Португалия — Ўзбекистон ўйини турнинг энг томошабоп баҳслари қаторига кирди

·0·Спорт
Португалия — Ўзбекистон ўйини турнинг энг томошабоп баҳслари қаторига кирди

2026 йилги жаҳон чемпионати гуруҳ босқичи иккинчи туридан ўрин олган Португалия ва Ўзбекистон терма жамоалари ўртасидаги учрашув томошабинлар сони бўйича турнинг энг оммавий ўйинлари ўнталигига кирди.

Хьюстон шаҳридаги «NRG Stadium» аренасида ўтказилган беллашувни 68 777 нафар мухлис бевосита стадион трибуналаридан кузатди. Бу натижа Португалия — Ўзбекистон учрашувига иккинчи турнинг энг кўп томошабин тўплаган баҳслари рўйхатида еттинчи ўринни олиб берди.

Иккинчи турда энг катта аудитория Норвегия ва Сенегал терма жамоалари ўртасидаги ўйинда қайд этилди. Ушбу баҳсни 80 663 нафар мухлис стадиондан томоша қилди.

Шунингдек, Аргентина — Австрия учрашувига 70 649 нафар, Бельгия — Эрон баҳсига эса 70 317 нафар томошабин ташриф буюрди.

ЖЧ-2026 иккинчи турида энг кўп мухлис йиғган 10 та ўйин:

  1. Норвегия — Сенегал — 80 663 нафар

  2. Аргентина — Австрия — 70 649 нафар

  3. Бельгия — Эрон — 70 317 нафар

  4. Швейцария — Босния ва Герцеговина — 70 026 нафар

  5. Туркия — Парагвай — 68 827 нафар

  6. Нидерландия — Швеция — 68 777 нафар

  7. Португалия — Ўзбекистон — 68 777 нафар

  8. Эквадор — Кюрасао — 68 598 нафар

  9. Иордания — Алжир — 68 371 нафар

  10. Бразилия — Гаити — 68 324 нафар

Эслатиб ўтамиз, Португалия ва Ўзбекистон терма жамоалари ўртасидаги учрашув европаликларнинг 5:0 ҳисобидаги ғалабаси билан якунланган эди.

Португалия сафида Криштиану Роналду дубль қайд этди. Нуну Мендеш ва Рафаэл Леау ҳам биттадан гол уришди. Яна бир тўп Ўзбекистон терма жамоаси дарвозабони Абдувоҳид Неъматовнинг автоголи сифатида қайд этилди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нуно Мендеш Ўзбекистонга урган ажойиб голининг сирини очдиНуно Мендеш Ўзбекистонга урган ажойиб голининг сирини очдиБугун, 00:17Энтони Эланга Криштиано Роналдо билан бирга ўйнашдан нималарни ўрганганини очиқладиЭнтони Эланга Криштиано Роналдо билан бирга ўйнашдан нималарни ўрганганини очиқладиБугун, 00:14Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатида тарихий натижа қайд этди: Бруно Фернандеш муносабатиКриштиану Роналду Жаҳон чемпионатида тарихий натижа қайд этди: Бруно Фернандеш муносабатиКеча, 23:57Фабио Каннаваро Криштиано Роналдо ҳақида: “У ҳали бир неча йил ўйнаши керак”Фабио Каннаваро Криштиано Роналдо ҳақида: “У ҳали бир неча йил ўйнаши керак”Кеча, 23:35Гарри Кейн ва мистика: Ганалик афсун-жодугар Англия сардорини «озод қилди»Гарри Кейн ва мистика: Ганалик афсун-жодугар Англия сардорини «озод қилди»Кеча, 23:17Бавария Майкл Олисе учун янги шартнома тайёрламоқда: Реал Мадридга рад жавобиБавария Майкл Олисе учун янги шартнома тайёрламоқда: Реал Мадридга рад жавобиКеча, 23:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...