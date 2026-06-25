Нуно Мендеш Ўзбекистонга урган ажойиб голининг сирини очди
Португалия терма жамоаси ҳимоячиси Нуно Мендеш Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичида Ўзбекистонга қарши ўтказилган учрашувда урган чиройли голи ҳақида фикр билдирди.
Португалиялик футболчи баҳснинг 17-дақиқасида жарима зарбасини тўғридан-тўғри дарвозага йўллаб, ҳисобни ўзгартирган эди. Қизиғи, ўша вазиятда тўп олдида жарима зарбаларининг моҳир ижрочиси Криштиану Роналду ҳам турганди. Аммо рақиб кутмаган ҳолда зарбани Мендеш амалга оширди.
Футболчининг айтишича, бу комбинация тасодифан юзага келмаган. Португалия терма жамоаси уни машғулотларда махсус тайёрлаган.
«Биз буни машғулотларда ишлаб чиққанмиз. Одатда ҳамма жарима зарбасини Криштиану ижро этади, деб ўйлайди. Келажакда ҳам ушбу усулдан фойдаланишимиз мумкин. Балки зарбани мен эмас, бошқа футболчи йўллар, аммо бу яна иш бериши мумкин», — деди Мендеш.
Ҳимоячи Ўзбекистонга қарши ўйинда Португалия футболчилари учрашувнинг барча дақиқаларида юқори даражадаги диққатни сақлаб қолганини ҳам таъкидлади.
«Биз жуда хурсандмиз. Ўйин давомида тўлиқ диққатимизни жамладик. Энди яхши тикланиб, кейинги баҳсга тайёргарлик кўришимиз керак. Мақсадимиз — гуруҳда биринчи ўринни эгаллаш», — деди у.
Нуно Мендеш терма жамоа атрофидаги танқидларга ҳам муносабат билдирди. Унинг сўзларига кўра, босим ва танқид профессионал футболнинг ажралмас қисми ҳисобланади.
«Танқид футболнинг бир қисми. Биз бунга кўникиб қолганмиз. Жамоада барча бир-бирига ёрдам беради ва ҳар қандай босимга тайёр. Энг муҳими — мураббий талаб қилаётган ўйинни намойиш этиш ва ўз ғоямизга содиқ қолиш», — дея қўшимча қилди Португалия терма жамоаси ҳимоячиси.
…