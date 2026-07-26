Javier Milei 2026 Dünya Kupası tartışmasında: "Arjantin'i kıskanıyorlar"

Arjantin millî takımının 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya'ya yenilmesiyle tartışmalar dinmedi; aksine futboldan siyasete sıçradı. Devlet Başkanı Javier Milei, sosyal medyadaki sert eleştirilere yanıt vererek ülkeye yönelik olumsuz tutumun arkasında kıskançlık olduğunu iddia etti.

Yaptığı paylaşımlar kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Artık mesele sadece Lionel Messi ve takımın sahadaki hareketleri değil, aynı zamanda Arjantin'in uluslararası imajı etrafında dönüyor.

Milei eleştirmenlere nasıl yanıt verdi?

Arjantin devlet başkanı, Instagram üzerinden yaptığı birkaç paylaşımla millî takımı ve ülkeyi savundu.

Paylaştığı mesajlardan birinde şu ifadeler yer alıyor:

"Düşmanlarınız mı var? Demek ki bir zamanlar bir şeyi savundunuz. Biz Arjantin'i savunuyoruz."

Bir başka paylaşımda ise Arjantin'in göz ardı edilemeyecek ve birçok alanda güçlü bir ülke olduğu, bu yüzden "kıskanıldığı" vurgulandı. Milei ayrıca "dünya, arjantinlilerle dolu bir ülkenin neler yapabileceğini görecek" anlamında bir mesaj da paylaştı.

Devlet başkanı yapay zeka yardımıyla hazırlanan bir görsel de yayımladı. Görselde Milei'nin dış giysisini açarak altında Arjantin millî takımı formasını gösterdiği ve fotoğrafa duygusal bir sloganın eklendiği görüldü.

Arjantin finale nasıl ulaştı?

Lionel Scaloni yönetimindeki son dünya şampiyonları, turnuvanın eleme aşamasında birkaç dramatik galibiyet elde etti.

Arjantin:

son 16 turunda Mısır'ı 3:2 mağlup etti;

çeyrek finalde İsviçre'yi uzatmalarda 3:1 yendi;

yarı finalde İngiltere karşısında son dakikalarda durumu tersine çevirerek 2:1 galip geldi;

finalde İspanya'ya uzatmalarda 0:1 mağlup oldu.

Özellikle İngiltere'ye karşı oynanan yarı finalde Enzo Fernández ve Lautaro Martínez'in son dakikalarda attığı goller Arjantin'i maça ortak etmişti.

Arjantin çevresindeki tartışma neden büyüdü?

İspanya ile yapılan finalden sonra sosyal medyada Arjantin millî takımına yönelik eleştiriler keskin bir şekilde arttı.

Tartışmalarda şu konular gündeme geldi:

turnuva boyunca hakemlerin Arjantin'e yardım ettiği iddiaları;

final sonrasında futbolcuların davranışları;

bazı dış siyasi çevrelerin takımı açıkça desteklemesi;

Arjantin toplumuna yönelik ırkçılık suçlamaları.

Milei'nin destekçileri ise bu eleştirileri ülke ve millî takımın başarısına karşı olumsuz bir tutum olarak değerlendirdi. Devlet başkanı, Peronist muhalefetin Messi'yi sevmediğine dair paylaşımları da yeniden yayarak siyasi tartışmayı daha da alevlendirdi.

Böylece futboldaki tartışma, iç siyasi rekabet ve Arjantin'in uluslararası imajı üzerine daha geniş bir münazaraya dönüştü.

Devlet başkanı sözcüsü de açıklama yaptı

Arjantin devlet başkanının basın sözcüsü Adrián Ravier, ülkeye karşı yapılan olumsuz paylaşımları "sosyal medyada büyük etki yaratan bir olay" olarak nitelendirdi.

Ravier, Milei'nin futboldaki tartışmaları ülkenin ekonomik programıyla da ilişkilendirdiğini vurguladı. Devlet başkanına göre arjantinliler sadece sporda değil, devleti değiştirmede de neler yapabileceklerini gösterebilirler.

Ravier, Haziran 2026'da Manuel Adorni'nin yerine devlet başkanı basın sözcüsü olarak atanmıştı. Arjantin millî takımını "son derece rekabetçi" bir takım olarak nitelendiren Ravier, eleştirel görüşlerin yanı sıra Scaloni ve futbolcularına yönelik olumlu değerlendirmelerin de yapıldığını kaydetti.

Futboldan başlayan tartışma siyasi bir boyut kazandı

Milei'nin açıklamaları millî takıma sade bir taraftar desteğinden öte geniş bir anlam taşıdı. Devlet başkanı Arjantin'e yönelik eleştirileri ulusal gurur, ekonomi politikası ve muhalefetle mücadele konularıyla ilişkilendirdi.

Ancak tüm eleştirileri yalnızca kıskançlıkla açıklamak durumu fazlasıyla basitleştirebilir. Arjantin 2026 Dünya Kupası'nda finale kadar yükselerek güçlü bir sonuç elde etti, ancak turnuva sonrasındaki bazı olaylar takımın saha dışındaki itibarı hakkında da sorular doğurdu.

Dünya Kupası sona erdi ancak Arjantin çevresindeki tartışma henüz bitmedi. Şimdi asıl soru şu: Milei'nin sert savunması millî takımı birleştirecek mi yoksa futboldaki krizi daha da siyasallaştıracak mı?