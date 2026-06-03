Google Doğaya Milyonlarca Özel Sivrisinek Bırakmayı Planlıyor

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Google Doğaya Milyonlarca Özel Sivrisinek Bırakmayı Planlıyor

Google, tehlikeli hastalıklarla mücadele etmek amacıyla Kaliforniya ve Florida eyaletlerinde özel olarak işlenmiş 32 milyona kadar sivrisineği doğaya bırakmayı planlıyor. New York Post bu haberi duyurdu.

Bildirildiğine göre, bu girişim sivrisineklerle bulaşan Batı Nil virüsü, dang humması, Zika virüsü, chikungunya ve sarı humma gibi hastalıklarla mücadeleye yöneliktir.

Proje şu anda ABD Çevre Koruma Ajansı tarafından incelenmektedir. Kurum, 5 Haziran'a kadar kamuoyu görüşlerini kabul edecek ve ardından deneyin yapılmasına ilişkin bir karar alacaktır.

Araştırmacılara göre, program Culex cinsi sivrisinekleri hedef alıyor. Şirket, insanları ısıran böcekleri değil, Wolbachia bakterisi ile işlenmiş erkek sivrisinekleri doğaya bırakmayı planlıyor.

Uzmanlara göre, bu tür erkek sivrisinekler vahşi dişi sivrisineklerle çiftleştikten sonra yavruları hayatta kalamıyor. Bu da zamanla sivrisinek popülasyonunu azaltmayı mümkün kılıyor.

Google'ın verilerine göre, sivrisineklerin çoğaltılması ve doğaya bırakılması sürecinde yapay zeka kullanılıyor

GoogleKaliforniyaFloridaNew York PostABD Çevre Koruma Ajansı
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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