Sıradan bir ilaç kadının vücudunu maviye çevirdi

Yaygın olarak kullanılan bir antibiyotiği alan 68 yaşındaki bir kadında çok nadir görülen bir yan etki gözlemlendi. New England Journal of Medicine dergisinde yayımlanan bilgilere göre, ilaca başladıktan iki hafta sonra ellerinde ve ayaklarında mavi-gri lekeler belirdi. Kadın, lekelerin altı hafta boyunca geçmemesi üzerine doktorlara başvurdu.

Yapılan incelemelerde, rozasea hastalığını tedavi etmek amacıyla günde 100 mg minosiklin aldığı öğrenildi. Bu antibiyotik; rozasea, akne ve bazı bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Uzmanlar,cilt rengindeki değişimin bu ilacın çok nadir görülen yan etkilerinden biri olduğunu ve hastaların yüzde 3-15'inde gözlemlendiğini belirtiyor.

Lekeler başlangıçta sadece bacaklarda ortaya çıkmış, daha sonra ellerine ve dilinin yan kısımlarına da yayılmıştır. Bunun üzerine kadına minosiklin kaynaklı hiperpigmentasyon teşhisi konuldu.

Doktorlar, ilacı bırakmasını ve güneş ışığından korunmasını tavsiye etti. Altı ay sonra lekeler biraz azalmış olsa da tamamen kaybolmadı.

Uzmanlar, minosiklinin baş dönmesi, mide bulantısı ve baş ağrısının yanı sıra nadir durumlarda cilt rengi değişikliği, eritema multiforme ve hayati tehlike arz edebilen Stevens-Johnson sendromu gibi ciddi komplikasyonlara yol açabileceğini belirtiyor. Bu nedenle, ilaç kullanımından önce hastaların olası yan etkiler konusunda uyarılmasının önemi vurgulanmaktadır.