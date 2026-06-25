Нуно Мендеш Ўзбекистонга урган ажойиб голининг сирини очди

·0·Спорт
Нуно Мендеш Ўзбекистонга урган ажойиб голининг сирини очди

Португалия терма жамоаси ҳимоячиси Нуно Мендеш Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичида Ўзбекистонга қарши ўтказилган учрашувда урган чиройли голи ҳақида фикр билдирди.

Португалиялик футболчи баҳснинг 17-дақиқасида жарима зарбасини тўғридан-тўғри дарвозага йўллаб, ҳисобни ўзгартирган эди. Қизиғи, ўша вазиятда тўп олдида жарима зарбаларининг моҳир ижрочиси Криштиану Роналду ҳам турганди. Аммо рақиб кутмаган ҳолда зарбани Мендеш амалга оширди.

Футболчининг айтишича, бу комбинация тасодифан юзага келмаган. Португалия терма жамоаси уни машғулотларда махсус тайёрлаган.

«Биз буни машғулотларда ишлаб чиққанмиз. Одатда ҳамма жарима зарбасини Криштиану ижро этади, деб ўйлайди. Келажакда ҳам ушбу усулдан фойдаланишимиз мумкин. Балки зарбани мен эмас, бошқа футболчи йўллар, аммо бу яна иш бериши мумкин», — деди Мендеш.

Ҳимоячи Ўзбекистонга қарши ўйинда Португалия футболчилари учрашувнинг барча дақиқаларида юқори даражадаги диққатни сақлаб қолганини ҳам таъкидлади.

«Биз жуда хурсандмиз. Ўйин давомида тўлиқ диққатимизни жамладик. Энди яхши тикланиб, кейинги баҳсга тайёргарлик кўришимиз керак. Мақсадимиз — гуруҳда биринчи ўринни эгаллаш», — деди у.

Нуно Мендеш терма жамоа атрофидаги танқидларга ҳам муносабат билдирди. Унинг сўзларига кўра, босим ва танқид профессионал футболнинг ажралмас қисми ҳисобланади.

«Танқид футболнинг бир қисми. Биз бунга кўникиб қолганмиз. Жамоада барча бир-бирига ёрдам беради ва ҳар қандай босимга тайёр. Энг муҳими — мураббий талаб қилаётган ўйинни намойиш этиш ва ўз ғоямизга содиқ қолиш», — дея қўшимча қилди Португалия терма жамоаси ҳимоячиси.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатида тарихий натижа қайд этди: Бруно Фернандеш муносабатиКриштиану Роналду Жаҳон чемпионатида тарихий натижа қайд этди: Бруно Фернандеш муносабатиКеча, 23:57Фабио Каннаваро Криштиано Роналдо ҳақида: “У ҳали бир неча йил ўйнаши керак”Фабио Каннаваро Криштиано Роналдо ҳақида: “У ҳали бир неча йил ўйнаши керак”Кеча, 23:35Гарри Кейн ва мистика: Ганалик афсун-жодугар Англия сардорини «озод қилди»Гарри Кейн ва мистика: Ганалик афсун-жодугар Англия сардорини «озод қилди»Кеча, 23:17Бавария Майкл Олисе учун янги шартнома тайёрламоқда: Реал Мадридга рад жавобиБавария Майкл Олисе учун янги шартнома тайёрламоқда: Реал Мадридга рад жавобиКеча, 23:16Атлетико Мадрид ва Барселона ўртасида низо: Хулиан Альварес трансфери машмашага айландиАтлетико Мадрид ва Барселона ўртасида низо: Хулиан Альварес трансфери машмашага айландиКеча, 22:37Барселона хатога йўл қўйдими: Антонй Гордоннинг ЖЧдаги ўйини кескин танқидга учрадиБарселона хатога йўл қўйдими: Антонй Гордоннинг ЖЧдаги ўйини кескин танқидга учрадиКеча, 22:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...