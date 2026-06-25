Россиянинг янгиланган СЖ-100 самолёти синовлари якуний босқичга кирди
Россия авиация саноатининг энг муҳим лойиҳаларидан бири бўлган, бутунлай маҳаллий бутловчи қисмлардан йиғилган СЖ-100 йўловчи самолётининг синов дастури якуний босқичга чиқди. Ушбу ҳаво кемасининг сертификатлаштириш жараёнлари жорий йилнинг куз ойларида ниҳоясига етиши кутилмоқда. Бу ҳақда "Яковлев" компаниясининг СЖ-100 дастури бош конструктори Кирилл Кузнецов маълум қилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ТАСС агентлиги хабарига кўра, самолётни тўлиқ фойдаланишга топшириш ва барча зарурий ҳужжатларни расмийлаштириш ишлари белгиланган график асосида кетмоқда. Мутахассисларнинг таъкидлашича, 2026-йилнинг кузига қадар ҳаво кемаси барча техник кўрик ва синовлардан ўтиб, парвозларга рухсат берувчи сертификатни қўлга киритиши режалаштирилган. Бу Россия фуқаро авиацияси учун импорт ўрнини босиш стратегиясидаги улкан қадамдир.
Синовлар ҳажми ва техник ҳолатҲозирги кунга қадар СЖ-100 самолётининг парвоз синовлари дастури тахминан 80 фоизга бажарилган. Лойиҳа доирасида жами 400 га яқин парвоз амалга оширилган бўлиб, улардан 200 таси бевосита сертификатлаш жараёни билан боғлиқ мураккаб синовлардир. Ушбу кўрсаткичлар самолётнинг техник жиҳатдан ишончлилиги ва халқаро хавфсизлик стандартларига мувофиқлигини текширишда муҳим аҳамиятга эга.
Яқинда Россия президенти Владимир Путин Жуковский шаҳридаги М.М. Громов номидаги Парвоз-тадқиқот институтига ташрифи давомида ушбу янги авлод самолётларини кўздан кечирди. Намойиш давомида СЖ-100 билан бир қаторда Ил-114-300 ва MS-21 каби истиқболли лойиҳалар ҳақида ҳам маълумот берилди. Бу моделлар Россия авиация паркини замонавийлаштиришда асосий таянч бўлиши кутилмоқда.
Минтақавий авиация учун аҳамиятиСЖ-100 лойиҳасининг муваффақияти нафақат Россия, балки Марказий Осиё, жумладан, Ўзбекистон авиация бозори учун ҳам қизиқарли бўлиши мумкин. Минтақавий парвозлар учун мўлжалланган ушбу турдаги самолётлар эксплуатация харажатларининг камлиги ва қисқа масофаларга учишга мослашганлиги билан ажралиб туради. Агар самолёт барча синовлардан муваффақиятли ўтса, келажакда қўшни давлатлар билан авиаалоқаларни кенгайтиришда янги имкониятлар очилиши мумкин.
Лойиҳа бош конструктори Кирилл Кузнецовнинг сўзларига кўра, самолётнинг барча тизимлари, жумладан, двигателлари ва борт электроникаси маҳаллий ишлаб чиқарувчилар томонидан яратилган. Бу эса ташқи санкциялар шароитида авиация саноатининг барқарорлигини таъминлашга хизмат қилади. Ҳозирда муҳандислар ва учувчилар таркиби қолган 20 фоизлик синов ишларини тезроқ якунлаш устида иш олиб бормоқда.
Эслатиб ўтамиз, СЖ-100 аввалги Сухои Супержет 100 моделининг такомиллаштирилган ва хорижий бутловчи қисмлардан холи қилинган версиясидир. Унинг муваффақиятли парвозлари Россия авиация саноатининг технологик мустақиллигини намойиш этишда муҳим кўрсаткич бўлади.
…