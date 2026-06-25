Россиянинг янгиланган СЖ-100 самолёти синовлари якуний босқичга кирди

·0·Техно
Россиянинг янгиланган СЖ-100 самолёти синовлари якуний босқичга кирди

Россия авиация саноатининг энг муҳим лойиҳаларидан бири бўлган, бутунлай маҳаллий бутловчи қисмлардан йиғилган СЖ-100 йўловчи самолётининг синов дастури якуний босқичга чиқди. Ушбу ҳаво кемасининг сертификатлаштириш жараёнлари жорий йилнинг куз ойларида ниҳоясига етиши кутилмоқда. Бу ҳақда "Яковлев" компаниясининг СЖ-100 дастури бош конструктори Кирилл Кузнецов маълум қилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ТАСС агентлиги хабарига кўра, самолётни тўлиқ фойдаланишга топшириш ва барча зарурий ҳужжатларни расмийлаштириш ишлари белгиланган график асосида кетмоқда. Мутахассисларнинг таъкидлашича, 2026-йилнинг кузига қадар ҳаво кемаси барча техник кўрик ва синовлардан ўтиб, парвозларга рухсат берувчи сертификатни қўлга киритиши режалаштирилган. Бу Россия фуқаро авиацияси учун импорт ўрнини босиш стратегиясидаги улкан қадамдир.

Синовлар ҳажми ва техник ҳолат

Ҳозирги кунга қадар СЖ-100 самолётининг парвоз синовлари дастури тахминан 80 фоизга бажарилган. Лойиҳа доирасида жами 400 га яқин парвоз амалга оширилган бўлиб, улардан 200 таси бевосита сертификатлаш жараёни билан боғлиқ мураккаб синовлардир. Ушбу кўрсаткичлар самолётнинг техник жиҳатдан ишончлилиги ва халқаро хавфсизлик стандартларига мувофиқлигини текширишда муҳим аҳамиятга эга.

Яқинда Россия президенти Владимир Путин Жуковский шаҳридаги М.М. Громов номидаги Парвоз-тадқиқот институтига ташрифи давомида ушбу янги авлод самолётларини кўздан кечирди. Намойиш давомида СЖ-100 билан бир қаторда Ил-114-300 ва MS-21 каби истиқболли лойиҳалар ҳақида ҳам маълумот берилди. Бу моделлар Россия авиация паркини замонавийлаштиришда асосий таянч бўлиши кутилмоқда.

Минтақавий авиация учун аҳамияти

СЖ-100 лойиҳасининг муваффақияти нафақат Россия, балки Марказий Осиё, жумладан, Ўзбекистон авиация бозори учун ҳам қизиқарли бўлиши мумкин. Минтақавий парвозлар учун мўлжалланган ушбу турдаги самолётлар эксплуатация харажатларининг камлиги ва қисқа масофаларга учишга мослашганлиги билан ажралиб туради. Агар самолёт барча синовлардан муваффақиятли ўтса, келажакда қўшни давлатлар билан авиаалоқаларни кенгайтиришда янги имкониятлар очилиши мумкин.

Лойиҳа бош конструктори Кирилл Кузнецовнинг сўзларига кўра, самолётнинг барча тизимлари, жумладан, двигателлари ва борт электроникаси маҳаллий ишлаб чиқарувчилар томонидан яратилган. Бу эса ташқи санкциялар шароитида авиация саноатининг барқарорлигини таъминлашга хизмат қилади. Ҳозирда муҳандислар ва учувчилар таркиби қолган 20 фоизлик синов ишларини тезроқ якунлаш устида иш олиб бормоқда.

Эслатиб ўтамиз, СЖ-100 аввалги Сухои Супержет 100 моделининг такомиллаштирилган ва хорижий бутловчи қисмлардан холи қилинган версиясидир. Унинг муваффақиятли парвозлари Россия авиация саноатининг технологик мустақиллигини намойиш этишда муҳим кўрсаткич бўлади.

АвиацияСЖ-100ТехнологияСамолётРоссия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Слате компанияси ҳамёнбоп электромобил-пикапи учун янги турдаги аккумулятор танладиСлате компанияси ҳамёнбоп электромобил-пикапи учун янги турдаги аккумулятор танладиБугун, 00:29OpenAI ўзининг илк Жалапено процессорини тақдим этди: NVIDIA учун жиддий рақобатчиOpenAI ўзининг илк Жалапено процессорини тақдим этди: NVIDIA учун жиддий рақобатчиКеча, 23:54Xiaomi йўлда кофе тайёрлайдиган ихчам Mijia Портабле Коффее Мачине қурилмасини тақдим этдиXiaomi йўлда кофе тайёрлайдиган ихчам Mijia Портабле Коффее Мачине қурилмасини тақдим этдиКеча, 22:58Россиянинг янги Ту-214 йўловчи самолётлари 2027-йилдан етказиб берила бошлайдиРоссиянинг янги Ту-214 йўловчи самолётлари 2027-йилдан етказиб берила бошлайдиКеча, 22:24Деэзер янги Ремих Лаб функциясини ишга туширди: Энди мухлислар қўшиқларни қонуний ремикс қиладиДеэзер янги Ремих Лаб функциясини ишга туширди: Энди мухлислар қўшиқларни қонуний ремикс қиладиКеча, 22:24Идеал Android смартфон қидириб: «орзудаги телефон» концепти тақдим этилди!Идеал Android смартфон қидириб: «орзудаги телефон» концепти тақдим этилди!Кеча, 22:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди