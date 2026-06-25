Карлуш Кейруш ва Жуд Беллингҳем ўртасидаги можаро тафсилотлари...
Жаҳон чемпионатининг 2-туридан ўрин олган Англия ва Гана (0:0) ўртасидаги шиддатли баҳс нафақат майдондаги курашлар, балки захира ўриндиғи яқинида содир бўлган ҳақиқий «ёнғин» билан ҳам мухлислар ёдида қолди.
Гана терма жамоасининг португалиялик бош мураббийи Карлуш Кейруш инглизлар юлдузи Жуд Беллингҳем билан ўйин охирида юз берган кескин тўқнашув ҳақида гапириб берди.
Можаро қандай бошланди?
Ҳаммаси иккинчи бўлим якунида, Жуд Беллингҳемнинг Гана ҳимоячиси Жереми Опокуга қарши ишлатган ўта қўпол ҳаракатидан сўнг бошланди. Захира чизиғида турган Карлуш Кейруш инглиз футболчисига ўз эътирозини билдириб, танбеҳ берди. Бу эса ёш юлдузнинг асабларини дош бермаслигига олиб келди.
Мураббий ушбу вазиятни қуйидагича изоҳлади:
«У ҳақоратли сўзлар ишлатиб, нотўғри муносабат билдирди. Шунинг учун бу воқеа бошланди. Мен унга подкатдан кейин тинчланишни айтмоқчи эдим. Бу ҳаракати учун у иккинчи сариқ ёки ҳатто тўғридан-тўғри қизил карточка ҳам олиши мумкин эди, чунки у менинг футболчимнинг оёғига атайлаб тепди».
«Футбол — жасурлар ўйини!»
Тажрибали мутахассис бу вазиятга катта фожиа сифатида қарамаслигини, чунки майдонда ҳис-тўйғулар доимо қайнашини таъкидлаб ўтди. Бироқ Беллингҳемнинг ишлатган сўзлари оддий чегарадан чиқиб кетган.
«Бу шунчаки эмоционал ҳолат эди. У ҳаёт китобида умуман бўлмаслиги лозим бўлган бир сўзни айтди. Бу вазиятни янада кескинлаштирган бўлиши мумкин. Аммо биз профессионаллар сифатида дарҳол ўзимизни тўхтатдик. Футбол смокинг кийиб рақсга тушадиганлар учун эмас, балки жасур инсонлар учун», — деди Кейруш.
Гуруҳдаги вазият: Олдинда «ҳаёт-мамот» жанги
Ушбу жанговар дурангдан сўнг гуруҳда вазият жуда қизиқарли тус олди. Сўнгги 3-тур ўйинлари 28 июнь куни бўлиб ўтади ва унда плей-офф йўлланмаси учун ҳақиқий жанг гувоҳига айланамиз.
Терма жамоа
Жорий очкоси
Сўнгги турдаги рақиби (28 июнь)
Англия
4 очко
Панама (0 очко)
Гана
4 очко
Хорватия (3 очко)
Хорватия
3 очко
Гана (4 очко)
Панама
0 очко
Англия (4 очко)
…