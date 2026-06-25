Карлуш Кейруш ва Жуд Беллингҳем ўртасидаги можаро тафсилотлари...

·0·Спорт
Карлуш Кейруш ва Жуд Беллингҳем ўртасидаги можаро тафсилотлари...

Жаҳон чемпионатининг 2-туридан ўрин олган Англия ва Гана (0:0) ўртасидаги шиддатли баҳс нафақат майдондаги курашлар, балки захира ўриндиғи яқинида содир бўлган ҳақиқий «ёнғин» билан ҳам мухлислар ёдида қолди.

Гана терма жамоасининг португалиялик бош мураббийи Карлуш Кейруш инглизлар юлдузи Жуд Беллингҳем билан ўйин охирида юз берган кескин тўқнашув ҳақида гапириб берди.

Можаро қандай бошланди?

Ҳаммаси иккинчи бўлим якунида, Жуд Беллингҳемнинг Гана ҳимоячиси Жереми Опокуга қарши ишлатган ўта қўпол ҳаракатидан сўнг бошланди. Захира чизиғида турган Карлуш Кейруш инглиз футболчисига ўз эътирозини билдириб, танбеҳ берди. Бу эса ёш юлдузнинг асабларини дош бермаслигига олиб келди.

Мураббий ушбу вазиятни қуйидагича изоҳлади:

«У ҳақоратли сўзлар ишлатиб, нотўғри муносабат билдирди. Шунинг учун бу воқеа бошланди. Мен унга подкатдан кейин тинчланишни айтмоқчи эдим. Бу ҳаракати учун у иккинчи сариқ ёки ҳатто тўғридан-тўғри қизил карточка ҳам олиши мумкин эди, чунки у менинг футболчимнинг оёғига атайлаб тепди».

«Футбол — жасурлар ўйини!»

Тажрибали мутахассис бу вазиятга катта фожиа сифатида қарамаслигини, чунки майдонда ҳис-тўйғулар доимо қайнашини таъкидлаб ўтди. Бироқ Беллингҳемнинг ишлатган сўзлари оддий чегарадан чиқиб кетган.

«Бу шунчаки эмоционал ҳолат эди. У ҳаёт китобида умуман бўлмаслиги лозим бўлган бир сўзни айтди. Бу вазиятни янада кескинлаштирган бўлиши мумкин. Аммо биз профессионаллар сифатида дарҳол ўзимизни тўхтатдик. Футбол смокинг кийиб рақсга тушадиганлар учун эмас, балки жасур инсонлар учун», — деди Кейруш.

Гуруҳдаги вазият: Олдинда «ҳаёт-мамот» жанги

Ушбу жанговар дурангдан сўнг гуруҳда вазият жуда қизиқарли тус олди. Сўнгги 3-тур ўйинлари 28 июнь куни бўлиб ўтади ва унда плей-офф йўлланмаси учун ҳақиқий жанг гувоҳига айланамиз.

Терма жамоа

Жорий очкоси

Сўнгги турдаги рақиби (28 июнь)

Англия

4 очко

Панама (0 очко)

Гана

4 очко

Хорватия (3 очко)

Хорватия

3 очко

Гана (4 очко)

Панама

0 очко

Англия (4 очко)

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистоннинг имконияти янгиланди — Плей-оффга чиқиш учун нажот борми?Ўзбекистоннинг имконияти янгиланди — Плей-оффга чиқиш учун нажот борми?Бугун, 00:31Португалия — Ўзбекистон ўйини турнинг энг томошабоп баҳслари қаторига кирдиПортугалия — Ўзбекистон ўйини турнинг энг томошабоп баҳслари қаторига кирдиБугун, 00:23Нуно Мендеш Ўзбекистонга урган ажойиб голининг сирини очдиНуно Мендеш Ўзбекистонга урган ажойиб голининг сирини очдиБугун, 00:17Энтони Эланга Криштиано Роналдо билан бирга ўйнашдан нималарни ўрганганини очиқладиЭнтони Эланга Криштиано Роналдо билан бирга ўйнашдан нималарни ўрганганини очиқладиБугун, 00:14Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатида тарихий натижа қайд этди: Бруно Фернандеш муносабатиКриштиану Роналду Жаҳон чемпионатида тарихий натижа қайд этди: Бруно Фернандеш муносабатиКеча, 23:57Фабио Каннаваро Криштиано Роналдо ҳақида: “У ҳали бир неча йил ўйнаши керак”Фабио Каннаваро Криштиано Роналдо ҳақида: “У ҳали бир неча йил ўйнаши керак”Кеча, 23:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...