Ўзбекистоннинг имконияти янгиланди — Плей-оффга чиқиш учун нажот борми?

·0·Спорт
Ўзбекистоннинг имконияти янгиланди — Плей-оффга чиқиш учун нажот борми?

Мундиалдаги дастлабки икки тур терма жамоамиз ва мухлисларимиз учун анча оғир келди. Колумбия (1:3) ва Португалиядан (0:5) қабул қилиб олинган мағлубиятлардан сўнг, вакилларимиз ҳозирда "K" гуруҳида бирорта ҳам очкосиз сўнгги ўринни эгаллаб туришибди.

Аммо футболда мўъжизаларга ҳамиша жой бор! Машҳур Opta суперкомпьютери икки турдан кейин терма жамоамизнинг кейинги тақдири бўйича ўз математик прогнозини янгилади. Рақамлар бизга ҳали умид борлигини айтмоқда.

Рақамлар сўзлаганда: Нажот фоизлари қанча?

Суперкомпьютернинг совуққон ҳисоб-китобларига кўра, жамоамизнинг кейинги босқичларга йўл олиш эҳтимоли қуйидагича баҳоланмоқда:

Мусобақа босқичи

Натижа эҳтимоли (Фоизда)

Плей-офф босқичига чиқиш

7,36%

1/8 финалга етиб бориш

1,24%

Чорак финалга чиқиш

0,33%

Ярим финал босқичи

0,06%

Финал ва чемпионлик

Минимал (Деярли 0%)

Афсуски, аналитикларнинг хулосасига кўра, Ўзбекистон терма жамоасининг гуруҳда биринчи ўринни эгаллаш имконияти энди умуман қолмаган. Шунингдек, бош совринни қўлга киритиш эҳтимоли ҳам йўқ даражада. Аммо энг муҳими — кейинги босқичга чиқиш учун ҳали ҳам 7 фоиздан ортиқ имкониятимиз бор!

Каннаваро шогирдлари учун «ҳаёт-мамот» ўйини

Бу кичик бўлса-да умид чироғини алангалатиш учун гуруҳ босқичининг сўнгги тури биз учун ҳақиқий финалга айланади. Мураббийимиз Фабио Каннаваро шогирдлари Конго Демократик Республикасига (Конго ДР) қарши майдонга тушадилар.

Бош вазифа аниқ: ЖЧ-2026 плей-офф босқичи йўлланмасини илиб кетиш имкониятини сақлаб қолиш учун йигитларимиз ушбу беллашувда фақат ва фақат ғалаба учун майдонга тушишлари шарт.

Тўп юмалоқ, майдон текис. Суперкомпьютер нима деса десин, майдонда барибир инсонлар ўйнайди ва биз йигитларимизга охиригача ишонамиз. Олға, Ўзбекистон!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Португалия — Ўзбекистон ўйини турнинг энг томошабоп баҳслари қаторига кирдиПортугалия — Ўзбекистон ўйини турнинг энг томошабоп баҳслари қаторига кирдиБугун, 00:23Нуно Мендеш Ўзбекистонга урган ажойиб голининг сирини очдиНуно Мендеш Ўзбекистонга урган ажойиб голининг сирини очдиБугун, 00:17Энтони Эланга Криштиано Роналдо билан бирга ўйнашдан нималарни ўрганганини очиқладиЭнтони Эланга Криштиано Роналдо билан бирга ўйнашдан нималарни ўрганганини очиқладиБугун, 00:14Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатида тарихий натижа қайд этди: Бруно Фернандеш муносабатиКриштиану Роналду Жаҳон чемпионатида тарихий натижа қайд этди: Бруно Фернандеш муносабатиКеча, 23:57Фабио Каннаваро Криштиано Роналдо ҳақида: “У ҳали бир неча йил ўйнаши керак”Фабио Каннаваро Криштиано Роналдо ҳақида: “У ҳали бир неча йил ўйнаши керак”Кеча, 23:35Гарри Кейн ва мистика: Ганалик афсун-жодугар Англия сардорини «озод қилди»Гарри Кейн ва мистика: Ганалик афсун-жодугар Англия сардорини «озод қилди»Кеча, 23:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...