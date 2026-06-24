OpenAI ўзининг илк Жалапено процессорини тақдим этди: NVIDIA учун жиддий рақобатчи

·0·Техно
OpenAI ўзининг илк Жалапено процессорини тақдим этди: NVIDIA учун жиддий рақобатчи

Сунъий интеллект оламида инқилоб ясаган ChatGPT яратувчиси — OpenAI компанияси Броадком билан ҳамкорликда ўзининг илк хусусий процессорини намойиш этди. Жалапено деб номланган ушбу интеллектуал чип маълумотларни қайта ишлаш ва катта тил моделларини (LLM) самарали юритиш учун махсус ишлаб чиқилган бўлиб, у соҳадаги етакчи NVIDIA маҳсулотларига жиддий муқобил бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Жалапено лойиҳаси OpenAI бош директори Сем Алтман ва президент Грег Брокман ҳамда Броадком раҳбарияти иштирокида расман таништирилди. Ушбу чип шунчаки навбатдаги акселератор эмас, балки кўп авлодли ҳисоблаш платформасининг биринчи босқичидир. Броадком ва Селестика компаниялари билан ҳамкорликда нолдан лойиҳалаштирилган ушбу қурилма сунъий интеллект моделларининг ички ишлаш механизмларини чуқур тушуниш асосида яратилган.

Технологик устунлик ва самарадорлик

Ҳозирги вақтда Жалапено чипларининг муҳандислик намуналари лаборатория шароитида синовдан ўтказилмоқда. Дастлабки натижаларга кўра, янги процессор ҳатто ҳали оммага тақдим этилмаган GPT-5.3-Кодех-Spark каби мураккаб моделларни ҳам муваффақиятли ишга туширмоқда. Энг муҳими, чипнинг энергия самарадорлиги (бир ватт қувватга тўғри келадиган унумдорлик) ҳозирги замонавий технологиялардан сезиларли даражада юқори экани айтилмоқда.

OpenAI аппарат таъминоти бўйича дастур раҳбари Ричард Хонинг сўзларига кўра, Жалапено архитектураси маълумотларнинг ҳаракатланишини камайтириш ва ҳисоблаш, хотира ҳамда тармоқ ресурсларини ўзаро мувозанатлаш учун оптималлаштирилган. Бу эса чипнинг амалдаги иш унумдорлигини назарий жиҳатдан мумкин бўлган энг юқори даражага яқинлаштириш имконини беради.

Келажак режалари ва ишлаб чиқариш

Броадком компаниясининг Томаҳавк сериясидаги тармоқ чиплари ва илғор технологиялари Жалапено платформасини йирик миқёсда ишлаб чиқаришга ёрдам беради. Ушбу ҳамкорлик OpenAI учун NVIDIA каби ташқи етказиб берувчиларга бўлган боғлиқликни камайтириш ва ўз моделларининг ишлаш тезлигини ошириш йўлидаги стратегик қадамдир.

Янги чип барча турдаги катта тил моделлари билан ишлашга мослашувчан қилиб яратилган. OpenAI яқин ойларда процессорнинг унумдорлиги бўйича батафсил техник ҳисоботни тақдим этишни вада қилмоқда. Агар дастлабки тестлар ўзини оқласа, Жалапено глобал сунъий интеллект инфратузилмаси бозорида кучлар нисбатини бутунлай ўзгартириб юбориши мумкин.

Ўзбекистондаги технология ихлосмандлари ва дастурчилар учун бу янгилик ChatGPT хизматларининг келажакда янада тезроқ ва арзонроқ ишлашига хизмат қилиши билан аҳамиятлидир. Хусусий чипларнинг ишлаб чиқилиши сунъий интеллект соҳасидаги рақобатни кучайтириб, якуний фойдаланувчилар учун янги имкониятлар эшигини очади.

OpenAIЖалапеноChatGPTБроадкомСунъий Intelлект
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi йўлда кофе тайёрлайдиган ихчам Mijia Портабле Коффее Мачине қурилмасини тақдим этдиXiaomi йўлда кофе тайёрлайдиган ихчам Mijia Портабле Коффее Мачине қурилмасини тақдим этдиКеча, 22:58Россиянинг янги Ту-214 йўловчи самолётлари 2027-йилдан етказиб берила бошлайдиРоссиянинг янги Ту-214 йўловчи самолётлари 2027-йилдан етказиб берила бошлайдиКеча, 22:24Деэзер янги Ремих Лаб функциясини ишга туширди: Энди мухлислар қўшиқларни қонуний ремикс қиладиДеэзер янги Ремих Лаб функциясини ишга туширди: Энди мухлислар қўшиқларни қонуний ремикс қиладиКеча, 22:24Идеал Android смартфон қидириб: «орзудаги телефон» концепти тақдим этилди!Идеал Android смартфон қидириб: «орзудаги телефон» концепти тақдим этилди!Кеча, 22:24Facebook контент яратувчилар учун махсус сунъий интеллект иловасини тақдим этдиFacebook контент яратувчилар учун махсус сунъий интеллект иловасини тақдим этдиКеча, 22:20АҚШ космодромлари инқироз ёқасида: Ракеталар сони инфратузилма имкониятидан ошиб кетмоқдаАҚШ космодромлари инқироз ёқасида: Ракеталар сони инфратузилма имкониятидан ошиб кетмоқдаКеча, 21:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди