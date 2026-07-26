Ankara'da şiddetli yağış nedeniyle otomobil çukura düştü

Türkiye'nin başkenti Ankara'da etkili olan şiddetli yağmur, kısa sürede birçok caddenin su altında kalmasına yol açtı. Yoğun yağış nedeniyle bazı yollarda ulaşım aksadı ve sürücüler için tehlikeli durumlar ortaya çıktı.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, su basan caddenin ortasındaki çukuru fark edemeyen bir otomobilin buraya düşerek yan yattığı görülüyor. Aracın büyük bir kısmı çamurlu suyun içinde kaldı.

Olay tanıkları anında yardıma koşarak devrilen otomobilin içindeki yolcuları dışarı çıkarmayı başardı. Görüntülerde birkaç vatandaşın birlikte hareket ederek araçtakileri güvenli bir yere çıkardığı anlaşılıyor.

İlk bilgilere göre olayda ağır yaralanan kimse bildirilmedi. Ancak bu olay, şiddetli yağışlar sırasında su basan yollarda seyahat etmenin ne kadar tehlikeli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.