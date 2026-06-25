Ўзбекистоннинг имконияти янгиланди — Плей-оффга чиқиш учун нажот борми?
Мундиалдаги дастлабки икки тур терма жамоамиз ва мухлисларимиз учун анча оғир келди. Колумбия (1:3) ва Португалиядан (0:5) қабул қилиб олинган мағлубиятлардан сўнг, вакилларимиз ҳозирда "K" гуруҳида бирорта ҳам очкосиз сўнгги ўринни эгаллаб туришибди.
Аммо футболда мўъжизаларга ҳамиша жой бор! Машҳур Opta суперкомпьютери икки турдан кейин терма жамоамизнинг кейинги тақдири бўйича ўз математик прогнозини янгилади. Рақамлар бизга ҳали умид борлигини айтмоқда.
Рақамлар сўзлаганда: Нажот фоизлари қанча?
Суперкомпьютернинг совуққон ҳисоб-китобларига кўра, жамоамизнинг кейинги босқичларга йўл олиш эҳтимоли қуйидагича баҳоланмоқда:
Мусобақа босқичи
Натижа эҳтимоли (Фоизда)
Плей-офф босқичига чиқиш
7,36%
1/8 финалга етиб бориш
1,24%
Чорак финалга чиқиш
0,33%
Ярим финал босқичи
0,06%
Финал ва чемпионлик
Минимал (Деярли 0%)
Афсуски, аналитикларнинг хулосасига кўра, Ўзбекистон терма жамоасининг гуруҳда биринчи ўринни эгаллаш имконияти энди умуман қолмаган. Шунингдек, бош совринни қўлга киритиш эҳтимоли ҳам йўқ даражада. Аммо энг муҳими — кейинги босқичга чиқиш учун ҳали ҳам 7 фоиздан ортиқ имкониятимиз бор!
Каннаваро шогирдлари учун «ҳаёт-мамот» ўйини
Бу кичик бўлса-да умид чироғини алангалатиш учун гуруҳ босқичининг сўнгги тури биз учун ҳақиқий финалга айланади. Мураббийимиз Фабио Каннаваро шогирдлари Конго Демократик Республикасига (Конго ДР) қарши майдонга тушадилар.
Бош вазифа аниқ: ЖЧ-2026 плей-офф босқичи йўлланмасини илиб кетиш имкониятини сақлаб қолиш учун йигитларимиз ушбу беллашувда фақат ва фақат ғалаба учун майдонга тушишлари шарт.
Тўп юмалоқ, майдон текис. Суперкомпьютер нима деса десин, майдонда барибир инсонлар ўйнайди ва биз йигитларимизга охиригача ишонамиз. Олға, Ўзбекистон!
…