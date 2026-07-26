Mezar başında öğle yemeği: Hindistan'da mezarlar arasında yer alan bir restoranda yemek yer miydiniz?

Hindistan'ın Ahmedabad şehrinde alışılagelmiş restoranlara benzemeyen bir yemek mekanı hizmet veriyor. En büyük farkı, restoranın eski bir mezarlık arazisinde kurulmuş olması ve mezarların günümüze kadar korunmuş olmasıdır.

Söz konusu restoran 1950 yılında faaliyete başladı. Alanda bulunan 26 mezar yıkılmadı veya başka bir yere taşınmadı. Mezarlar parmaklıklarla çevrili, yemek masaları ise mezarların arasına yerleştirilmiş durumda.

Müşteriler restorana girdiklerinde yemeklerini tam da bu ortamda yiyorlar. Mezarların yanındaki masalarda yemek yemek çoğu insan için doğal olarak beklenmedik bir durum. Bu nedenle, bu mekanı duyan insanlar arasında "Böyle bir restoranda yemek yer miydiniz?" sorusu sıkça tartışılıyor.

Restoran, sıra dışı konumu ve korunan 26 mezarı ile Ahmedabad'daki en ilginç noktalardan biri olmaya devam ediyor.