса лойиҳанинг техник қисми деярли тайёр эканлигидан далолат беради.

Техник синовлар ва сертификатлаш жараёни

Парвоз дастури якунлангач, тўпланган барча техник маълумотлар ва ҳужжатлар Россия авиация агентлигига (Росавиация) тақдим этилади. Аввалроқ "Яковлев" компаниясининг СЖ-100 дастури бош конструктори Кирилл Кузнесов ҳам ушбу муддатларни тасдиқлаган эди. Сертификатлаш жараёни мураккаб кечиши кутилмоқда, чунки самолётдаги деярли барча тизимлар янгидан ишлаб чиқилган ёки маҳаллий муқобилларга алмаштирилган.

СЖ-100 самолёти 100 нафар йўловчига мўлжалланган бўлиб, у тор фюзеляжли лайнерлар синфига киради. Унинг асосий ўзига хослиги — Россияда ишлаб чиқарилган ПД-8 двигателлари ва замонавий маҳаллий авионика тизимлари билан жиҳозланганлигидир. Аввалги Супержет 100 русумларида хорижий, хусусан, Франция билан ҳамкорликда яратилган двигателлар ва Ғарб электроникасидан кенг фойдаланилган эди.

Авиакомпанияларга етказиб бериш истиқболлари

Коmsомолск-на-Амурдаги заводда ҳозирда бир нечта СЖ-100 самолётларини йиғиш ишлари давом этмоқда. Сертификат олингандан сўнг, ушбу лайнерлар дарҳол маҳаллий авиакомпанияларга етказиб берила бошланади. Бу Россия ички йўналишларидаги авиапаркни янгилаш ва халқаро санкциялар шароитида парвозлар хавфсизлигини таъминлаш учун муҳим аҳамиятга эга.

Минтақавий авиация мутахассисларининг фикрича, СЖ-100 каби самолётлар Ўрта Осиё давлатлари, жумладан, Ўзбекистон учун ҳам қизиқарли бўлиши мумкин. Яқин масофаларга учишга мўлжалланган тежамкор лайнерлар ички туризм ва ҳудудлараро алоқаларни ривожлантиришда қўл келади. Бироқ, экспорт масалалари фақатгина Россия ички эҳтиёжлари қондирилгандан сўнг кўриб чиқилиши кутилмоқда.

Ixbt.com маълумотларига кўра, лойиҳанинг кечикиши технологик мураккабликлар ва барча тизимларни қайтадан лойиҳалаш зарурияти билан боғлиқ. Шунга қарамай, 2027-йил лойиҳа учун якуний марра сифатида белгиланган ва бу Россия авиация саноати учун ўзига хос имтиҳон бўлиши аниқ.

РоссияАвиацияСЖ-100ТехнологияСамолёт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NASA Персеверансе аппарати Марсда мураккаб органик бирикмалар борлигини тасдиқладиNASA Персеверансе аппарати Марсда мураккаб органик бирикмалар борлигини тасдиқладиБугун, 01:25Сунъий интеллект харажатлари назоратдан чиқмоқда: Йирик компаниялар чекловлар жорий этмоқдаСунъий интеллект харажатлари назоратдан чиқмоқда: Йирик компаниялар чекловлар жорий этмоқдаБугун, 01:20Слате компанияси ҳамёнбоп электромобил-пикапи учун янги турдаги аккумулятор танладиСлате компанияси ҳамёнбоп электромобил-пикапи учун янги турдаги аккумулятор танладиБугун, 00:29Россиянинг янгиланган СЖ-100 самолёти синовлари якуний босқичга кирдиРоссиянинг янгиланган СЖ-100 самолёти синовлари якуний босқичга кирдиБугун, 00:27OpenAI ўзининг илк Жалапено процессорини тақдим этди: NVIDIA учун жиддий рақобатчиOpenAI ўзининг илк Жалапено процессорини тақдим этди: NVIDIA учун жиддий рақобатчиКеча, 23:54Xiaomi йўлда кофе тайёрлайдиган ихчам Mijia Портабле Коффее Мачине қурилмасини тақдим этдиXiaomi йўлда кофе тайёрлайдиган ихчам Mijia Портабле Коффее Мачине қурилмасини тақдим этдиКеча, 22:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди