OpenAI ўзининг илк Жалапено процессорини тақдим этди: NVIDIA учун жиддий рақобатчи
Сунъий интеллект оламида инқилоб ясаган ChatGPT яратувчиси — OpenAI компанияси Броадком билан ҳамкорликда ўзининг илк хусусий процессорини намойиш этди. Жалапено деб номланган ушбу интеллектуал чип маълумотларни қайта ишлаш ва катта тил моделларини (LLM) самарали юритиш учун махсус ишлаб чиқилган бўлиб, у соҳадаги етакчи NVIDIA маҳсулотларига жиддий муқобил бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Жалапено лойиҳаси OpenAI бош директори Сем Алтман ва президент Грег Брокман ҳамда Броадком раҳбарияти иштирокида расман таништирилди. Ушбу чип шунчаки навбатдаги акселератор эмас, балки кўп авлодли ҳисоблаш платформасининг биринчи босқичидир. Броадком ва Селестика компаниялари билан ҳамкорликда нолдан лойиҳалаштирилган ушбу қурилма сунъий интеллект моделларининг ички ишлаш механизмларини чуқур тушуниш асосида яратилган.
Технологик устунлик ва самарадорликҲозирги вақтда Жалапено чипларининг муҳандислик намуналари лаборатория шароитида синовдан ўтказилмоқда. Дастлабки натижаларга кўра, янги процессор ҳатто ҳали оммага тақдим этилмаган GPT-5.3-Кодех-Spark каби мураккаб моделларни ҳам муваффақиятли ишга туширмоқда. Энг муҳими, чипнинг энергия самарадорлиги (бир ватт қувватга тўғри келадиган унумдорлик) ҳозирги замонавий технологиялардан сезиларли даражада юқори экани айтилмоқда.
OpenAI аппарат таъминоти бўйича дастур раҳбари Ричард Хонинг сўзларига кўра, Жалапено архитектураси маълумотларнинг ҳаракатланишини камайтириш ва ҳисоблаш, хотира ҳамда тармоқ ресурсларини ўзаро мувозанатлаш учун оптималлаштирилган. Бу эса чипнинг амалдаги иш унумдорлигини назарий жиҳатдан мумкин бўлган энг юқори даражага яқинлаштириш имконини беради.
Келажак режалари ва ишлаб чиқаришБроадком компаниясининг Томаҳавк сериясидаги тармоқ чиплари ва илғор технологиялари Жалапено платформасини йирик миқёсда ишлаб чиқаришга ёрдам беради. Ушбу ҳамкорлик OpenAI учун NVIDIA каби ташқи етказиб берувчиларга бўлган боғлиқликни камайтириш ва ўз моделларининг ишлаш тезлигини ошириш йўлидаги стратегик қадамдир.
Янги чип барча турдаги катта тил моделлари билан ишлашга мослашувчан қилиб яратилган. OpenAI яқин ойларда процессорнинг унумдорлиги бўйича батафсил техник ҳисоботни тақдим этишни вада қилмоқда. Агар дастлабки тестлар ўзини оқласа, Жалапено глобал сунъий интеллект инфратузилмаси бозорида кучлар нисбатини бутунлай ўзгартириб юбориши мумкин.
Ўзбекистондаги технология ихлосмандлари ва дастурчилар учун бу янгилик ChatGPT хизматларининг келажакда янада тезроқ ва арзонроқ ишлашига хизмат қилиши билан аҳамиятлидир. Хусусий чипларнинг ишлаб чиқилиши сунъий интеллект соҳасидаги рақобатни кучайтириб, якуний фойдаланувчилар учун янги имкониятлар эшигини очади.
…