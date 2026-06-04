Elon Musk dünyanın ilk trilyoneri olabilir

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Elon Musk dünyanın ilk trilyoneri olabilir

Elon Musk'a ait SpaceX şirketinin hisseleri, halka arz öncesinde 1,75 trilyon dolar olarak değerlendirildi. Hisseler bu fiyattan satılırsa, Musk dünyanın ilk trilyoneri olabilir. Bu durum, şirketin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunduğu belgelerde belirtildi.

SpaceX hisselerinin başlangıç fiyatının 135 dolar olarak belirlendiği kaydedildi. Bu fiyattan satılması durumunda şirketin toplam değeri 1,75 trilyon dolara ulaşabilir; bu, önceki 1,25 trilyon dolarlık değerlemeden daha yüksektir.

Bilgilere göre, SpaceX'in IPO sürecinin 12 Haziran'da Nasdaq borsasında başlaması bekleniyor. Şirket 75 milyar dolar çekmeyi planlıyor ve bu, ABD tarihindeki en büyük IPO'lardan biri olabilir.

Uzmanlar, böyle bir hisse fiyatının önceden duyurulmasının nadir görülen bir durum olduğunu belirtiyor. 135 dolar veya üzeri bir fiyat onaylanırsa, SpaceX dünyanın en değerli şirketleri arasına girebilir.

Bu durumda, şirket hisselerinin büyük bir kısmına sahip olan Elon Musk'ın serveti keskin bir şekilde artabilir ve bu durum teorik olarak onu dünyanın ilk trilyoneri yapabilir.

Ancak analistler, böyle bir sonucun garanti edilmediğini vurguluyor. SpaceX şu anda 18,6 milyar dolar gelir elde etse de, yılı 4,9 milyar dolar zararla kapattı. 2026 yılının ilk çeyreğinde de zarar 4,3 milyar dolar oldu.

Şu anda SpaceX'in varlıkları 102 milyar dolar, borcu ise 60,5 milyar dolar olarak değerlendiriliyor. Buna ek olarak şirket, uzay projelerinin yanı sıra yapay zeka, uydu interneti ve veri merkezleri alanlarına da büyük yatırımlar yapıyor.

Elon MuskSpaceXABDSECNasdaq
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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