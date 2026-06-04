Bahamalar'da gerçek korsan gemileri bulundu

Bahamalar'da arkeologlar gerçek "Karayip Korsanları"na ait gemi kalıntılarını buldu. The Guardian'ın haberine göre, buluntular 17. ve 18. yüzyıllarda korsanların ana üssü olan Nassau limanı bölgesinde tespit edildi.

Araştırmacılar deniz tabanından toplam altı batık gemi kalıntısı çıkardı. Bunlardan üçü "korsanlığın altın çağı" ile ilişkili olabilir.

Arkeologlar su altından gemilerin yanmış gövdelerini, topları, tüfek mermilerini, döner topları ve diğer tarihi eserleri çıkardı.

Tahminlere göre, bulunan gemilerden biri efsanevi korsan Henry Avery'ye ait olabilir. Bilim insanları, korsanların izleri gizlemek amacıyla ele geçirilen gemileri kasıtlı olarak yaktığını öne sürüyor.