Португалия — Ўзбекистон ўйини турнинг энг томошабоп баҳслари қаторига кирди
2026 йилги жаҳон чемпионати гуруҳ босқичи иккинчи туридан ўрин олган Португалия ва Ўзбекистон терма жамоалари ўртасидаги учрашув томошабинлар сони бўйича турнинг энг оммавий ўйинлари ўнталигига кирди.
Хьюстон шаҳридаги «NRG Stadium» аренасида ўтказилган беллашувни 68 777 нафар мухлис бевосита стадион трибуналаридан кузатди. Бу натижа Португалия — Ўзбекистон учрашувига иккинчи турнинг энг кўп томошабин тўплаган баҳслари рўйхатида еттинчи ўринни олиб берди.
Иккинчи турда энг катта аудитория Норвегия ва Сенегал терма жамоалари ўртасидаги ўйинда қайд этилди. Ушбу баҳсни 80 663 нафар мухлис стадиондан томоша қилди.
Шунингдек, Аргентина — Австрия учрашувига 70 649 нафар, Бельгия — Эрон баҳсига эса 70 317 нафар томошабин ташриф буюрди.
ЖЧ-2026 иккинчи турида энг кўп мухлис йиғган 10 та ўйин:
Норвегия — Сенегал — 80 663 нафар
Аргентина — Австрия — 70 649 нафар
Бельгия — Эрон — 70 317 нафар
Швейцария — Босния ва Герцеговина — 70 026 нафар
Туркия — Парагвай — 68 827 нафар
Нидерландия — Швеция — 68 777 нафар
Португалия — Ўзбекистон — 68 777 нафар
Эквадор — Кюрасао — 68 598 нафар
Иордания — Алжир — 68 371 нафар
Бразилия — Гаити — 68 324 нафар
Эслатиб ўтамиз, Португалия ва Ўзбекистон терма жамоалари ўртасидаги учрашув европаликларнинг 5:0 ҳисобидаги ғалабаси билан якунланган эди.
Португалия сафида Криштиану Роналду дубль қайд этди. Нуну Мендеш ва Рафаэл Леау ҳам биттадан гол уришди. Яна бир тўп Ўзбекистон терма жамоаси дарвозабони Абдувоҳид Неъматовнинг автоголи сифатида қайд этилди.
…