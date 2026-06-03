Eminem 16 Saniyede 99 Kelime mi Söyledi? Gerçek Ortaya Çıktı!

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Eminem 16 Saniyede 99 Kelime mi Söyledi? Gerçek Ortaya Çıktı!

Eminem, ünlü "Rap God" şarkısıyla sadece hayranlarını değil, tüm müzik endüstrisini de şaşırtan sanatçılardan biridir.

Verilere göre, bu parçanın en hızlı bölümünde yaklaşık 16,45 saniye içinde 99 kelime telaffuz etmiştir. Bu, saniyede ortalama 6 kelime anlamına gelir ki insan konuşması için son derece yüksek bir hızdır. Uzmanlar, bu hızda konuşmanın neredeyse nefes almak kadar zor bir süreç olduğunu belirtmektedir.

"Rap God" şarkısı, toplam 1.560 kelimesiyle Guinness Rekorlar Kitabı'na bile girmiştir. Bu durum, Eminem'in rap endüstrisindeki yerini daha da sağlamlaştırmıştır.

Ancak bu rekor onun en yüksek başarısı değildir. Daha sonra "Godzilla" şarkısında hızını daha da artırarak saniyede ortalama 7,5 kelime seviyesine ulaşmıştır. Bu durum, Eminem'in rap dünyasında hâlâ en hızlı ve en teknik icracılardan biri olduğunu bir kez daha kanıtlamaktadır.

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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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